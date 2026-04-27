Il mare nascosto di Luca Calvetta: “Nelle parole abitiamo”

Alcune settimane fa, su suggerimento prezioso di Letizia Zanini, ho assistito alla presentazione del film “Il mare nascosto” di Luca Calvetta, che Letizia conosce.

Un film suggestivo, dalla fotografia intensa e dalle musiche potenti, che non racconta una storia nel senso consueto, ma la espone.

Un lavoro che interroga la costruzione dell’identità e che, per certi tratti, richiama il movimento stesso di un percorso psicoanalitico.

Il film “Il mare nascosto” non si lascia trattare come un racconto.

Non segue, non conduce, non accompagna. Piuttosto espone.

Fin dall’inizio, le immagini — ferme, quasi trattenute — sembrano sottrarsi al tempo più che abitarlo.

La voce narrante non spiega, non guida: insiste. A volte precede le scene, altre le rincorre, come se parola e immagine non riuscissero mai a coincidere davvero.

Il film prende la forma di un lungo monologo, ma ciò che mette in gioco è una frattura:

chi parla non è mai del tutto chi vive.

“Nelle parole abitiamo”, dice.

Ma è un abitare instabile: si resta anche dentro parole che non sono più proprie, già dette, già passate per altri.

Quando afferma “restituisco ai senza voce parole che non hanno mai avuto”, il film tocca un punto delicato. Perché dare parola è sempre un gesto doppio: può aprire uno spazio, ma anche occupare quello dell’altro.

Non a caso subito si corregge:

“Non voglio raccontare la tua storia per sottrartela di nuovo.”

È questa tensione — tra dire e sottrarre, tra offrire e invadere — che attraversa tutto il film.

Il mare non si vede quasi mai.

Eppure è ovunque.

Non è un paesaggio, è una forza. Qualcosa che muove senza farsi afferrare.

Come se quel “mare nascosto” alludesse a ciò che, nel soggetto, resta opaco, non disponibile, mai del tutto dicibile.

Non un segreto da svelare, ma qualcosa che insiste e che questo movimento continuo tenta, senza mai riuscirci del tutto, di sfiorare.

“La mia lingua è il vero viaggio.”

Non c’è origine da recuperare, né approdo da raggiungere.

Solo un movimento che non si lascia chiudere.

Per questo l’esilio non è una condizione eccezionale, ma ordinaria: “esilio che si rinnova ad ogni passo.”

Non si parte una volta sola. Si è sempre già in partenza.

Il palco diventa allora il luogo decisivo.

Non scena, ma deposito.

“Finisce per depositarsi tutto qui: corpi, speranze e detriti.”

Ciò che resta non è una storia compiuta, ma una stratificazione.

Frammenti che qualcuno prova a raccogliere, a ricomporre, senza mai riuscire a restituire un’unità.

È qui che il film sfiora qualcosa che riguarda anche l’esperienza analitica: non come spiegazione, ma come struttura.

Un lavoro fatto di ritorni, di scarti, di parole che non coincidono mai del tutto con ciò che vorrebbero dire.

Un movimento che non procede in linea retta e che non mira a ricomporre un intero, ma a permettere che qualcosa — anche minimo — si sposti.

Non una verità da trovare, ma un dire che cambia posizione.

Il film ritorna più volte su una formula:

“E se questa fosse una favola… ma forse non lo è… o forse sì.”

Non è indecisione.

È un modo per non chiudere.

Perché trasformare in favola è già una difesa: dare forma a ciò che altrimenti resterebbe informe.

Ma il film non si fida fino in fondo di questa forma, e continua a incrinarla.

C’è un punto in cui tutto si concentra:

“Per rovesciare il tempo devi dare un nome alle ferite, ma tu le respingi.”

Qui il film smette di evocare e tocca qualcosa di preciso.

Non basta attraversare, né raccontare.

C’è un resto che insiste, che non entra nella lingua, che sfugge alla nominazione.

E tuttavia è proprio lì che qualcosa può aprirsi: “Ovunque qualcosa si interrompe, qualcosa può nascere ancora.”

Il finale non chiude, non consola.

“Se racconterai di me, ricorda il mio futuro.”

Non si tratta di salvare il passato, ma di non imprigionare il soggetto in ciò che è già stato.

Di lasciargli una possibilità che non è ancora scritta.

Il mare nascosto non chiede di essere capito.

Chiede di essere attraversato.

E in questo attraversamento tocca qualcosa che non riguarda solo il cinema: quel movimento senza garanzia in cui si parla senza sapere fino in fondo cosa si dirà,

e proprio per questo qualcosa può accadere.

Non una storia da seguire, dunque.

Ma una posizione da sostenere.

Perché ciò che resta non è il senso.

È lo scarto.

E a volte è solo lì che un soggetto può cominciare.