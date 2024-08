“La superficie della Terra è la riva dell’oceano cosmico.“

La mia prima pelle Acqua di sale. Acqua di mare sensuale suadente mi chiama mi attira mi prende. Nell’acqua galleggio mi immergo sprofondo sprofondo e mi perdo. Nell’acqua mi perdo e rinasco. Nasco di nuovo con la mia prima pelle. Liquide vibrazioni mi cullano mi portano indietro nel grembo del mio piccolo mare. Sospeso in un cielo di canti e di voli -nell’attesa di nascere- Nell’attesa di andare a toccare le stelle. Ma quando entri nel mondo non sai dove andare. Il mare. Il cielo. La terra. Sono mondi divisi. Senza legami. Lontane sono le stelle e gli angeli non li senti più cantare.

Chiusa fuori dal mondo. Pennellate di malinconia fanno opaca questa mia figura di donna che apre la finestra ai passeri e cova freudiane vertigini. Nel silenzio di scorci di cieli ripresi a matita di stralci di versi ammucchiati nel tempo. -Chiusa fuori dal mondo. Senza farci caso- Talvolta un vezzo improvviso. Riprendo in mano il mio rossetto più bello mi coloro le labbra di rosso corallo e mi appresto ad andare a cercare qualcosa qualcosa che mi cambi la vita. E’ un rito che si ripete sempre uguale. Sempre uguale il finale.

Il luogo dell’Attesa Un luogo non-luogo dove il tempo resta sospeso fuori dal tempo. Misteriose figure prendono la scena. Figure senza volto. Con gli occhi vuoti e la bocca chiusa. Prigionieri di un’armatura senz’anima. Senza ombra. Manichini senza nome. Senza meta. Muse inquietanti. Inquietante è il luogo dell’Attesa. Destrutturazione nichilista? Frantumazione dell’io? Metamorfosi Kafkiana? Teologia del non-senso? Metafisiche leggende? Teatro dell’assurdo? Sogno? Realtà apocalittica? Storie di ordinaria entropia? Forse. Solo un cattivo presagio. Smarrimento. Tutto è immobile. Tutto tace. Nell’Attesa di un nuovo messia.

Umanità Grani di solitudini scarlatte risuonano all’unisono dentro la pelle di un melograno. Alveo. Ventre. Metafora. Coagulo d’amore e di nuovi accordi di senso. E’ la mia idea di Umanità che mette radici.

Un brivido mi attraversa la schiena Ad occhi chiusi mi addosso al tuo corpo di vecchio ulivo dalla pelle rugosa. Con forza ti abbraccio. Ti stringo. Un brivido mi attraversa la schiena. Respiro il tuo respiro. E’ come un trasalimento. La tua anima si travasa nella mia. Mi sento albero refolo resina odorosa bava di lumaca canto di cicala ali di uccello che canta grappolo di stelle raccolte in preghiera. Qui senza muovermi senza nulla inseguire senza altro desiderare che essere seme di vita che vive dentro forme diverse.

Bruna Starrantino nasce in Sicilia e della sua terra porta addosso la sua aspra solarità … il suo canto e il suo disincanto. I suoi forti contrasti di colori e di umori.

Poetessa. Scrittrice. Sceneggiatrice. Docente di materie letterarie. Esperta in psico-pedagogia. Counselor e Arteterapeuta. Curatrice di laboratori teatrali, di scrittura creativa e di poesia. Ha pubblicato articoli specialistici sulla rivista trimestrale Arti Terapie. Ha pubblicato opere poetiche su Riviste e Antologie letterarie. Le sono stati conferiti diversi riconoscimenti: 1° Premio “Concorso Letterario Giovanni Verga” (saggio breve) – Attestati di Finalista e Attestati di Merito in vari Concorsi di Poesia Nazionali e Internazionali.

Lei stessa, come la sua isola, è un approdo di contaminazioni culturali, presenti nelle trame della sua memoria semantica e narrativa che non hanno soffocato, di certo, la sua memoria sensoriale e il suo lirismo.

Per Lei “fare poesia” non è un modo di scrivere … è un modo di vivere.

LO SCAFFALE POETICO

In modo non continuativo, inseriamo nella rubrica alcune segnalazioni editoriali, progetti, concorsi interni al mondo della poesia. Buona ricerca poetica.

Nel marzo 2024 si è conclusa a Ferrara la selezione di poesie del concorso “Il giardino dei versi”. Alla fine il risultato ha visto al primo posto Vincenzo Russo con ‘Il viaggio‘ e ‘Nostalgia‘, il secondo per Nicola Corrado con ‘L’ammore‘, e il terzo per Maria Luisa Palazzi con ‘Come un pensiero candito‘ e per Marianna Nani con ‘Luna”’. Queste poesie, insieme alle liriche ‘A Marco’ di Daniele Coletta, ‘Ritorni‘ di Sofjana Xoxi, ‘E non chiamarlo amore‘ di Vito Renda, ‘Grazie mamma‘ di Vincenzo Russo, ‘In silenzio‘ di Anita Pinto e ‘Una conchiglia‘ di Maria Luisa Palazzi’, hanno completato i primi dieci classificati. Conferiti riconoscimenti anche a ‘Il ricordo che rivive‘ di Riccardo Modestino e a ‘Lockdown‘ di Antonella Finotti.

