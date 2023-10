Esce oggi, con Kite edizioni, il bellissimo albo “Rododendro”, di Davide Calì e Marco Paschetta. Piccole grandi cose e il metro della vita.

Lo specchio ha cambiato posto? Di solito era più in alto… Chi lo ha spostato? O forse, durante la notte, si è ristretto? Come mai ora per guidare la macchina si deve usare una pila di cuscini? E perché mai, al lavoro, la scrivania è tanto grande? Soddisfazione che dura poco, il capo licenzia, i clienti prediligono gli uomini grandi. Anche alla fermata dell’autobus tutto paiono giganti. Che piedoni che hanno… E che bei disegni, dove dominano il verde della natura, il colore della speranza, e il rosa della delicatezza…

Un uomo – Giacomo, che presto diventa Giacomino – si accorge che sta rimpicciolendo, di punto in bianco tutto cambia. Cambiano le dimensioni del mondo, cambia la prospettiva.

All’inizio non ci può credere, prova ad andare avanti con la sua vita come se nulla fosse. Casa, lavoro, lavoro, casa. La situazione però precipita così velocemente che finisce per perdersi tra i fili d’erba lungo il ciglio di una strada. Fili che paiono foresta, ora, mentre le lumache passeggiano con la loro consueta calma. Si sente perduto. Destra, sinistra e poi di nuovo destra. Cercherà invano di tornare a casa con la speranza di poter trovare una soluzione a quel che gli è successo e recuperare tutto quel che ha perso. Incredibile.

Finché ecco, sulla sua strada, un delicato rododendro rosa e lei, Flora. Anche lei si è persa. Decidono di proseguire insieme, facendosi largo nella selva affollata, arrampicandosi, attraversando ruscelli, tuffandosi di tanto in tanto nelle pozzanghere. Che gioia. Quanta allegria e spensieratezza. Finalmente. Stanchi si fermano a riposare, un’imbarcazione di fortuna li aiuta ad attraversare il lago. Decidono loro, guidano la loro vita, insieme vi danno la direzione, ne tengono il timone. Finalmente.

La sorte gli darà l’opportunità di vedere le cose da una nuova, nuovissima prospettiva. Mentre il paesaggio si ripete. Ecco, allora, la domanda, le domande.

Con che metro misuriamo la nostra vita? Forse le piccole cose non sono poi tanto piccole? Forse alcune cose nascono piccole e diventano poi grandi, magari giganti, come l’amore? Perché affannarsi per cercare quanto non si ha più quando abbiamo trovato qualcosa che non avevamo? Cosa importa davvero, nella vita? Da che unto di vista osserviamo le cose? A voi le risposte.

Davide Calì (autore), Marco Paschetta (illustratore), Rododendro, Kite edizioni, Padova, uscita 17 ottobre 2023

Davide Calì è fumettista, illustratore e autore per bambini. I suoi libri escono in Italia per Kite Edizioni, Zoolibri, Orecchio Acerbo, Arca; in Francia per Sarbacane, Actes Sud e Thierry Magnier; negli Stati Uniti con Chronicle; in Portogallo per Planeta Tangerina. Ha all’attivo più di cento pubblicazioni tradotte in numerose lingue e diffuse in più di 30 paesi e ha ricevuto premi in Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Spagna e Stati Uniti.

Marco Paschetta è illustratore e fumettista. Autodidatta, collabora con importanti case editrici e riviste italiane e straniere. È docente di illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino e svolge laboratori con bambini e ragazzi legati al mondo dei suoi libri. Sito web.

Libri per bambini, per crescere e per restare bambini, anche da adulti.

Rubrica a cura di Simonetta Sandri in collaborazione con la libreria Testaperaria di Ferrara.