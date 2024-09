A Ferrara, presso la Galleria del Carbone , dal 7 al 24 settembre è stata allestita una mostra antologica su Gabriele Turola. ”Dedicato a Gabriele” a cinque anni dalla sua scomparsa, comprendeva opere di pittura e grafica di Gabriele Turola dei diversi periodi, oltre ai suoi libri pubblicati in prosa e poesia e testi visivi e scritti che gli amici artisti hanno voluto dedicargli. Durante l’incontro di domenica 15, assieme a Gianna Andrian, Lucia Boni e Corrado Pocaterra, abbiamo letto alcuni testi poetici di Turola. Per gentile concessione dei parenti di Gabriele e dell’editore Lucio Scardino che ringraziamo, pubblichiamo alcune poesie tratte da “Ferrara visitata nel sogno“, Ed. liberty house, 1987 e “La voce delle cose“, Ed. liberty house, 1992. (PLG) Gabriele Turola (Ferrara 1945-2019) è stato una figura composita di intellettuale Ferrarese. Giornalista pubblicista, scrittore, critico d’arte, conferenziere, guida a rassegne pubbliche e private, poeta e pittore e forse anche chissà quant’altro. Nel settembre 2024, a cinque anni dalla sua scomparsa, ho curato una esposizione dei suoi dipinti presso la Galleria del Carbone di Ferrara. Il taglio di questa retrospettiva “Dedicato a Gabriele Turola” è stato antologico, cercando di incominciare a mettere ordine alla sua cospicua produzione artistica, Ho diviso la produzione per periodi, tecniche adoperate e supporti: Tempere su masonite, tempere e chine su carta ed acrilici su tela. Le tempere su masonite documentano la fase iniziale della sua produzione, le carte quella centrale e finale (questa arricchita da collages) e le tele la fase di maggior successo critico e commerciale dei suoi lavori. Gabriele dopo il 2004 non ha più esposto una sua opera, appositamente creata, a Ferrara, l’ultima è stata “L’antimisoneista” un monotipo, dipinto ad olio su vetro ed impresso in 3 esemplari, proprio per la Galleria del Carbone. I suoi lavori sono stati esposti con successo a Trieste, Milano, Roma, Vicenza, nelle principali fiere del settore ed anche all’estero. Assieme a Sergio Zanni ha avuto l’onore di avere un’opera scelta per diventare un mosaico a Tornareccio. Hanno scritto della sua pittura firme di valore come Lisa Ponti, Elena Pontiggia e Nicola de Maria. Sue opere assieme al sodalizio Portofranco sono state esposte alla Triennale a Milano ed ha avuto una personale alla Bocconi. L’ultima esposizione a cui aveva collaborato a Benevento nel 2019 è stata purtroppo la sua prima mos tra postuma. Nel curare il catalogo della esposizione alla Galleria del Carbone ho edito quella che fino ad oggi è stata la più ricca cronologia delle sue esposizioni pittoriche e dei suoi libri, ho evitato di firmarla perché il suo arricchimento possa diventare un contributo collettivo. Infatti ho già raccolto suggerimenti, indicazioni e documentazione ed ho prontamente aggiornato il file, a disposizione degli studiosi e degli interessati. Durante l’esposizione alla Galleria del Carbone è stato dedicato un pomeriggio alla lettura di alcune poesie di Gabriele, tratte da “Ferrara visitata nel sogno“, il suo primo libro di poesie. Dopo l’esposizione “Officina Ottanta” in Castello Estense, che faceva il punto sullo stato dell’arte a Ferrara alcuni intellettuali si accorgono di Turola. Renato Sitti, allora direttore del Centro Etnografico del Comune di Ferrara, è il motore della prima uscita pubblica di Gabriele poeta. Scrive Sitti nella prefazione: “In questi anni così faticosi per il cammino della poesia, così facilmente sdrucciolevoli verso le soluzioni espressive a facile effetto, a volte verso le fatue sofistificazioni formali, il ritorno a spessori un po’ “grossi”, a riferimenti coerenti, a nomenclature non allusive, a un verso aperto a intera pagina, rappresenta indubbiamente un dato positivo, fautore di una premessa libera dalla frivolezza, rivolta alla ricerca di un nuovo incontro con il reale al di fuori di ogni illusoria soluzione sovrastrutturale o puramente formale.” Il libro di poesie successivo “La voce delle cose” è il capolavoro della sua poetica. Sue poesie e racconti saranno poi pubblicati nei cataloghi delle mostre di Milano, Torino, Vicenza e Benevento. Gli scritti come critico d’arte, giornalista e storico attendono ancora una necessaria archiviazione. Scheda di Corrado Pocaterra (corradopocaterra@virgilio.it) * La lettera Enne

Un giorno la lettera Enne

perse i sensi e svenne.

