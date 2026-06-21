Donald, Giorgia e Sal Da Vinci

Il botta e risposta lo abbiamo imparato a memoria. Ha fatto il giro del mondo: c’è proprio da essere soddisfatti: la piccola Italia ha conquistato la prima pagina, di qua e di là dall’Oceano.

Donald: “Mi ha implorato di fare una foto con lei, l’avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei”.

Meloni: «Sono dichiarazioni totalmente inventate, l’Italia non implora mai».

Ma che c’entra l’Italia? Comunque non finisce qui. Seconda puntata:

Donald: “Confermo che mi ha chiesto ripetutamente di fare una foto con me. Sta andando male in termini di popolarità.”

Giorgia: «Essere tua amica non l’ha certo favorita. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua.»

«Nelle ricerche di mercato, “indice di popolarità”, il giudizio sintetico, ricavabile da un’apposita indagine, del pubblico su un determinato tipo di prodotto, esercizio di vendita o d’altro genere.»

(Enciclopedia Treccani)

Da cui si evince che questa “popolarità” ha a che fare con il mercato mediatico, ma c’entra zero con il “Popolo”: non aumenta i salari e le pensioni, non abbassa il prezzo della benzina, non sposta di un decimale il famigerato PIL.

Una popolarità che vale per Sal Da Vinci, trionfatore all’ultimo Sanremo con l’ignobile Per sempre sì. E vale per Donald Trump e Giorgia Meloni, protagonisti del deprimente siparietto planetario.

Sal Da Vinci resiste (almeno per tutta l’estate). Mentre Donald e Giorgia sono già nervosi: il loro indice di popolarità continua a scendere. Per i dazi e le guerre senza conclusione. Per la batosta del Referendum e il fantasma del generale Vannacci.

Per noi, per il popolo, non cambia di molto. Possono abbracciarsi o insultarsi, quel che è certo (o altamente probabile) è che l’uno e l’altra abbiano imboccato la strada della cantina.

Dopo, dimesso il fardello di un inutile celebrità, tornati ad un tranquillo anonimato, anche Donald e Giorgia potranno infischiarsene della popolarità. Come noi.

Cover: Sal Da Vinci a Napoli, 2025 –via Wikimedia Commons

Per leggere tutti gli articoli e i racconti di Francesco Monini su Periscopio clicca sul nome dell’Autore