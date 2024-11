“Le innaturali concentrazioni metropolitane non colmano alcun vuoto, anzi lo accentuano. L’uomo che vive in gabbie di cemento, in affollatissime arnie, in asfittiche caserme è un uomo condannato alla solitudine.”

(Eugenio Montale)

DA “CIELO PRIVATO”, Ed. Joker, 2005

Scandaglia lo sguardo

dal bordo scuro il fondo

del pozzo invisibile il pericolo

i grandi raccomandano

attenti la tarantola

Non conosciamo ancora

forma per quel nome

la minaccia sommersa non increspa

la fontana non ruggisce intanto

ci vietano di attingere e di bere

Saranno artigli o corna a lacerare

fauci spalancate miste a nostre urla

tentacoli che inghiottono o veleno

Il fulmine saltato su dall’acqua

miseria e guerra esploderà tarantola

Mentre il mistero scorta ogni passione

dalla cisterna pulsa in ogni sforzo

domina ombra gli astri dell’orto

Rumina la bestia da lontano

vibra la nostra sorte

noi appostati

piatti sotto l’erba alta o da coltelli

negli angoli dei fienili verticali

saremo i primi

*

Tutti i cortili annunciano la sera

le porte aperte alle ringhiere

Vortica misto a voci

e stoviglie il fischio

del padre fiato tra gradini

musica della lontananza

Sopravvive la canzone alla fatica

l’usignolo reduce senza festa

né batticuore al saluto

Se il figlio non ammette somiglianza

o si sottrae alla competizione

l’eredità si scosta in un angolo blindata

Ho scolpito da solo le mie pieghe e curve

tramando nostra paternità negata

Così quell’aria il fischio che la modula

si avvicina a scomparire come un treno

lampeggiante in transito

una missione altrove

*

DA “GALLERIA DEL VENTO”, La Vita Felice,, 2014

Lentamente la terra

cede alla sera, scintilla

di luci in espansione

Vedi ci si riflette una sorgente

la campagna intera illuminata

Solo adesso si riaccendono

le stelle cadenti della nascita

e segnano il sentiero, la vigilia

Più ti incammini e la materia

si esaurisce asciugata dalla luce

che resta a segnare i confini

La distanza fra le case

ogni dislivello, tutto

pulsa unito nel salto

poi le orme si disperdono

con chi le ha impresse

la storia tornerà al mistero

Tu non lo puoi vedere, ma

mentre per la festa splendono

il margine e l’anima dell’albero

il suo legno al buio brucia

*

Da “DAL LAZZARETTO”, La Vita Felice, 2024

La città nelle sue vene

la esplori slogandone le ossa

un corpo che si estende

anche restando fermo

Sembra immobile di notte

però tutto continua a pulsare

la solleva e dilata il respiro

Al buio crescono le unghie

Il sonno confinerà i sognatori

nel sottosuolo con le loro storie

Noi invece non dormiamo ancora

corriamo lanciando le mani nel vento

sulle vetrine spente del corso,

vogliamo vivere tutte le nostre vite

Finché a una curva della notte

appare l’aureola della periferia

– da lì si chiama il mondo

finalmente si entra in una frase

*

Le strade del mercato

si liberavano in serata

i banchi nei magazzini per la notte

i motocarri fermi, a fari spenti

Il giorno dopo riprendeva il ciclo

con la frutta allineata per colore

lo splendore dei pesci sul ghiaccio

mentre come stelle filanti

si sollevano nel vento

le fettucce della merciaia

Era la fatica a scandire il ritmo

della catena implacabile dei giorni

Adesso invece anche ad aspettarli

non rientreranno in scena, nemmeno

la neve da spalare, i thermos di caffè

né il volo delle briscole sul tavolo

Il pallone è rimasto in un angolo

anche i figli chiamati nei cortili

non sono più tornati per la cena

*

Eppure qualcuno li ha visti

riapparire dietro una finestra

o curvi a raccogliere una moneta

Nei sogni hanno ripreso

il loro posto a tavola

ci seguono nelle nuove case

Non li si può considerare

memoria esatta né l’eventuale

distorsione di un ricordo

Rimangono impressi in orme fresche

quando svoltano per il corso

la mano al cappello a salutare

o aprono il fermaglio alla collana

Se esigono un debito, se proteggono

o tradiscono lo fanno sul serio

Non si può soffocarne i singhiozzi

mitigare le sbornie e le risate

Come si fa a non sentirli

quando anche muti pensano al futuro

Luigi Cannillo, poeta, saggista, traduttore e organizzatore culturale, è nato e vive a Milano. Tra le sue raccolte di poesia più recenti: Cielo Privato, Joker Ed., 2005; Galleria del Vento, La Vita Felice, 2014; l’antologia in inglese e italiano Between windows and Skies – Selected Poems 1985-2020, Gradiva Publications, 2022 e Dal Lazzaretto, La Vita Felice, 2024. Ha curato con Gabriela Fantato La biblioteca delle voci – Interviste a 25 poeti italiani , Joker Ed., 2006. Ha curato inoltre l’Antologia Il corpo segreto – Corpo ed Eros nella poesia maschile, LietoColle, 2008, e, con Sebastiano Aglieco e Nino Iacovella, Passione Poesia – Letture di poesia contemporanea, Ed. Cfr, 2016. Singole poesie, scelte antologiche e interventi critici sono stati pubblicati su numerose riviste, raccolte di saggi, siti e blog letterari. Ha partecipato a performance e spettacoli teatrali e collabora con musicisti e artisti visivi.

