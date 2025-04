Parole e figure / Cose da fare, insieme

Io costruirò il tuo futuro e tu il mio.

Cose da fare. Dritte per il nostro futuro insieme è un bel libro illustrato dell’australiano Oliver Jeffers (abbiamo già parlato di lui), sempre edito da Zoolibri, che racconta la storia di un papà e della sua bambina che mettono in fila le cose da fare per costruire un futuro nuovo.

Due paia di mani vicine serviranno pure a qualcosa…

Prima di tutti si metta insieme la cassetta degli attrezzi! Per montare e smontare, per tirare su una porta dove non ce n’è mai stata una. Per costruire insieme la propria casa.

Insieme si può inventare un orologio per custodire il tempo, lo stesso tempo che fa stare uniti, mettere da parte tanto amore e scavare una buca dove potersi nascondere.

Insieme si può costruire una fortezza per tenere fuori i nemici e mura alte contro le loro grida. Però siccome non si perde o si vince sempre, insieme si può aprire un varco per lasciarli entrare e costruire un tavolo per bere il the e dire ‘mi dispiace’…

Insieme si può costruire una torre per vedere le stelle e altri mondi che passano accanto.

Insieme si può scavare un tunnel che porta fino alla luna, costruire un posto per riposare comodamente quando si è stanchi, per starci quando tutto è perduto o una nave che non possa affondare.

Insieme si può avere un luogo dove lasciare le cose più care e tutto l’amore già messo da parte. Magari più avanti sarà di aiuto, in tempi difficili.

Insieme, un passo alla volta, si può accendere un fuoco, tutto questo fare stanca. Ma insieme si può stare al caldo come appena nati e dire ‘notte, va tutto bene’.

Insieme si può fare davvero tutto…

Il libro è una vera lettera d’amore di un papà alla sua bambina, quasi un dialogo a quattro mani immaginifico e dolce, come solo i discorsi con i più piccoli possono essere.

È un testo educativo e romantico, con belle e delicate illustrazioni che trattano concetti importanti come la vita, l’amore, l’ambiente e la biodiversità.

Oliver Jeffers, Cose da fare. Dritte per il nostro futuro insieme, Zoolibri edizioni, Reggio Emilia, 2021, 48 p.