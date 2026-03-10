Marzo – Giornata Nazionale di Prevenzione e Sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari

10 marzo – ore 17:45

ho organizzatoParlare di disturbi alimentari significa rompere il silenzio, riconoscere i segnali e costruire reti di sostegno solide per chi ne soffre e per le famiglie.Presentazione libro “Obesità. Aspetti psicosociali e trattamento” – Libreria IBS Libraccio