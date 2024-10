“L’autrice, nel raccontare l’esperienza autobiografica di un rapporto amoroso insano (uno dei tanti in cui l’amante, verbalmente e gestualmente violento, considera il corpo dell’amata come oggetto di desiderio e di dominio, senza la grazia di uno sguardo autentico rivolto alla persona), sembra quasi innestare le sue parole nell’intrico spinoso di una memoria ancora sanguinante di delusione, amarezza, disperazione, supplica, tormento, trovando infine una risoluzione nel perdono divino e nell’auto-perdono, tema che viene sviluppato nell’ultima delle tre sezioni del libro e ribadito nell’epilogo (un testo in dialetto siciliano, quasi con l’intento di recuperare la purezza anche sonora dell’infanzia), in cui la vittima si emancipa finalmente dal giudizio della società dei benpensanti (compresa la cerchia parentale) (…) Il titolo della silloge “Errata Complice“, ricalcando l’espressione errata corrige non senza un chiaro rimando di senso, riassume bene il percorso di recupero della propria autonomia e libertà, stigmatizzando senza incertezze una relazione sbagliata di cui l’autrice riconosce di essere stata complice con il suo comportamento troppo lungamente tollerante.” (dall’introduzione di Franca Alaimo)

(dalla sezione “Il peccato”)

Ai sensi di una legge non scritta

appesa al baratro senza risposta

è vietato venire al mondo

in un qualunque giorno di pioggia

Senza tuono rimbomba

il dire del mare

che soffia e soffia un ruggito ancestrale

tra cosce nude e stoffe bagnate

L’appetito nasce senza fame.

*

Hai votato la sacra bellezza

al tabernacolo di amanti senza tempo

Hai ingoiato scelte e rimorso la lingua

prima dell’ultimo bacio a strappo

stendendo panni di ghiaccio

su gomiti viola

appesi al balcone

delle marionette

Oggi dimentichi la tua forza

e se esiste giustizia che riscatta

la perdi al rigore dei birilli

nel travaglio di un parto, senza nascita

*

(dalla sezione “La colpa”)

Disegnare a matita

l’incombenza di una minaccia

e cancellarne i granuli

acerbi di miele

Così l’addiaccio

attira ogni senso

d’impasto di terra

brulla bruciata

su cui vivo e tremo

E mi arresto

a conoscerne il pianto

E mi stendo

a respirarne il freddo

(dedicata alla strage di Cutro 26 2 2023)

*

Era proibito il cortile

agli schiamazzi

quando le ginocchia sbucciate

bruciavano di vita

appena iniziata

Era proibito urlare in protesta

contro addii mortali

alla coscienza

quando puntare i piedi

era occasione di crescita

Da un vetro di roccia

si penetrava il mondo

io pesce rosso

con diritto di parola

*

(dalla sezione “Il perdono”)

Lo sguardo gira ancora intorno

in cerca di un ricordo

che mi sveli essere legata a te.

Ma muta è la risposta

delle spallette su Lungarno

nessun abbraccio che spaventi la piuma

né nodo di tristezza a vomitare saliva

È l’impossibile successo

ora che appartengo

al vuoto del tuo grembo

*

Nulla è perduto

tutto è adesso

Non sono viva nel ricordo

nell’ossessione

di quel che avrei potuto

La carne è in questo pizzicotto

che giro di traverso per sentirmi

quando non distrae il mare

La parola è ponte che attraversa

la possibilità di perdonarmi

allo specchio dei rimorsi

E se sanguino

sanguinerò per partorirmi

*

(EPILOGO)

Muta sugnu

comu pisci senza sangu

ca trema a schina ghigata

Littra strazzata

pi na lisca lissata

n’mezzu ai renti

Sula, sittata

ravanti a tavula cunzata

cu tutti i cumannamenti

Figghia sugnu

e matri mi ciamu

senza iabbu né maravigghia pi parenti

senza patiri i dulura

ra nascita

m’arricampu cunzumata

pi chiddi ra morti

sorti mavara

ca m’accumpagna

Matri sugnu

e figghia nasciu n’autra vota

pi vuatri ca nun cririti a na parola rata

surda e malacavata…

Nun viru nun parru nun sientu

ma vi lassu a testamento

na cunnanna

na ninna nanna d’amuri

ca comu sciroccu

ciusciando rina, vi ricuorda:

“L’uocci aggiuvanu a taliari

sulu quannu ru cori

nun c’è chiù nenti ri pigghiari”.

“Muta sono / come pesce senza sangue / che trema a schiena piegata /

Lettera strappata / per una lisca lasciata / tra i denti // Sola, seduta /

davanti alla tavola apparecchiata / con tutti i sacramenti (apparecchiata

a puntino) // / Figlia sono / e madre mi chiamo / senza stupore né

meraviglia per i parenti / senza patire il travaglio del parto / vi raggiungo

consumata per quello della morte / sorte cattiva / che m’accompagna //

Madre sono / e figlia nasco un’altra volta / per voi altri che non credete

alla parola data / sorda e malfatta… / Non vedo, non parlo, non sento

/ ma vi lascio a testamento / una condanna // una ninna nanna d’amore

/ che come scirocco / soffiando sabbia, vi ricorda: / “Gli occhi servono a

guardare / solo quando il cuore / non ha più nulla da donare”.

Stefania Giammillaro (Messina, 1987). Avvocato. Si avvicina alla poesia già all’età di otto anni, ha all’attivo nove sillogi poetiche, di cui solo le ultime tre finora sono state pubblicate: Metamorfosi dei Silenzi, Edas, Messina, 2017, e L’Ottava Nota – Sinfonie Poetiche, Ensemble, Roma, 2021 e Errata complice, peQuod- Casa editrice Italic, 2024.

Ha conseguito diversi riconoscimenti negli anni, tra cui menzioni d’onore al premio nazionale di poesia Colapesce di Messina, con i componimenti Appartenersi, Incastri; terza classificata al premio indetto dalla Proloco di Castroreale (ME) con la poesia in vernacolo Bedda; prima classificata al Premio Pittura e Poesia Emozioni in Armonia con la poesia Vergine dal Cuore Grande.

Nell’ultimo anno, si è esibita in diverse performance poetiche, delle quali si ricorda Ciuri ri puisia che l’ha vista protagonista nell’ottobre 2021 a Torino, nell’ambito del Festival Indipendente di Poesia Trasfusioni, ideato ed organizzato dall’associazione teatrale Lo scatolino – Ars in code. Cura la sezione poesia della Libreria Civico 14 a Marina di Pisa.

