“Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra.“

(Tiziano Terzani)

Briciole disperse, sole e pugni stretti

Raccolgo briciole disperse di me.

Ci sono forze che talvolta mi fanno a pezzi, che poi

con pazienza e caparbietà ricompongo.

Parole, colori, lacrime, grida e pugni stretti, la mia

finitezza e il cuore gonfio al punto da non starci più

dentro, forte tanto da trattenere il sole.

Quel me stessa che deve poter esplodere, darsi forma,

sentire che esiste, eccolo finire dentro a versi necessari

e carpiti a piene mani nella ragnatela della vita.

Davanti

Davanti ad un unico cielo

che tocchiamo e non vediamo.

A che capitolo siamo?

Tutto ancora da scrivere?

O scritto altrove

per chi schiacciato soccombe?

Non artefice,

marionetta.

Dimenticato deriso.

Sfruttato gettato.

Mercato mercato.

Essere umano

oggi

non conta.

Conta chi

ha scordato

di essere.

Diciotto diciannove

Diciotto

diciannove

vite vissute

ed amate

d’incanto

avvolte

distese

ricamate

a fili

di raggi dorati.

Diciotto

diciannove

bianchi

risvolti

e danzanti

scintille

al suono

silenzioso

attutito

attenuato

e roboante

dentro

profondo

gridato

eterno.

Danzaillusione

Oltre

E il mondo danza

Ma il mio sguardo va oltre

Oltre la gente

e le onde

Suono possente

produce ansia

e poi va smorzando

e io dormo di un sonno

denso.

Dobbiamo fare ancora

tanta strada

Oltre

Oltre la danzaillusione

Nel silenzio dei fiori

Oltre

Dove le rocce

si lasciano smussare

con pazienza.

Oltre

ci siamo di nuovo

e sempre noi.

Ogni forma di me Ogni forma di me

dispiega le ali

e le possibilità.

Mi piego

e poi risalgo

e poi crollo

e poi risorgo.

Ogni forma di me

ritrova il suo spirito

e gioca le carte che ha in mano.

Accolgo,

distolgo,

sopravvivo,

vivo.

Ogni forma di me

si figura la successiva mentre si scioglie

e recupera ardori dal tempo.

Anticipo le sorti,

svengo sotto i colpi,

patteggio con gli angeli

e scopro altri movimenti.

Ogni forma di me

ambisce ad un suo spazio

e rivendica il suo valore.

Armonia Armonia.

Solo armonia. Dai suoni discende melodia

e trovo parole nel sottofondo

tra rigurgiti di dolore

e fatali rime baciate.

Nero e porpora distolgono

attenzione e memoria,

faccio luce nel cieco vissuto,

mentre il cerchio rotola e rotola.

Tengo traccia del temporale

e dell’impeto dei venti. Armonia.

Solo armonia. E bianco che inonda,

solo rintocchi di flebile risata,

solo armonia porterò con me.

Non crederò a miti

intrisi di dolci supposizioni,

non cederò

all’ utopia d’ottobre,

la rinchiuderò in un cassetto.

Autunno in ascolto,

allargando le braccia io resterò

e solo armonia porterò con me. Armonia.

Solo armonia.

Chiara Bignardi, ferrarese, classe 1968, radici contadine, laureata in ingegneria (ma ama definirsi un ingegnere anomalo), si divide tra famiglia e professione, continuando nel contempo a coltivare le proprie passioni. Da molti anni racconta, attraverso poesia e pittura, la propria visione intima ed emozionale dell’animo umano, come una vera e propria necessità del vivere. Poesia e pittura si ispirano spesso l’un l’altra, dando un corpo ed un volto ai moti interiori, così come a temi sociali che riguardano la collettività, ricercandone le sfumature. Ha sinora prodotto in self-publishing due libri che raccolgono le sue poesie e dipinti: “Ci vorrebbe il sole “ (2012) e “Hai fatto di me diamante”(2015). E-mail: chiara_bignardi@hotmail.com

