In collaborazione con il giornale on line “Periscopio”, ARCI Ferrara e il negozio di dischi “Pistelli & Bartolucci”, il 26 ottobre scorso Ultimo Rosso ha organizzato una lettura collettiva di poesie alla Rotonda Foschini dal titolo “Le parole del silenzio”. In questo numero di “Parole a capo” presentiamo alcune delle poesie lette durante quell’evento.

In alto

In alto sulla cima,

dopo la salita,

è arrivato il vento,

leggero e forte.

Ha spazzato via

il peso delle parole inutili.

Essenziale e vitale

è rimasto il silenzio.

(Maria Angela Malacarne)

*

Silenzi



I miei silenzi,

Un mondo inesplorato,

indescrivibile,

un mare senza fondo.

Spesso nascosti dietro un velo,

non per complesso di inferiorità,

ma meditazione,

per raccogliere l’offerta

della calma dell’indifferenza,

evitare di espandere parole vuote,

prive di senso,

I miei silenzi,

un accumulo di sofferenze,

uno sguardo steso nel vuoto,

forse, un’incomprensione altrui,

il mio modo di essere

(Vincenzo Russo)

*

Silenzio

Seppelliti

da detriti

di frastuono

sconnesso

vuoto

muto

oh si potesse

ritrovare il silenzio

la terra buona dove

germina la parola

significante

e fiorisce l’incontro

lo scambio

il contatto.

(Marta Casadei)

*

Ho conosciuto il silenzio

dello sguardo

che non ha bisogno di parole

del sole stanco che si posa sul mare

laggiù all’orizzonte.

Ho conosciuto il silenzio

della solitudine tra mille persone

Il silenzio dopo una bugia

dopo una sconfitta.

Ho conosciuto il silenzio delle stelle

quando la notte sembra infinita

Il silenzio della musica

dopo l’ultima nota

che è sospiro di chi ascolta

Ho conosciuto il silenzio in montagna

lungo il cammino verso la vetta

quando ogni parola è uno spreco.

Il silenzio di chi sa

quanto una parola

possa ferire

e si ferma in tempo

(Emilio Napolitano)

*

Prima del verbo. Il silenzio

restare in silenzio

ostentare il silenzio

attendere il silenzio

ascoltare il silenzio.

Temere il silenzio

evitare il silenzio

riempire il silenzio

affollare il silenzio

far parlare il silenzio.

Ridurre al il silenzio

rompere il silenzio

squarciare il silenzio

cantare il silenzio…

Alla fine di tutto. Il silenzio.

(Anna Rita Boccafogli)

*

Apnea

Ho dipinto il mio silenzio

coi colori della fantasia.

Ho aperto le finestre

così l’aria non va via.

Ho amato il mio amore

così senza gelosia.

Ho atteso la sera

come un tempo in afasia

ho disteso i pensieri

non cercando l’armonia.

Passano sullo schermo

tante immagini di guerra

i corpi sono numeri senza tridimensione

sembra che su questa terra

non ci sia più spazio per la ragione.

(Pier Luigi Guerrini)

*

Son crudeli talvolta

gli altrui pensieri.

E che dire delle parole?!

Così slacciate dal Reale,

così dure da far male,

o noiose da morire.

Vieni, Silenzio, vieni,

Natura silenziosa,

che levighi e rinfreschi

con aria prodigiosa. Vieni,

e poni luce su ogni cosa,

e i miei sensi stanchi

nel tuo grembo riposa!

E Tu, Principe di pace,

vieni a confermare

col Tuo divino Amore

la legittimità del mio sperare!

(Miriam Bruni)

*

Seduta ai bordi della notte ho zittito il silenzio. Il buio nasconde il mio tormento e ne disperde il dolore lasciando la mia anima spogliata. L’anarchia dei miei pensieri è come l’ amore sempre in movimento.

(Monica Gori)

*

Spengo

Spengo il rumore del mondo

Spengo le sue luci violette

Cancello i dialoghi urlati

E tonanti

Accosto le imposte

E giro la testa

Esco di casa e

Mi avvio verso un luogo di silenzio

Dove tu mi darai la mano

Senza richiedere

Arditi sillogismi o

Raffinate prestazioni culinarie.

(Elena Vallin)

(cover di copertina di tsaloka)

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.