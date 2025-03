Daniela Carletti: natura e ricerca, dal Centro culturale di Argenta al percorso tra gli atelier ferraresi

Opere che si nutrono d’aria e che l’aria valorizza quelle di Daniela Carletti. L’artista ferrarese che ha appena concluso una bella personale negli ampi e luminosi spazi del Centro mercato di Argenta e che ora apre il suo studio in uno dei percorsi di visita offerti dalla manifestazione Cardini Atelier Aperti (nel weekend di sabato 29 e domenica 30 marzo 2025), dagli anni Ottanta ad oggi, si dedica a una pittura fatta prima di tutto di ricerca e di sperimentazione. Tecniche combinate in una fusione armonica di segni, sfumature, colori.

Mito e natura si fondono nelle opere basate su alcune delle metodologie di lavoro che hanno segnato lo stile delle avanguardie artistiche del Novecento e che vengono riprese, rielaborate e utilizzate in maniera molto personale.

Il frottage – che è un metodo di disegno che consiste nel far affiorare sul foglio di carta il rilievo sottostante, utilizzato e rilanciato da uno dei maggiori esponenti del surrealismo come Max Ernst – con Daniela si estende in chiave più pittorica e trasforma le erbe dei campi in matrici di stampo naturalistico, che sovrappongono le loro forme e scabrosità per fare riemergere su fogli e tele grandi steli, foglie giganti palmate e lobate e altre specie campestri.

La tecnica del dripping – che consiste nel lasciar sgocciolare i colori sulla tela senza l’uso di pennelli – diventa per Carletti una matrice che sintetizza filamenti di origine vegetale e partiture di tela che si contrappongono a parti trattate con procedimenti diversi.

Questo procedimento che sfrutta la colatura dei pigmenti è stato usato da esponenti del surrealismo, per essere poi adottato, a partire dalla metà del Novecento dall’artista americano Jackson Pollock con il quale nasce una vera e propria scuola dell’action painting. A livello nazionale, la metodologia viene da un pittore come Mario Schifano in un’interpretazione tutta personale che non ha disdegnato rappresentazioni di paesaggi naturalistici.

Su tutto il paesaggio piano del territorio padano impone la propria immagine, costellata qua e là da figure di tipo vegetale o umano, di genere prevalentemente femminile. Sulla tela queste figurazioni sono più descrittive e didascaliche. Volti che possono rimandare per me alla simbologia delle stagioni – l’estate gialla di grano di un volto di donna dalla pelle scura e la Primavera rosata e fiorita – , ma che il titolo delle opere riporta a una mitologia letteraria diversa.

È quella antropologica recuperata attraverso la lettura dei diari romanzati dello scrittore britannico Bruce Chatwin, Le vie dei canti. Questi lavori – spiega Daniela, che dell’opera di Chatwin ha riportato il titolo – raccontano le sue indagini svolte in Australia sulla tradizione aborigena dei canti rituali, tramandati di generazione in generazione come conoscenza iniziatica, che danno voce contemporaneamente ai miti della creazione e alle mappe del territorio.

La forma bidimensionale delle tele, per la maggior parte di dimensioni vaste, si presta ad assumere la terza dimensione. La predisposizione di cerniere celate sullo spessore laterale dei telai, consente infatti ai dipinti di essere anche appoggiati a terra, come quinte di una scenografia dalle tinte più calde (giallo, rosa, arancio) a quelle più fredde dell’azzurro e del verde.

Le sculture si caratterizzano, invece, per la totale monocromia. Di tonalità bianca, le statue si compongono di una struttura metallica composta da una rete di fili avvolti nella garza passata nel gesso e protetta da una resina finale con una metodologia specifica messa a punto dall’autrice.

