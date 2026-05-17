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IL QUOTIDIANO

Per certi versi /

Tu non sapevi che cosa cercare

Tu non sapevi che cosa cercare Tu non sapevi che cosa cercare Se verde o azzurro Di prato o di mare Non sapevi l’aspetto Non sapevi l’odore Non sapevi nulla tu, dell’amore Se è freddo o bollente Se neve oppur fuoco Con quali parole Se canto o se gioco Se spiga di campo o riva di mare Nulla sapevi tu, dell’amare Tu non sapevi, soltanto sognavi e ad ogni sogno, poi, t’ingannavi Se perla o delfino Se rovo o betulla Tu, del tuo cuore, non sapevi ancor nulla (La figlia e la Luna, Editrice Il Leggio, 2025) In copertina: immagine di Pubblic Domain Pictures Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.