Mirella Vercelli: alcune poesie da «La solitudine del passo»

Le poesie che vengono pubblicate in questo numero di Parole a capo sono tratte dal volume «La solitudine del passo» di Mirella Vercelli, peQuod (2023). Nell’intervista di Grazia Calanna su “L’Estroverso” (29/10/2024), Mirella Vercelli spiega come è stato “costruito” il suo libro. Una costruzione faticosa, dolorosa. “Le quattro sezioni del libro raccontano di circostanze forzatamente acquisite come sapienza di vita. Fra tutte la solitudine, duro dettato per la mia infrenabile tendenza alla condivisione, all’empatia ad ogni costo. Solitudine come soglia oltre la quale non è possibile accompagnare né essere accompagnati, per passi che ciascuno deve irrinunciabilmente compiere da solo.“

Dalla prima sezione Senza orme:

Per i cuori colmi non ho affinità.

Mi sono fratelli i granai vuoti

i letti disabitati

di case dove ogni cosa è ferma

nell’attesa

e l’ombra varia, variano stagioni

nell’aria densa, mentre un raggio affonda

sempre la stessa lama dalla finestra

sbieca.

Dalla seconda sezione Mater amabilis: questa sezione raccoglie testi dedicati alla madre. In particolare quelle contrassegnate da “Lidia” con numero progressivo da 1 a 22 sono state composte dopo la sua morte improvvisa. Lidia 6

Si va serrando in fretta il buio

di un’altra sera. Di un altro giorno

ti allontani, mamma,

d’altri sospiri, d’altri nodi

in gola. Superi

l’ultimo squarcio della luce.

Io resto alle ombre. * Lidia 9 Cassetti, tutti i cassetti di casa le mani dentro quel che resta

di te e non sa che sei passata. Evapora nell’aria non più mossa

delle stanze la tua essenza, lenta

come di chi si volta

per un ultimo sguardo sulle scale. * Lidia 13 E ancora aspetto che tu venga a raccontarmi

dell’ultimo respiro, di quella rosa fiorita sulla bocca, quasi sentisse maggio

il tuo stelo moribondo.. * Lidia 16 Aprile ti fioriva negli occhi. Di questo giorno

sempre più stancamente rinascevi l’ultimo lo mancasti, per un soffio.

Dalla sezione Di spalle, nata dalla progressiva presa di coscienza della malattia del marito Paolo, dal tentativo impossibile e inutile di abituarsi all’idea del venir meno della sua presenza. È già vuoto ritornarmi

dell’abbraccio che ti stringe.

Ma come si può alla morte

prendere le misure, portarsi avanti

sedere prima del tempo

alla mensa del dolore?

*

Pietà

Aprimi le braccia

raccoglimi sulle tue ginocchia

come fossero del figlio il corpo livido

queste povere ossa, o Dolorosa.

L’ultima sezione si intitola Da lontano e Mirella Vercelli scrive che “esprime il tentativo – desiderio di prendere le distanze da questi eventi dolorosi, provare a considerarli da lontano, appunto, cercando di accettare che ormai fanno parte del destino personale e provare a considerarli atomi infinitesimi nella moltitudine dei destini umani”.

Ama i miti strumenti

del tuo umile giorno,

reggili con dolcezza

nel quotidiano impegno fai tuo il destino

che non sai,

il passo imposto sia

il passo che sceglierai. * Giorno dopo giorno

l’alfabeto del dolore si

fa lingua madre. * La voce, imperiosa, reclama

Accudimento e il tempo gira

attorno a quella fame antica. Si nasce e si muore invocando

con medesimo pianto la vita.

*

Mirella Vercelli è nata a Grottazzolina, nelle Marche, nel 1959; risiede da qualche anno a Sant’Elpidio a Mare, sulla sponda opposta del Tenna, attraversato come fosse il Rubicone.

È collaboratrice in un ambulatorio medico, dove passa poca poesia ma tanta umanità, da consolare e da cui essere consolati. Ha pubblicato nel 2017: Racconti 1978-2016 per Aras Edizioni e nel 2020 Luce piena

per peQuod. Suoi racconti e versi sono compresi in diverse antologie e riviste, stampate e on line.

