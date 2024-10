“Alle volte è dentro di noi qualcosa

(che tu sai bene, perché è la poesia)

qualcosa di buio in cui si fa luminosa

la vita: un pianto interno, una nostalgia

gonfia di asciutte, pure lacrime. ”

(Pier Paolo Pasolini)

Ringrazio Evaristo Seghetta Andreoli per aver autorizzato la pubblicazione in “Parole a capo” di alcune sue poesie.

Assapora molti tipi di rosso

la giovane inglese di grigio fumo

vestita, già abbronzate le gambe

al sole latino, dopo un Bolgheri

mi sorride, labbra rosso rubino

come sangue, come sole al tramonto

come il geranio sopra la cantina.

*

Preghiamo che il nostro stato di grazia

perduri senza fine, che oltrepassi

il confine breve dell’esistenza.

Non è così male se ci sorprende

con l’evento oramai inaspettato

con la felicità data al soldato

dalla guerra finita, abbandonato

il fucile, ora che la vita ci offre

uno specchio nuovo, il ritorno della

purezza, perché la bellezza vera

penetra nel cuore senza riserve

semplicemente penetra.

*

Ora mi sono abituato a visioni

di corto raggio, di breve gittata.

Ho capito tardi che si può anche

procedere senza lanci stellari.

Vivo così, di poco e anche di tanto:

di un suo sorriso e di occhi ricolmi

di felicità. Vivo per poche ore

a settimana e nella mia mente

balzana nascono fiori impazziti

che profumano di filosofia.

Rifletto un po’ su come riprendere

la via usata, la mia, la nostra

già sprofondata nel non senso poi

rifiorita così per caso dietro

a un dipinto di un profilo olandese,

per un collo fiammingo che cattura

gli occhi e meraviglia ancor più lo sguardo

anche ora che sta calando la sera.

*

Ho innaffiato le rose gialle, il pesco

e la siepe ormai poco verde della

mia fantasia con acqua fresca

attinta dal pozzo scavato nella

roccia viva che non si sfalda. Troppa

bellezza stordisce, non siamo pronti

per l’impatto con l’assoluto

scivoliamo nella strettoia della

limitatezza. Un petalo di rosa

e una carezza è ciò che resiste,

fragile stelo della poesia.

*

Sono un cocktail di tutto, una miscela

di storia, un vuoto di memoria dentro

al buio del non senso: richiedevo

le carezze da un corpo senza mani.

Sono strani i desideri senili

che pretendono la luna nel secchio.

E pensare che sono troppo vecchio

per cambiare pozzo o cambiare luna.

Occorre tanta fortuna nelle notti

in cui brillano solo gli occhi dei gatti,

quando il buio respira di nero

e i lampioni distratti in fila indiana

illuminano la fine delle illusioni.

*

Quanto è pesante questa stagione

con le sue guerre, il suo frigore,

con i suoi virus scorrazzanti, i prezzi

fluttuanti, e questo peso in fondo al cuore

che non va più via.

Perché non mi abbandoni tempo infausto?

Già sono esausto e di cattivo umore.

Ma il benzinaio egiziano mi ha fatto

dono di un amuleto a suo dire

appartenuto a Nefertiti (forse

Made in China o in Haiti). Le proprietà

taumaturgiche, evitano rovina

e scacciano i pensieri neri.

Ci voglio credere. Chissà che questo

ragazzo giunto col barcone sia

il tramite tra noi e gli dei del Nilo?

Ci voglio credere e spero nei mesi

del colore, del calore e anche della

felicità.

*

Tutti i gatti hanno paura dei botti

mi sarebbe piaciuto il palindromo

come quello “i topi non avevano

nipoti” ma qui non si torna indietro

ai gatti scoppia l’udito e il cuore.

Essi hanno il terrore del botto come

del rombo del tuono, del suono acuto

dello squillo improvviso che scuote anche

il Paradiso Terrestre, creato

e tramandato, forse tramontato,

finché l’uomo nel suo furore

futurista non aprisse la pista

al fragore incontrollato.

Così insonorizzo la legnaia,

le fascine a proteggere le cucce

di cartone, vicine alle bottiglie

di Malvasia, poi il telo di versi,

il filtro fatto solo di parole,

e l’eloquente silenzio della

poesia.

Evaristo Seghetta Andreoli è nato nel 1953 a Montegabbione, in provincia di Terni, dove vive. Le sue raccolte di versi: I Semi del Poeta (prefazione di Patrizia Fazzi, Polistampa, 2013), Morfologia del Dolore (prefazione di Carlo Fini, Interlinea, 2015, Premio Confindustria Rovigo), Inquietudine da Imperfezione (prefazione di Franco Manescalchi e Giuseppe Panella, Passigli, 2015, Premio Mario

Luzi), Paradigma di Esse (prefazione di Franco Manescalchi e Carlo Fini, Passigli, 2017, Premio Certamen Apollinaris Poeticum Università Pontificia), In tono minore (Passigli, 2020), Il geranio sopra la cantina (Puntoacapo Editrice, 2023). È presente in varie riviste e in antologie italiane e straniere.

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.