Per certi versi /
Tu non sapevi che cosa cercare
Tu non sapevi che cosa cercare
Tu non sapevi che cosa cercare
Se verde o azzurro
Di prato o di mare
Non sapevi l’aspetto
Non sapevi l’odore
Non sapevi nulla tu, dell’amore
Se è freddo o bollente
Se neve oppur fuoco
Con quali parole
Se canto o se gioco
Se spiga di campo o riva di mare
Nulla sapevi tu, dell’amare
Tu non sapevi, soltanto sognavi
e ad ogni sogno, poi, t’ingannavi
Se perla o delfino
Se rovo o betulla
Tu, del tuo cuore, non sapevi ancor nulla
(La figlia e la Luna, Editrice Il Leggio, 2025)
In copertina: immagine di Pubblic Domain Pictures
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
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