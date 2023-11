Piccole talpe crescono: “Il desiderio di una piccola talpa” del coreano Kim Sang-Keun, esce il 13 novembre con Kite edizioni. Storia di amicizia, di tenerezza, di quiete, di casa accogliente e di soffice neve, pensando già al Natale

Natale si avvicina e, come tradizione, iniziamo le nostre Strenne Natalizie (sempre, rigorosamente, senza renne), per avere e suggerire tante idee di bei libri sotto l’albero.

Iniziamo con un albo che esce il 13 novembre, “Il desiderio di una piccola talpa” del coreano Kim Sang-Keun, una vera gemma preziosa, la tenera storia di una piccola talpa che si è appena trasferita, che non conosce ancora nessuno in città e, pertanto, si sente molto molto sola.

I colori sono tenui, delicati, il bianco della neve, l’azzurro del cielo, l’oro delle stelle, a fondersi con il giallo pallido utilizzato per il calore. Le illustrazioni, realizzate con matita colorata, pastello e penna, sono silenziose e sobrie e mostrano distese innevate e selvagge con solo pochi alberi e qualche fermata dell’autobus. Paesaggio degno di una fiaba che pare aspettare solo il Natale, le sue luci, le sue musiche e il profumo di zucchero filato e di caramello. Magari anche di popcorn davanti alla tv.

Ecco allora che, di ritorno verso casa della nonna, dopo il primo giorno di scuola, la piccola talpa incontra una palla di neve, la saluta e, mentre la fa rotolare verso la fermata dell’autobus, comincia a raccontarle come si sente, lei lo ascolta in silenzio.

Fare amicizia con qualcuno fatto di neve comporta non pochi rischi. La talpa vorrebbe portare a casa con sé sull’autobus pubblico questo nuovo amico, ma si sa, gli autobus sono per gli animali, non certo per la neve, e nessun conducente, a partire dalla volpe, accetta di far salire a bordo quella strana coppia. Prima di trovare un autista disposto a farle salire entrambe sull’autobus a piccola talpa dovrà inventarsi diversi escamotages: e se modellasse la neve in un orso, regalandogli uno zainetto o il suo cappello?

Le cose non andranno proprio come aveva sperato, ma alla fine, fra le stelle cadenti, la tenerezza, gli abbracci e il calore della nonna che sempre c’è e ascolta, il suo desiderio verrà esaudito. In un campo innevato, ci sarà un ospite speciale, mentre orme rassicuranti vengono incontro. Tutto questo proviene dalla magia o dalla nonna? C’è differenza?

Kim Sang-Keun, Il desiderio di una piccola talpa, Kite edizioni, Padova, 2023, 52 p.

Kim Sang Keun, foto di Shinhye Min

