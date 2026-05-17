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Per certi versi /
Tu non sapevi che cosa cercare

Tu non sapevi che cosa cercare

Tu non sapevi che cosa cercare

Se verde o azzurro

Di prato o di mare

Non sapevi l’aspetto

Non sapevi l’odore

Non sapevi nulla tu, dell’amore

 

Se è freddo o bollente

Se neve oppur fuoco

Con quali parole

Se canto o se gioco

Se spiga di campo o riva di mare

Nulla sapevi tu, dell’amare

 

Tu non sapevi, soltanto sognavi

e ad ogni sogno, poi, t’ingannavi

Se perla o delfino

Se rovo o betulla

Tu, del tuo cuore, non sapevi ancor nulla

 

(La figlia e la Luna, Editrice Il Leggio, 2025)

 

In copertina: immagine di Pubblic  Domain Pictures 

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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per certi versi
roberta lipparini
Tu non sapevi che cosa cercare

Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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