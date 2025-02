Sapere altro, sapere oltre:

la scuola di formazione politica di Attac.

Una proposta per i giovani di Attac Italia

Sapere altro per non accontentarsi della narrazione dominante e continuare a credere che un altro mondo sia possibile

Sapere oltre per non accettare la semplificazione della realtà ed essere radicali, ovvero capaci di andare alla radice dei problemi

Perché una scuola di formazione politica

Nell’epoca della cosiddetta scomparsa delle ideologie, l’unica narrazione rimasta in campo è quella basata sull’idea che la società debba essere regolata dal mercato e che l’individualismo sia la cifra delle relazioni fra le persone.

Poiché, al contrario, pensiamo che la vita delle persone si svolga dentro la reciprocità e l’interdipendenza tra le stesse e che la società debba essere il luogo del “prendersi cura con”, ovvero della costruzione comune dell’interesse generale, riteniamo che una scuola di formazione politica possa essere un valido strumento per contribuire a costruire questo nuovo orizzonte.

Perché una scuola rivolta alle giovani e ai giovani

Una scuola di formazione non può che essere rivolta alle persone che attraversano una fase della vita dentro la quale la formazione assume un ruolo prioritario.

Ma c’è un’ulteriore motivazione legata alla particolare situazione che la realtà giovanile si trova a vivere in quest’epoca: una realtà di precarietà delle condizioni materiali che rende estremamente più complicata una percezione progettuale della propria esistenza, spesso vissuta nel “qui ed ora” e dentro accadimenti nei quali è quasi impossibile trovare una chiave di lettura, un “prima” che aiuti a disvelare un “poi” e ad attivarsi per cambiarlo.

Siamo inoltre immersi in un periodo di contraddizioni drammatiche: un’epoca nella quale la guerra sembra diventata lo strumento per ridisegnare i rapporti di forza geopolitici, la crisi eco-climatica investe la vita quotidiana delle persone, la diseguaglianza sociale non ha precedenti nella storia. Capire come siamo giunti qui, come tutte queste crisi siano tra loro collegate e cosa si possa fare per immaginare un’alternativa di società è fondamentale per una generazione di giovani che si affaccia al futuro.

Proposta metodologica

La scuola di formazione politica si rivolge alle giovani e ai giovani dai 16 ai 34 anni.

E’ costituita da sezioni di indirizzo, ciascuna delle quali viene articolata in moduli tematici.

Ogni modulo tematico viene affrontato attraverso un ciclo di quattro-cinque lezioni online.

Ogni modulo si avvarrà del contributo di docenti qualificate/i e di persone esperte della tematica trattata.

La partecipazione a ciascun modulo richiede un’iscrizione preventiva con il pagamento di una quota di 10,00 euro.

Alle partecipanti e ai partecipanti di ciascun modulo verranno forniti materiali inerenti la tematica trattata.

Al termine di ogni modulo è previsto un incontro online fra le/i partecipanti per discutere assieme sull’esperienza vissuta e sulle sue possibilità di evoluzione, anche attraverso la realizzazione di laboratori permanenti di approfondimento.

Articolazione della Scuola

La scuola di formazione politica sarà articolata in tre sezioni di corsi:

1. Sezione “didattica”

E’ una sezione che mira ad affrontare una tematica, realizzando moduli che ne analizzano i diversi aspetti e forniscono gli strumenti base per comprenderla e attivarsi di conseguenza.

2. Sezione “storica”

E’ una sezione che mira ad affrontare una tematica dal punto di vista storico, realizzando moduli che ne analizzano i percorsi attraverso i quali è nata e si è affermata, si è modificata nel tempo, si è trasformata e cosa esprime oggi.

3. Sezione “movimenti”

E’ una sezione che mira ad affrontare le esperienze concrete dei movimenti sociali, realizzando moduli che ne analizzano le lotte e le proposte, le pratiche di partecipazione e di convergenza, i contributi alla costruzione di un’alternativa di società.

Prima fase

Verrà approntato un Form digitale per verificare, rispetto alla fascia di utenza prevista, quali siano i principali bisogni formativi. Il Form verrà pubblicato sul sito dell’associazione e indirizzato a diverse realtà associative e di movimento, in modo da raggiungere il massimo della diffusione possibile.

Seconda fase

Una volta identificati i bisogni formativi evidenziati dalla partecipazione al Form digitale verrà elaborato un programma annuale di corsi per ciascuna delle sezioni previste nell’articolazione della scuola.

Attac Italia