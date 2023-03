Parole e figure – Quando il gatto non c’è, i topi ballano

Mentre noi siamo fuori, cosa succede in casa?

Tra le tante novità scoperte alla recente edizione della Bologna Children’s Fair Book, cui siamo andati, lo stand di Pulce edizioni (vi parleremo anche delle altre nostre case editrici preferite nelle prossime settimane) ci ha presentato una bella avventura.

Una deliziosa coniglietta bianca, un balcone con la porta semiaperta che invita ad esplorare la casa vuota (wow, che fortuna, non è chiusa a chiave!), a fare quanto mai osato fare prima e il gioco è fatto. Brividi di emozione …

È l’albo del coreano Ho Baek Lee, Mentre noi siamo fuori, Best Illustrated Children’s Books del New York Times nel 2003. Vent’anni dopo ed è ancora bellissimo.

Ecco allora che, mentre i componenti di una famiglia sono tutti fuori casa, a far visita alla nonna, la loro coniglietta entra nell’appartamento dalla porta del terrazzo rimasta aperta.

L’animaletto curioso e simpatico si lancia nell’esplorazione e si gode tutti i meravigliosi comfort della vita degli umani: dopo attenta perlustrazione, prende uno spuntino dal frigorifero, si apparecchia la tavola come ha visto fare molte volte, gusta uno squisito spuntino notturno, mangia patatine guardando un film comico su un comoda divano azzurro, si trucca con i trucchi, i rossetti e i profumi della mamma appoggiati sulla specchiera (quanto è carina…), si traveste con qualcosa di davvero molto elegante, legge un buon libro nello studio di papà, gioca con i Lego, con la canna a calamita e i pattini troppo grandi e poi, stanchissima ma felice, va a dormire in un letto caldo caldo e pulito.

Eccoci al mattino, per fortuna la nostra amica si sveglia in tempo, poco prima che la famiglia rientri a casa. Deve sbrigarsi. La coniglietta ritorna svelta sul terrazzo, sperando che nessuno scopra la sua incursione. Come se nulla fosse. Ma che dire delle prove inequivocabili che ha lasciato cadere dietro di sé? Comincia allora una caccia a ritroso per cercare tutte le piccole cacche di coniglio che sono sparse in ogni scena del libro.

Lee ha scritto una storia dolce e divertente con il finale giusto per far ridere e giocare i bambini. Divertente e geniale, rileggiamo allora, ancora e ancora …

Ho Baek Lee, Mentre noi siamo fuori, Pulce, 2023, 40 p.

L’editore ha scelto di usare, per il libro, un carattere stampato maiuscolo senza grazie o bastone (privo dei tratti terminali) per favorire la lettura autonoma e facilitata.

All’interno dell’albo si trova anche un QR-code per ascoltare l’audiolibro

Ho Baek Lee

Nato a Seoul il 12 luglio 1962, è un illustratore, autore ed editore che ha studiato alla Seoul National University’s applied arts program e alla Korea University’s journalism and mass communication graduate school, oltre che all’Università Pantheon-Assas Paris II di Parigi, dove ha vissuto per 5 anni. Ha fondato la casa editrice per bambini “Jaimimage,” a Seoul, nel 1994, e da allora lavora sulla letteratura per giovani lettori.

Libri per bambini, per crescere e per restare bambini, anche da adulti.

Rubrica a cura di Simonetta Sandri in collaborazione con la libreria Testaperaria di Ferrara