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ODDIO, la piattaforma che monitora l’Odio

ODDIO, la piattaforma che monitora l’Odio

Un progetto sperimentale italiano per osservare la polarizzazione nel dibattito online

Negli ultimi anni il tema della polarizzazione online è diventato centrale nel dibattito pubblico italiano ed europeo.
La crescente diffusione dei social network e delle piattaforme digitali ha reso più evidente la necessità di comprendere come si sviluppano, si amplificano e si distribuiscono nel tempo dinamiche di conflitto, ostilità, odio e contrapposizione all’interno delle comunità digitali.

In questo contesto nasce ODDIO, un progetto sperimentale sviluppato dal Nocturune Collective di Ferrara con l’obiettivo di esplorare nuove modalità di osservazione e rappresentazione delle dinamiche di polarizzazione nel dibattito online.

L’iniziativa si inserisce in un panorama internazionale in rapida evoluzione.
Nel 2026 il governo spagnolo ha presentato HODIO (Huella del Odio y la Polarización), una piattaforma pubblica progettata per monitorare e analizzare la diffusione dei discorsi d’odio sulle principali piattaforme digitali.
Anche in altri Paesi europei cresce l’interesse verso strumenti in grado di fornire indicatori e letture sistematiche di fenomeni sempre più rilevanti per la vita sociale e democratica.

ODDIO nasce come progetto autonomo e indipendente.
Il suo obiettivo non è moderare contenuti, intervenire sulle conversazioni degli utenti o svolgere attività di controllo individuale. Il sistema è stato concepito come strumento di osservazione e analisi, orientato alla produzione di indicatori aggregati e alla visualizzazione di tendenze e dinamiche territoriali.


La demo pubblica attualmente disponibile consente di esplorare una prima implementazione del modello e comprende sezioni dedicate alla metodologia, all’affidabilità degli indicatori, alle fonti utilizzate e al quadro normativo di riferimento. L’approccio adottato punta alla massima trasparenza possibile, favorendo la comprensione dei criteri utilizzati per l’elaborazione e la rappresentazione dei dati.

Secondo i promotori del progetto, una delle principali sfide consiste nel trasformare fenomeni spesso percepiti esclusivamente in modo qualitativo in elementi osservabili e confrontabili nel tempo, contribuendo così a una maggiore comprensione delle dinamiche che caratterizzano il dibattito digitale contemporaneo.

ODDIO è attualmente in fase sperimentale e rappresenta un’iniziativa di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata all’analisi sociale e alla visualizzazione dei dati.

La demo pubblica è disponibile allindirizzo: https://www.nexusmultimedia.it/app/social_service/oddio/demo/

Nocturune Collective è una realtà indipendente con sede a Ferrara che sviluppa progetti sperimentali nei settori della cultura digitale (per esempio la produzione musicale), dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei fenomeni sociali.
Attraverso un approccio interdisciplinare, il collettivo promuove iniziative che esplorano il rapporto tra tecnologia, società e innovazione, con particolare attenzione alla trasparenza metodologica e all’utilizzo responsabile degli strumenti digitali.

Cover image under licence creative commons

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Tutti i tag di questo articolo:
cultura digitale
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intelligenza artificiale
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ODDIO
odio
polarizzazione sociale

Nicola Gemignani

Marina di Carrara, il mare e una buona lettura, non chiedo altro. Amo l’estate e odio l’ipocrisia. Amo Sergio Zavoli, il suo libro “La notte della Repubblica” e la libertà. Ariete da generazioni (padre, nonna, nonno, zie), sono un nerd mancato.

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