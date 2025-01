Dal 4 al 12 gennaio, presso lo studio di Paola Bonora, la pittrice Isabella Guidi ha messo in mostra dei suoi quadri dedicati alla NEVE. All’interno di questo evento, componenti dell’Associazione Culturale “Ultimo Rosso” hanno intrecciato loro pensieri poetici ispirandosi all’intensità delle immagini pittoriche della Guidi e l’11 gennaio hanno realizzato un Reading sul tema della neve. In questo numero di “Parole a Capo” pubblichiamo alcune delle poesie lette in quell’occasione. Buone sensazioni!

“Ci sono temi che richiedono subito il colore da stendere sulla tela. Ci sono invece temi che partono dalla penna. Inizio scrivendo parole, mi fermo ad immaginarle e poi, in autonomia capita che loro proseguano sulla tela. Le parole sono meraviglie talmente fluide che potrebbero andare da sole e bastare ma questa volta, la strada che hanno aperto è quella di un pastello bianco. Così ho semplicemente iniziato a distribuire neve su piccole tavole di legno nero.“

(Isabella Guidi)

E gelo/sia

Ac/cade la neve

(Pier Luigi Guerrini)

LENTO

Lento,

nel ventre della terra,

sotto la neve,

germoglia il nuovo.

Il tempo del letargo

sta per finire.

Il sogno del futuro aspetta,

fuoco perduto

ai bordi della strada,

innocenza silenziosa.

(M. Angela Malacarne)

UNA FESTA IN GIARDINO

Il grande salice in fondo al cortile

di bianco si è vestito

al ballo d’inverno è stato invitato…

I cespugli di biancospino

non di fiori sono agghindati,

ma di luccicanti fiocchi

posati sui rami ghiacciati…

Lassù un uccellino

ha sul capo un diadema,

ma lo scrolla lontano…

Per essere re ha già la livrea.

La legnaia è coperta,

nascosta da un manto,

ora senza timore può giocare la fata

nessuno la sente, la sua risata:

per rami caduti sarà scambiata.

Sotto le ruote si schiaccia la coltre

ma presto dal cielo un nuovo mantello

il bianco riporta davanti al castello.

Cappotto e berretto…

ancora un momento,

il mio mondo incantato

non ho salutato!

Sulla magica scopa

Volerò fino al bosco

Per unirmi alla festa

della natura rinnovata

dalla candida nevicata!

(Cecilia Bolzani)

Nevicata in paese

BIANCORE che vince il nero

candore che illumina

sommerge le vecchie case

le piante spoglie

conforta ciò ch’è triste

di bianca luce.

Paesaggio morbido

materia soffice

un volo, un tuffo

nell’ariosa nuvola di cristalli.

(Annarita Boccafogli)

ASPETTO LA NEVE

Stanotte non dormirò

Aspetto la neve

battaglioni di nuvole alte

hanno offuscato il chiarore del plenilunio

la cintura di Orione non la intravvedo già più

Aspetto la neve

la spio da dietro i vetri

dal mio letto caldo

come l’attesa di un miracolo

l’aria sarà di nuovo fresca e leggera

E sarà il passaggio verso la primavera

(Elena Vallin)

*

NEVE IN CITTA’

Danza indifferente

il suo silenzioso ballo

gli alberi del viale

come immoti fantasmi

ammantati di un lieve sudario

il vento mulina nel buio

artiglia un bacio di due corpi tesi

nei loro occhi socchiusi

lacrime di ghiaccio

brillano come diamanti

(Rita Bonetti)

(Isa bambina)

Nevicava

e non c’era tempo per altro.

Nevica!!!

La neve…accidenti…la neve!

Non so come dirlo!

La n e v e !

Nevica!

Mamma nevica!

Papà nevica!

Guardate, nevica!

Posso uscire?! … nevica!

Metto il berretto, nevica!

Prendila tra le mani!

Lanciala in aria, così ricade!

Nevica!

Assaggia com’è buona!

Appoggiala alla guancia!

Guarda come copre!

Guarda tutto!

Nevica bianco

nevica pulito

nevica silenzio.

Corri con me!

I passi non si sentono!

Nevica!

Grazie cielo che nevichi giù!!

(Isabella Guidi)

(I quadri in foto sono di Isabella Guidi)

NOTA REDAZIONALE: “Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”. Per rafforzare il sostegno al progetto invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT36I0567617295PR0002114236

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.