“Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi e i benestanti devono tirare a indovinare.”

(Charles Bukowski)

L’anziano al di là della strada

taglia l’erba non dissimile

al verme che schiaccia.

Una voce al balcone.

*

La tovaglia piena di briciole

e mosche, a terra

tra la polvere un grano.

Alla finestra un latrato.

*

Le lenzuola distese

sono più casa delle case.

Grate, gronde e greppi.

Da lontano un geco

le traversa mozzato.

*

Ragazzina, vent’anni e

un sapore di fiori sul vestito.

Un rischio per la pietra

comandata dal Signore

o da altro ufficio.

*

La ragazzina chiede il motivo

della pioggia dopo il ponte.

Sorride a un bimbo che corre

sulla bicicletta nuova.

*

Lungo la strada il miraggio

d’un capannone non basta

a sorvolare la storia.

Eppure siamo stati felici

come una propaganda.

*

La ragazzina a lato dei binari

con le calze smagliate e le

unghie scolorite domani

risolverà tutti i problemi

bevendo ammoniaca.

*

La ragazzina s’alza e se ne va

come nulla sia avvenuto.

L’estate dei rospi e dei cani.

La storia accade

ma non se ne ha memoria.

(“In absentia” – Interlinea srl edizioni, 2024 – è composto di tre sezioni: Minimalia, Sul fondo, In absentia. Abbiamo scelto poesie dalla prima sezione. Dalla nota di Martin Rueff al libro, riporto un passaggio che ritengo importante per l’approccio alla lettura di questi versi: “Le poesie delle tre sezioni sono per la maggior parte delle strofe di cinque versi (il francese usa la parola quintil), non rimate e costruite su una nitida opposizione drammatica dei tre primi versi e dei due ultimi. Così la poesia diventa un piccolo dispositivo drammatico basato sul contrasto fra una cosa vista e la sua iscrizione nella sensibilità.”

Alessandro Canzian è nato nel 1977 a Pordenone. Nel 2008 fonda la Samuele Editore. Nel 2015 apre il ciclo di incontri letterari “Una Scontrosa Grazia” a Trieste e nel 2016 l’osservatorio poetico on line Laboratori Poesia. Nel 2018 cura, assieme a Simona Wright, il 50° numero del “Nemla Italian Studies” del College of New Jersey dal titolo Writing in a Different Language: Transnational Italian Poetry (presentato nel 2019 a Washington), mentre nel 2021 fonda la rivista semestrale “Laboratori critici” (con e per la direzione di Matteo Bianchi). Dallo stesso anno collabora con Pordenonelegge pubblicando le collane Gialla e Gialla Oro e, con Roberto Cescon, apre e cura il sito pordenoneleggepoesia.it. Come autore ha pubblicato Il Condominio S.I.M. (Stampa 2009, 2020, prefazione di Maurizio Cucchi, premio San Vito al Tagliamento 2020).

(Un grazie all’autore per averne autorizzato la pubblicazione).

(L’immagine di copertina è tratta da pixabay)

NOTA REDAZIONALE: “Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”. Per rafforzare il sostegno al progetto invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT36I0567617295PR0002114236

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.