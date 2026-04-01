Gino Paoli. L’enigma dell’amore: ciò che resta

La morte di Gino Paoli non chiude soltanto una stagione della musica italiana. Riporta alla superficie un’immagine che da decenni continua a inquietare e affascinare: un uomo che si spara al cuore per amore e sopravvive, portando per tutta la vita una pallottola nel petto.

Non è solo un episodio biografico. È una scena che resiste al tempo perché tocca qualcosa che eccede la cronaca.

Questo racconto ha sedimentato, nel tempo, un’immagine potente: quella di un uomo capace di compiere gesti assoluti per amore. Non come modello, ma come figura che interroga.

Da qui prende forma una domanda che non smette di imporsi: che cosa può rappresentare una persona per un’altra, al punto da rendere la vita impensabile senza di lei?

Al centro della vicenda vi è la relazione con Stefania Sandrelli. Ma fermarsi a questo dato rischia di essere fuorviante. Non sappiamo — e non possiamo sapere — che cosa quella relazione sia stata nella sua verità più intima. E soprattutto non sappiamo che cosa quella donna abbia rappresentato per lui.

È qui che, da un punto di vista psicoanalitico, si apre lo spazio dell’enigma.

Nella prospettiva lacaniana, l’oggetto d’amore non coincide mai con la persona reale. Ma questo non autorizza a colmare l’ignoto con interpretazioni arbitrarie. Al contrario, impone una cautela: riconoscere che vi è una dimensione del desiderio che resta opaca, non interamente traducibile.

Il punto non è spiegare, ma circoscrivere il limite della spiegazione.

Il gesto — lo sparo al cuore — può essere avvicinato come il luogo in cui la parola cede. Non necessariamente come volontà di morte, ma come passaggio all’atto: un punto in cui ciò che insiste sul piano psichico non trova più rappresentazione simbolica.

Colpisce la scelta del cuore. Non come simbolo romantico, ma come convergenza di due registri: quello dell’amore e quello della distruzione.

E poi c’è quel resto: la pallottola rimasta nel corpo, troppo rischiosa da rimuovere.

Un dato reale, prima ancora che simbolico. E tuttavia, qualcosa che inevitabilmente introduce una domanda: che cosa significa vivere con un resto?

Gino Paoli ha avuto una vita lunga, piena, attraversata dalla musica e dalle relazioni. Eppure, quella pallottola è rimasta.

Come se qualcosa di quell’esperienza non si fosse mai del tutto chiuso.

Non necessariamente un dolore continuo, ma un resto.

Qualcosa che non si elimina, che non si risolve, ma che si porta con sé.

E tuttavia, ha continuato a vivere, a scrivere, a cantare.

Canzoni come Il cielo in una stanza o Senza fine testimoniano una modalità singolare di trattare l’amore: non come sentimento pacificato, ma come esperienza che sfiora l’illimitato.

La musica, in questo senso, può essere pensata come una forma di trasformazione. Non una soluzione, ma un modo per dare forma a ciò che, altrimenti, resterebbe senza parola.

Ma il punto più interessante non è nella possibilità di comprendere, quanto nella persistenza della domanda.

Che cosa può avere l’altro perché diventi così necessario?

Non in senso romantico, ma psichico.

Non abbiamo risposte definitive. Ed è forse proprio questo il nucleo della questione: l’amore conduce fino a un limite del sapere.

E ritorna allora quell’immagine: un uomo che per amore compie un gesto assoluto.

Non come figura da idealizzare, né come gesto da spiegare.

Ma come ciò che continua a interrogare.

Perché, nell’amore, esiste una zona che sfugge a ogni misura —

e che lascia, inevitabilmente, un resto.