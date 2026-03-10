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ROMPERE IL SILENZIO – COSTRUIRE RETI 
Prevenzione dei disturbi alimentari tra scuola, clinica e territorio
3 appuntamenti a Ferrara

ROMPERE IL SILENZIO – COSTRUIRE RETI
Prevenzione dei disturbi alimentari tra scuola, clinica e territorio
3 appuntamenti a Ferrara

Marzo – Giornata Nazionale di Prevenzione e Sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari

A Ferrara ho organizzato 3 appuntamenti dedicati a informazione, prevenzione e consapevolezza.
Parlare di disturbi alimentari significa rompere il silenzio, riconoscere i segnali e costruire reti di sostegno solide per chi ne soffre e per le famiglie.
Gli incontri sono rivolti a tutti – Ingresso libero
📌 10 marzo – ore 17:45
📚 Presentazione libro “Obesità. Aspetti psicosociali e trattamento” – Libreria IBS Libraccio

📌 13 marzo – ore 17:00

                  Biblioteca Ariostea – Sala Agnelli

🗣️ Conferenza “Costruire reti che tengano. Prevenzione dei disturbi alimentari tra scuola, clinica e territorio”
Interventi:
Chiara Baratelli – “Il disturbo alimentare prende parola: la scuola come rete per riconoscere i segnali precocemente”
Pamela Pace – “SFamami: l’intervento precoce in infanzia. Un’efficace prevenzione rispetto ai DNA”
Alessandro Raggi – “Disturbi alimentari: soggetto, famiglie, équipe e rete”

📌 27 marzo – ore 17:45
📚 Presentazione libro “La tavola bandita” – Libreria Libraccio

Tre occasioni per ascoltare, confrontarsi e costruire insieme una cultura della prevenzione.

In copertina: disturbi alimentari – immagine Sant’Agostino Psiche
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Tutti i tag di questo articolo:
disturbi alimentari
incontro pubblico
presentazione libro
prevenzione

Chiara Baratelli

È psicoanalista, specializzata nella cura dei disturbi alimentari e in sessuologia clinica. Si occupa di problematiche legate all’adolescenza, di questioni legate all’identità di genere, del rapporto genitori-figli e di difficoltà relazionali.

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