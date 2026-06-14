IL LEGAME IN SCENA

Cronaca interiore di uno spettacolo



Centosessanta cuori, un solo battito

Il giorno dopo restano gli applausi.

Restano le fotografie.

Restano i video che iniziano a circolare sui telefoni e sui social.

Restano i complimenti ricevuti all’uscita del teatro.

Ma non è questo che continua a tornare alla mente.

Ciò che resta è altro.

Qualcosa che il pubblico non ha visto.

Perché ogni spettacolo ne contiene sempre due.

Uno davanti al sipario.

Uno dietro.

Il 4 giugno, nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Ferrara, è andato in scena Shakespeare in New York – Urban Story 9, spettacolo della scuola Dance Nation che ha coinvolto circa 160 allievi, dai più piccoli ai professionisti.

Shakespeare in New York – Urban Story 9, Foto di Luca Gomiero

Una rilettura contemporanea di Romeo e Giulietta attraverso il linguaggio dell’hip hop e della cultura urbana.

Una storia che interroga ciò che accade quando il confine tra un “noi” e un “loro” diventa più importante dell’incontro. Quando l’appartenenza si trasforma in contrapposizione. Quando la relazione lascia il posto al confine.

Il significato più profondo dello spettacolo non era soltanto nella storia raccontata sul palco.

Era già presente nel modo in cui quello spettacolo aveva preso forma.

Pochi minuti prima dell’inizio ci siamo ritrovati tutti insieme sul palco.

Centosessanta persone.

Mesi di prove.

Ore di lavoro.

Correzioni.

Errori.

Cadute.

Momenti di entusiasmo e altri in cui sembrava impossibile riuscire ad arrivare pronti.

L’insegnante ci ha guardati e ci ha ricordato di essere orgogliosi di ciò che avevamo costruito.

Ha detto che non avrebbe cambiato nessuno di noi.

Poi ha lanciato una sfida.

Tre possibilità.

Fare uno spettacolo decente.

Fare uno spettacolo buono.

Oppure fare uno spettacolo memorabile.

E in quel momento è accaduto qualcosa.

Perché l’emozione che precede l’apertura del sipario assomiglia molto a quella che precede un esame importante.

Hai studiato per mesi.

Ti sei preparato.

Hai ripetuto.

Eppure, pochi minuti prima, hai la sensazione di non ricordare più nulla.

Ti chiedi se sarai all’altezza.

Se riuscirai a fare tutto.

Se il corpo risponderà.

Se la mente reggerà.

È una sensazione paradossale.

Come se tutto il lavoro fatto fino a quel momento fosse improvvisamente sparito.

Come se mesi di preparazione non fossero mai esistiti.

Poi si aprono le luci.

Parte la musica.

E accade il contrario.

Il corpo ricorda.

Ricorda tutto.

Ricorda ciò che la mente aveva momentaneamente smarrito.

La paura arretra.

L’adrenalina prende spazio.

E lascia il posto a una sola idea.

Entrare.

Esserci.

Dare tutto.

Ballare.

Ma ricordare i passi non basta.

Perché la danza non è una semplice sequenza di movimenti eseguiti correttamente.

Richiede qualcosa di più difficile.

La concentrazione.

Una concentrazione continua che obbliga a restare presenti.

Nel proprio corpo.

Nella musica.

Nello spazio.

Negli altri.

Basta un attimo di distrazione.

Un ingresso anticipato.

Un movimento fuori tempo.

Uno sguardo rivolto altrove.

E ciò che è stato costruito insieme rischia di incrinarsi.

Ma c’è un altro aspetto decisivo.

Perché nemmeno la tecnica, da sola, è sufficiente.

Si possono eseguire perfettamente tutti i passi.

Si può essere impeccabili.

Eppure non trasmettere nulla.

La danza comincia davvero quando il movimento incontra un’emozione.

Quando il volto accompagna il corpo.

Quando l’espressività, la mimica e lo sguardo permettono a chi osserva di percepire qualcosa di ciò che sta accadendo dentro.

Altrimenti resta soltanto una corretta riproduzione tecnica.

Precisa.

Ordinata.

Ma incapace di arrivare.

È anche per questo che alcuni spettacoli vengono ricordati e altri no.

Perché ciò che raggiunge davvero il pubblico non è la perfezione.

È la presenza.

Il teatro conserva qualcosa che nessun video riesce a restituire completamente.

Perché ciò che accade sul palco esiste una volta sola.

Non esiste il tasto replay.

Non esiste la possibilità di fermarsi e ricominciare.

Non esiste una seconda occasione.

Ogni ingresso.

Ogni espressione.

Ogni errore.

Ogni emozione.

Accadono una sola volta.

Ed è proprio questa fragilità a rendere l’esperienza così intensa.

Ma esiste anche un altro elemento.

L’energia del pubblico.

Perché chi danza non porta sul palco soltanto il lavoro accumulato nei mesi di prove.

Porta anche ciò che riceve in quell’istante.

L’attenzione.

Il silenzio.

Gli applausi.

La partecipazione emotiva di chi osserva.

È uno scambio continuo.

E quando il teatro è pieno e presente, quell’energia diventa parte dello spettacolo tanto quanto la musica, i costumi o la coreografia.

È la differenza che esiste tra le prove generali e lo spettacolo.

Alle prove si eseguono dei movimenti.

Davanti a un teatro pieno si attraversa un’esperienza.

La stessa coreografia cambia significato.

Lo stesso gesto acquista intensità.

Lo stesso corpo sembra capace di qualcosa in più.

Ma ciò che colpisce maggiormente non è soltanto ciò che accade sul palco.

È ciò che accade dietro.

I cambi d’abito impossibili in pochi minuti.

Le mani che si cercano per chiudere una cerniera.

Qualcuno che presta un accessorio.

Qualcuno che aiuta a sistemare un trucco.

Qualcuno che corre a cercare dell’acqua.

Qualcuno che si accorge che un compagno è stanco, emozionato o in difficoltà.

Qualcuno che condivide uno snack o una bevanda per aiutare chi, dopo ore di tensione, sforzo fisico e adrenalina, accusa un calo di energie.

Piccoli gesti.

Eppure senza di loro nulla potrebbe funzionare.

Perché il dietro le quinte è il luogo in cui si comprende una verità spesso dimenticata.

Un gruppo non coincide mai con l’armonia.

Non è una fusione perfetta di individui che pensano, sentono e desiderano tutti la stessa cosa.

Ogni gruppo porta con sé differenze.

Affinità.

Distanze.

Incomprensioni.

Piccole alleanze.

Fragilità.

Porta con sé tutto ciò che appartiene ai legami umani.

Eppure qualcosa tiene.

Qualcosa funziona.

È proprio questa la cosa più interessante.

Non l’assenza dei conflitti.

In copertina: Shakespeare in New York – Urban Story 9, Ferrara 4 giugno 2026 – foto di Stefano Bigoni

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