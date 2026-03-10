ROMPERE IL SILENZIO – COSTRUIRE RETI
Prevenzione dei disturbi alimentari tra scuola, clinica e territorio
3 appuntamenti a Ferrara
ROMPERE IL SILENZIO – COSTRUIRE RETI
Prevenzione dei disturbi alimentari tra scuola, clinica e territorio
3 appuntamenti a Ferrara
Marzo – Giornata Nazionale di Prevenzione e Sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari
A Ferrara ho organizzato 3 appuntamenti dedicati a informazione, prevenzione e consapevolezza.
Parlare di disturbi alimentari significa rompere il silenzio, riconoscere i segnali e costruire reti di sostegno solide per chi ne soffre e per le famiglie.
Gli incontri sono rivolti a tutti – Ingresso libero
10 marzo – ore 17:45
Presentazione libro “Obesità. Aspetti psicosociali e trattamento” – Libreria IBS Libraccio
Parlare di disturbi alimentari significa rompere il silenzio, riconoscere i segnali e costruire reti di sostegno solide per chi ne soffre e per le famiglie.
Gli incontri sono rivolti a tutti – Ingresso libero
10 marzo – ore 17:45
Presentazione libro “Obesità. Aspetti psicosociali e trattamento” – Libreria IBS Libraccio
13 marzo – ore 17:00
Biblioteca Ariostea – Sala Agnelli
Conferenza “Costruire reti che tengano. Prevenzione dei disturbi alimentari tra scuola, clinica e territorio”
Interventi:
• Chiara Baratelli – “Il disturbo alimentare prende parola: la scuola come rete per riconoscere i segnali precocemente”
• Pamela Pace – “SFamami: l’intervento precoce in infanzia. Un’efficace prevenzione rispetto ai DNA”
• Alessandro Raggi – “Disturbi alimentari: soggetto, famiglie, équipe e rete”
27 marzo – ore 17:45
Presentazione libro “La tavola bandita” – Libreria Libraccio
Tre occasioni per ascoltare, confrontarsi e costruire insieme una cultura della prevenzione.
In copertina: disturbi alimentari – immagine Sant’Agostino Psiche
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Chiara Baratelli
È psicoanalista, specializzata nella cura dei disturbi alimentari e in sessuologia clinica. Si occupa di problematiche legate all’adolescenza, di questioni legate all’identità di genere, del rapporto genitori-figli e di difficoltà relazionali.
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