Sara Ferraglia « Lasciare» e altre poesie

«La poesia condensa in una metafora l’aurora della parola e la sua traiettoria»

(Giuseppe Pontiggia) Una guerra

Chissà se son migrati anche gli uccelli là dove il cielo esplode, rosso fuoco Dove faranno i nidi a primavera? E stormiranno al vento foglie e fronde o alla corrente d’aria delle bombe? Si salveranno solo scarafaggi sopravvissuti ad altri cataclismi? Si scalderanno al sole o ad altri raggi prodotti dalle armi nucleari? Si salveranno gli Umiliati e offesi, Le notti bianche, Il maestro e Margherita? E torneranno le api agli alveari dopo che la tempesta le ha smarrite? Sguardi senza parole dei bambini Promesse di futuro disattese E noi a guardare, inermi, piccolini, chiusi ciascuno nelle proprie chiese, distratti ed impegnati a parteggiare in finte guerre dai nostri divani La sera ci possiamo rilassare, che i colpi di mortaio son lontani

*

Lasciare Lasciare, lasciar scorrere le cose

Scivolare sul tempo con lentezza

Seminare, dissodare dolcezza

Aspettare. Fioriranno le rose

Pianissimo. Avvicinarsi al fiore come farebbe l’ape laboriosa, o meglio, la farfalla silenziosa Non toccare. Lasciarsi inebriare

Immergersi in questa primavera, perdersi e perdere l’orientamento Ascoltare i sussurri e il fermento Come Gazania chiudersi di sera

Cedere al sonno che il sogno profuma, Belle di notte danzano alla luna

*

Lo sguardo

Mai perderò lo sguardo per i sepolti vivi, per i precipitati dai tetti, nei cortili giù dalle impalcature vittime designate di appalti scellerati. Mai perderò lo sguardo per gli affogati in mare, per chi è scampato al viaggio per chi gli cura i piedi, per quelli che non vedi, per il loro coraggio. Mai perderò lo sguardo per chi non ha più niente, la miseria che affama chi ruba una scamorza per sette euro in croce, nuda disperazione che anche l’onestà spegne e lascia senza voce. Mai perderò lo sguardo per i manganellati, ragazzi della scuola, operai ai picchetti di fabbriche svendute e loro licenziati con un messaggio crudo. Così lunga è la notte, anche l’alba è in ritardo. Speranzoso il mio sguardo vola oltre l’orrore, in pindarico volo. Senza fare rumore si allontana dal suolo.

*

Per volare

Tu dimmi, angelo mio dove tieni nascoste le tue piccole ali di cera. Sotto le scapole, certo, che non le sciolga il sole. Quando le sentirai vibrare saprai che sarà l’ora. Ti mostreran gli specchi tutta la tua bellezza pulita, senza trucchi. Tu sola con te stessa ti ascolterai parlare e la tua voce nuova un giorno sarà cielo, un altro giorno mare. Eccole le tue ali. Tu, pronta per volare.

*

Analfabeta emozionale

Sono un analfabeta emozionale uno dei tanti. Chiedimi cosa provo ed io metto una croce. Ogni mio giorno al precedente uguale Infilo istanti come perline e provo a volte a cambiar voce, l’intonazione almeno. Sono un analfabeta emozionale un bravo attore che indossa sentimenti al cambio di stagione ed ha una collezione personale di maschere d’autore per affrontar gli eventi, pronto in ogni occasione a non esser me stesso.

(Questa poesia è stata pubblicata nella raccolta “Voglio una danza“, Ladolfi Editore – 2023)

(Foto di 愚木混株 Cdd20 da Pixabay)

Sara Ferraglia è nata in provincia di Parma e vive in questa città da molto tempo. È stata finalista e vincitrice in numerosi premi nazionali.

Sue opere sono presenti in diverse antologie poetiche, riviste e e blog letterari fra cui Di sesta e di settima grandezza di Alfredo Rienzi, Circolare poesia di Mattia Cattaneo e Parole a capo di Pier Luigi Guerrini. Molte sue poesie sono state inserite in vari spettacoli teatrali, letture poetiche e mostre multimediali. Collabora con il Magazine online P4W per la rubrica di poesia.

Voglio una danza – Ladolfi editore – 2023 è la sua prima pubblicazione che ha vinto una menzione d’onore al Premio La ginestra di Firenze – aprile 2024 e il 1° premio nella sezione libri editi del Premio Giovanni Pascoli L’ora di Barga, 11^ edizione – ottobre 2024. Tutte le sue poesie sono raccolte nel blog personale Sarapoesia.blogspot.com.