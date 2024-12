“La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie.“

(Antonio Tabucchi)

La testa sulle mie ginocchia

occhi farfalla

volto alba

dove tutto inizia

ora e sempre.

Mi chiedi le rondini dove vanno,

se si perdono.

*

I passi che hai fatto

verso me controvento,

le porte del treno

su nero feroce.

Sono oceani

le strade che prendi.

*

La notte arida di zolle,

ti cercavo dal crinale

ma non guardavo la cima –

ora che niente è come prima,

dall’alto mani operose

case crollanti, veli di spose,

svolgi per noi corde di luce;

calano adagio da spazi tra nubi.

*

Non vinceranno

la foglia secca sul ciglio della via

o i muri grigi di periferia,

ma l’abbraccio, la preghiera,

l’odore del pane,

la dolcezza della sera;

la mattina presto l’aria pungente

che dice: sei ancora qui

e non hai capito niente.

*

Notte di gigli, si apre il mare,

la medesima incoscienza

della stella che si lascia cadere.

*

Maestrale spezza i rami,

il cielo è fermo,

non cede.

Michela Silla, nata a Cagliari nel 1984, è laureata in Lettere e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filologia, Letteratura italiana, Linguistica. Attualmente vive a Firenze e insegna italiano lingua seconda e strategie creative per gli insegnanti di lingua. Ha pubblicato Limpida a guardare (Transeuropa Edizioni, 2022) e i suoi testi sono apparsi in alcune riviste letterarie. È attiva nel panorama culturale e artistico di Firenze dove cura la rassegna poetica “Il prodigio della lingua nella poesia”. In Parole a capo sono uscite alcune altre sue poesie il 15 febbraio 2024.

Ringrazio l’autrice per avere autorizzato la pubblicazione di questi versi tratti dal suo nuovo libro “Cosa c’è di vero nelle città di mare“, edita da CartaCanta (Capire Edizioni), 2024, nella collana diretta da Davide Rondoni “I Passatori – Contrabbando di poesia”. Il libro è acquistabile in libreria e negli store online.

