“Domani è spesso il giorno più occupato della settimana.“

(Proverbio spagnolo)

Nel mondo dei social abbiamo disimparato la comunicazione

Nel mondo dell’abbondanza la semplicità è lusso dei ricchi la serenità il prezzo scontato dai poveri cristi

Nel mondo dell’apparenza i corpi sono commercio la bellezza una moneta di scambio la giovinezza un’illusione eterna

Nel mondo della velocità il tempo è la vera ricchezza rallentare la scelta più coraggiosa

Nel mondo degli oggetti sono le esperienze a fare la differenza la conoscenza a indicare la libertà

Nel mondo dell’intelligenza artificiale l’ignoranza trionfa il pregiudizio insegna la paura

Nel mondo della logica la trascendenza è il bisogno naturale di chi conserva scintille d’infinito

Nel mondo del consumo c’è fame di relazioni autentiche di mettersi in cerchio attorno a un fuoco

Nel mondo della norma le differenze vanno al rogo ma è l’unicità la nostra salvezza

Il mondo che seppellisce la pace che si abitua alla morte dei suoi figli e gira la testa verso un uomo che muore per strada è già la nostra condanna

*

Poiché a ogni attimo siamo diversi avrei voluto che tu incontrassi la mia versione intatta meno ammaccata della tempesta meno segnata di una banana matura quella che riceveva rotoli di fax e a rotoli rispondeva quella di francobolli/cartoline e ghiaccioli al tamarindo con la musica in cassetta e film a peso da noleggio la me stessa acerba e disinvolta che ignorava tutto del vivere ma ne serbava ogni speranza non sapendo che si rimane puri solo conservando meraviglia che si rimane vivi solo se non si diventa ciò che la vita ci ha fatto *

Ci pensi mai a quando saremo fuori dal limite del tempo? Quando per ogni cosa avremo l’infinito senz’affanno la calma dovuta allo stropicciare di papaveri il lento sostare lungo la riva del fiume l’inizio non sarà diverso dalla fine nessuna fretta per ogni domanda faremo risposta Saremo stagione che non delude cerchio perfetto frutto che coincide a sé stesso ancor fiore ancora seme compiuta coincidenza della vita

*

Accettare la morte delle anime belle è un masso da spostare in salita una contraddizione in termini un dispiacere crudele lama che spezza il cuore Ci sono destini incomprensibili che vanno oltre riservati a ciò che ancora non capiamo Non rimane che lottare con la rabbia spegnere i pensieri affidarsi all’altrove rendere grazia per il dono ricevuto anche se troppo breve Resta tutto il bene restano ricordi da onorare con il meglio che siamo con il meglio che possiamo

*

Amo le persone finestra aperta le persone sorso d’acqua le colonne del tempio chi porta tutto il peso i piloni del rugby Amo gli angeli in borghese con le ali dimenticate in valigia le custodi della casa chi rende facile l’immensamente difficile Amo ogni forma di brillante umanità d’alta frequenza di cuore spalancato d’inestimabile improvvisazione di folle indispensabile poesia Solo così si vince tutto Solo così si vive tutto

*

A quelli che dicono che la poesia è cosa antica senza senso ai giorni nostri io rispondo che di sensi ne ha più d’uno L’essenza in un mondo di eccessi la messa a fuoco di quel che conta Il silenzio fra il nero inchiostro e il bianco delle lettere La musica che gira intorno che sta dentro che esce fuori La lentezza dello scrivere del leggere/rileggere del sentire siamo ruminanti di pensieri La sorpresa lo svelamento inaspettato di ciò che abbiamo guardato milioni di volte ma solo ora vediamo Il valore delle parole ne bastano pochissime per cambiare il mondo Ciascuno trovi le sue

Anna Martinenghi è nata a Soncino (Cr) in una notte di neve del 1972. Nel 2007 ha vinto il concorso indetto dalla casa editrice EDIZIONI CINQUEMARZO di Viareggio, pubblicando la sua prima raccolta in versi liberi “DIDASCALIE” a cui sono seguite la silloge “NUDA” (2009) – “PAROLE POVERE” (2010).

Nel 2010 a seguito della vittoria della XXI edizione del concorso letterario organizzato dall’associazione culturale “Il paese che non c’è” di Bergamo ha pubblicato la silloge “FOTOSENSIBILE” con l’editore Franco Colacello di Bergamo. Nel 2011 la nuova raccolta di poesie “IL CIELO DI SCORTA E ALTRE OFFERTE DELLA SETTIMANA” è stata segnalata durante il premio nazionale “SCRIVERE DONNA 2011” presieduto dalla poetessa MariaLuisa Spaziani, tale raccolta è stata poi pubblicata nel maggio 2013 dalla casa editrice Linee Infinite di Lodi. Nel 2013 con il testo teatrale “HABLA CON EVA” vince il premio PORTALE SIPARIO nel Concorso “Autori Italiani” organizzato dalla Fondazione Teatro Italiano “Carlo Terron” di Milano in collaborazione con la rivista SIPARIO.

Nel 2017 ha pubblicato la raccolta di racconti “SEI TROPPO GRANDE PER CAPIRE CERTE COSE“, Edizioni del Gattaccio – Milano.

Nel 2020 con Giorgia Ferrari e Chiara Nobilia ha curato l’antologia poetica CON-TATTO in risposta al Covid19. Nel 2021 vince il premio Bukowski nella Sezione poesia con la raccolta “O2. Ossigeno”, Giovane Holden Edizioni. Nel 2022 la stessa raccolta vince il Contropremio Carver per la poesia edita. Nel 2023 pubblica la raccolta “Faccio cose del secolo scorso” con Controluna Edizioni di Poesia. In “Parole a Capo” sono state pubblicate altre sue poesie il 9 Novembre 2023.