La volpe e l’aviatore, di Luca Tortolini e Anna Forlati edito da Kite è una delicata storia di tenerezza, amicizia e amore, che recupera i simboli del mito de Il Piccolo Principe, il capolavoro imperituro di Antoine de Saint-Exupéry.

A parlare e condurci in una storia senza tempo, è una volpe che esce dalla sua tana solo la notte: di giorno ci sono mille pericoli, dal lupo alla lince, fino all’aquila e agli uomini. Ma ora la volpe è meno diffidente del solito, a causa di un bell’incontro.

L’aviatore Antoine precipita con il suo aereo vicino a un bosco e a seguito di quell’incidente una scheggia del velivolo ferisce una volpe di passaggio. Antoine, pur malmesso, la trova, la soccorre e se ne prende cura, fasciando premurosamente la sua zampa nella quale si era piantata una scheggia dell’aereo.

Che fatica camminare, e se non ci fosse stato lui a curarla… tanta paura però, è sempre difficile fidarsi degli umani dai mille volti e pensieri, meglio scappare.

Nei giorni successivi Antoine si occupa di riparare l’aereo per poter ripartire presto, ma la volpe ritorna, resta con lui e i due faranno amicizia, fino al giorno in cui lei si addormenta sull’aereo, lui non se ne accorge e così volano insieme sopra il mondo. La volpe trema un poco, non è il freddo dell’aria frizzantina, è spaventata, ma che bello però il mondo da lassù, bello volare nel cielo azzurro accarezzando le nubi di panna, vedere le montagne, i laghi, i fiumi, le colline e le città, quanta gente che cammina, sorride e chiacchera… Quanta spensieratezza.

Gli uomini non sembrano poi tanto male e se assomigliano ad Antoine, c’è davvero qualche speranza. I sogni poi… perché gli uomini volano se la natura non ha dato loro ali? Per realizzare un sogno. Ognuno ha diritto ad avere i propri sogni, li si può anche coltivare in religioso, pacato e delicato silenzio, magari guardando i paesaggi che ci avvolgono. Se poi ci sono amicizia, amore e rispetto reciproco tutto può diventare più semplice.

La volpe ricorderà per sempre quella bellissima giornata di volo, quel volare sulla magnifica, colorata e ricca terra lasciando sotto l’acqua azzurra di un mare sempre più profondo. Come potrebbe dimenticarla… Antoine non è ombra fugace, ma un vero amico, generoso e attento, un amico di tutte le volpi del bosco. Lei sarà sempre lì ad attenderlo.

Un dubbio però: l’autore de Il piccolo principe aveva davvero conosciuto una volpe?

Luca Tortolini, Anna Forlati (illustratore), La volpe e l’aviatore, Kite edizioni, Padova, 2017, 40 p.

Luca Tortolini, classe 1980, è scrittore, sceneggiatore e docente e vive a Macerata. Ha studiato al DAMS di Roma Tre. Oltre a scrivere si occupa di educazione e promozione della lettura. Ha vinto il Premio Andersen 2021 per il Miglior Albo Illustrato con François Truffaut. Il bambino che amava il cinema (Kite) e il premio Premio Andersen 2024 come Miglior Scrittore. I suoi libri sono pubblicati da Kite, Orecchio Acerbo, éditions du Rouergue, éditions Notari, éditions Cambourakis.

Anna Forlati, nata nel 1980, si occupa da diversi anni di illustrazione per l’infanzia. Ha studiato Arti Visive allo IUAV di Venezia e nel 2012 si è diplomata al Master ARS IN FABULA in Illustrazione per l’editoria. Ha pubblicato circa 30 libri illustrati in Italia e all’estero e ha partecipato a varie rassegne internazionali di illustrazione, tra cui la Mostra degli Illustratori, Bologna Children’s Book Fair 2014. Nel 2013 ha tenuto una mostra personale di illustrazione presso la libreria Giannino Stoppani di Bologna. È attualmente docente di illustrazione presso la Scuola di Illustrazione ARS IN FABULA di Macerata.