Dipingere con le parole: alla MLB gallery 5 artisti di nazionalità ed età diverse in mostra con “Grafemi”

I grafemi sono le unità grafiche elementari che servono per riprodurre i suoni delle parole attraverso un segno scritto. Un termine che mette quindi insieme figura e scrittura e che diventa il titolo della nuova mostra di arte contemporanea allestita a Ferrara nella home-gallery di Maria Livia Brunelli intitolata “Grafemi”.

Il tema dei segni di scrittura usati come elementi di composizione artistica è condiviso da alcuni artisti assai differenti per nazionalità ed età anagrafica, ma accomunati proprio dall’uso della grafia come parte integrante dell’opera figurativa. In questa chiave sono accostati i lavori nell’esposizione della casa-dimora che si trova nel centro storico di Ferrara, a metà tra il Castello Estense e il palazzo dei Diamanti.

MLB Gallery in corso Ercole I d’Este Locandina della mostra “Grafemi” alla MLB Gallery – foto GioM Grafemi a Ferrara foto GioM

Le opere spaziano da alcuni maestri dell’arte di avanguardia come Maria Lai (Nuoro 1919 – 2013) e Dadamaino (Milano 1930 – 2004) fino all’opera del concittadino artista-ingegnere Marcello Carrà (Ferrara, 1976), passando per la pittrice tedesca Irma Blank (Celle, Germania, 1934 – Milano 2023) e il pittore francese di origine polacca Roman Opalka (Hocquincourt, Francia, 1931 – Chieti, 6 agosto 2011) che ha dedicato tutta la vita a dipingere i numeri a partire dall’uno per arrivare fino a oltre 5 milioni e mezzo.

Maria Livia Brunelli illustra la mostra “Grafemi” – foto GioM

Nota artista conosciuta per una performance che ha coinvolto l’intero paese natale e per le sue opere fatte con stoffa e fili, Maria Lai è rappresentata dai suoi caratteristici libri cuciti, dove le parole sono mimate da segni di filo scuro riproducendo una calligrafia illeggibile, o meglio – come spiega la gallerista – una calligrafia nella quale lei voleva che ognuno potesse leggere ciò che preferiva. Una di queste opere è qui esposta per la prima volta al pubblico e rappresenta “La leggenda della Jana operosa”. Un collage di stoffa e fili, realizzato nel 1992 e prestato da Maria Elvira Ciusa, una delle amiche e collaboratrici più strette dell’artista sarda.

Maria Lai – libro cucito alla mostra “Grafemi”

Dadamaino, pseudonimo di Edoarda Emilia Maino, è un’artista italiana che ha contribuito ai movimenti dell’avanguardia artistica milanese degli anni Cinquanta con le sue ricerche geometrico-percettive e che qui è rappresentata dall’opera a segni fluttuanti in bianco e nero “Passo dopo passo” (mordente su poliestere, 1989) che Maria Livia descrive come “rappresentazione metaforica del destino biologico ed esistenziale delle persone che si incontrano, si amano, si allontanano, cambiando costantemente flussi di relazioni ed emozioni”. Sulla superficie trasparente del poliestere, il mordente segna tratti più o meno scuri che tracciano linee ondivaghe a simulare il movimento incessante dei rapporti che possono segnare lo spazio di un’esistenza.

“Passo dopo passo” di Dadamaino (mordente su poliestere, 1989) dal ciclo ‘Il movimento delle cose’

Nell’esemplare esposto dalle “Trascrizioni” di Irma Blank (inchiostro su acetato, 1975), il libro è l’oggetto al centro della sua rappresentazione. Il volume è tratteggiato nel suo aspetto interno, riprodotto come immagine pagina per pagina, ma negato come contenuto specifico. Le parole sono infatti disegnate tramite un tracciato indecifrabile inserito nella struttura compositiva dei fogli, mantenendo il ritmo delle righe, la disciplina della gabbia tipografica. “Il gesto – si legge nella descrizione in mostra – diventa ripetuto, meditativo, totalizzante. Un corpo a corpo con la superficie, dove il tempo diventa parte dell’opera e il segno, tracciato in uno stato quasi meditativo, conduce a una dimensione spirituale nutrita di silenzio e concentrazione. Una calligrafia interiore dal sapore metafisico”.

“Trascrizioni” di Irma Blank ( inchiostro su acetato, 1975)

Marcello Carrà – che ha debuttato nel mondo dell’arte con i suoi insetti meticolosamente disegnati a penna bic su fogli di grandi dimensioni – qui espone una serie di lavori di tempi diversi, dove comunque la parola è sempre presente nella composizione. Parole tratte da “Il Giardino dei Finzi Contini” servono ad esempio a riempire lo sfondo di un trittico con i fiori come soggetto. Il quadro più recente porta il titolo del libro di Truman Capote “In cold blood” e la scrittura è usata come il tratto sulle stampe realizzate attraverso la tecnica dell’incisione: il tratto più fitto crea le parti più scure e quello rado il chiarore. Sennonché Carrà usa le parole al posto del segno inciso su lastra.

“In cold case” di Marcello Carrà – penna su carta applicata su legno 2025

Parole scritte con punta di penna più o meno fine a illustrare una tavola apparecchiata attorno alla quale siedono madre, padre e due figli in un’atmosfera da America anni Cinquanta. Il titolo amplifica la metafora della rappresentazione – che è poi quella del testo – per chi avesse voglia di leggere il disegno riga per riga, che riproduce le parole in lingua originale del romanzo A sangue freddo di Truman Capote.

L’immagine è quella di una felice famiglia americana davanti a una ricca colazione d’oltre oceano, eppure allude a uno dei delitti più efferati, reso celebre dal romanziere statunitense nella sua narrazione basata sul quadruplice omicidio realmente accaduto nella provincia americana alla fine degli anni Cinquanta.

Le sagome dei personaggi che alludono ai protagonisti (nonché vittime) del romanzo sono rese attraverso le parole stesse di Truman Capote, modificando lo spessore dei pennini a seconda dell’intensità chiaroscurale delle campiture.

“GRAFEMI. Da Irma Blank a Maria Lai, da Dadamaino a Opalka e Marcello Carrà”, MLB Gallery, corso Ercole I d’Este 3, Ferrara, 20 dicembre 2025 – 12 aprile 2026. Visite guidate gratuite dalle 15 alle 19 con prenotazione telefonica al cell. 346 7953757