La risollevò babbo Alfabeto

che le disse turbato e inquieto:

“Povera figlia mia

il tuo è un caso di anemia,

sei troppo debole e ti dimostro

che puoi ricostituirti se bevi un goccio d’inchiostro!”.

La lettera Enne ne assaggiò un sorso

e dopo che il tempo della sua convalescenza fu trascorso

si sentì così forte che con le sue due gambe snelle

saltellò fino ad arrivare sulle Stelle,

le quali le chiesero curiose:

“Chi sei tu che vieni qui fra noi?”. Ella rispose:

“Io mi chiamo Enne e sono l’iniziale della Notte,

dovreste saperlo voi che siete dotte,

perciò ho diritto a restare fra voi!”.

Le Stelle ripresero: “Che cosa vuoi?

Sei così piccola e hai così alte mire!”.

La lettera Enne si sentì arrossire.

*

Il signor Bonaventura visita Ferrara

a Valeriano Lazzari

Il signor Bonaventura visita Ferrara

per rendersi conto del nero fondamentale

lungo braccio di automa

proprio ieri lunedì cinquanta Settembre

l’ho visto che passava per Via Carlo Mayr col suo cane bassotto

la morte a distanza che si ricostruisce

si è fermato al Bar Condor

ha bevuto una tazza di avverbi caldi

attraversando Via San Romano

ha incontrato un califfo dalla faccia di tritolo

che gli ha chiesto l’ora

il signor Bonaventura ha risposto:

“cosa importa l’ora il minuto-mulinello

il luogo del delitto o del diletto?

la vita non esiste

noi uomini non siamo che fantasmi proiettati nel Nulla

reincarnazioni di mosche deliranti

personaggi di un incubo piccolissimo…”

il califfo dalla faccia di tritolo

per premiare la sua gentilezza e la sua saggezza

manco a dirlo gli ha consegnato il solito milione

poi il signor Bonaventura non è vero

grande allievo del passato o del futuro

palma che si dondola nel vento di midollo

voltando per Corso Porta Reno

si è sprofondato nella dimensione del microbo erotico

nel volo del periodo che funziona nel colore del bisticcio

precisamente nel Corriere dei Piccoli

nella vendemmia a ventaglio di Sergio Tofano

*

Tugnin d’il cicch

Apollonio Formaggi detto Tugnin d’il cicch

dormivi sullo scalone del Teatro Comunale e sognando

preparavi l’elenco degli invitati mai nati

conoscevi l’ingresso dei grilli senza biglietto

nelle ore serali con una lanterna

cercavi mozziconi di sigari e sigarette

saltellandovi intorno infilavi le cicche con un bastone

che era completato alla base da una punta di chiodo

e per ogni cicca trovata un grido di gioia una vittoria

nessuno poteva comprarti

la moda dei cervi trasformati non ti interessava

ti lavavi sotto una pioggia di tuberose

risparmio giusto per dimenticare i delitti dei benpensanti

che correvano dentro i clarini di nailon

di medicina che fa accettare le cose come sono

qualche socio del Circolo ti buttava una moneta

solo perché era credenza che portasse fortuna il fatto di assisterti

con un sorriso simile a una smorfia raccattavi l’offerta in tutta fretta

però nulla chiedevi né tendevi la mano

povero sì ma orgoglioso!

e poi il Tempo aiutava la tua libertà di scimmia mai ammaestrata

senza rapporti umani senza illusioni senza speranze

ti sentivi ricco nella tua miseria di pollo senza penne

allevatore di pulci acrobata della dignità e dell’anarchia

spinta fino a toccare il culo della luna

senza scontare nessun castigo

senza conoscere la politica

dei tenori affogati in un mare di fragole

ti spegnevi per assideramento

in Ferrara il 7 febbraio 1929

bello come una ricerca scientifica

*

Ferrara non è il paese dei balocchi

a Giuliana e Massimo Roncarà

E lo chiami mondo

questo fiocco di ovatta sporco di sangue?

e la chiami città

questa spiaggia di cocker di manichini al prezzemolo?

gli abeti col loro calcolo di ombra verde

sconvolgono ogni regola del gioco

la caserma di Via Scandiana con i soldatini di piombo

che marciano caricando Marilù

e fanno le esercitazioni per un pizzico di buio

sotto il Volto del Cavallo

un pagliaccio di stoffa bacia una bambola di porcellana

in Piazzetta Municipale

un cormorano comunista tiene un comizio

applaudito da una folla di barbieri nudi

con in mano rasoi di corallo

di cresta di gallo

di luna che ride

di lumaca che predice la buona ventura

un gambero vestito da vigile urbano

in Via Borgo di Sotto

fa la multa alla Befana

perché gira in triciclo senza patente

gli uomini sono bambini che non sanno giocare

che rendono la vita una favola brutta

con orchi che detengono il potere

con gnomi che s’inseriscono nel solco della solita stupidità

Ferrara non è il paese dei balocchi

non è nemmeno una città

le sue radici risalgono ai vermi della nebbia

ai simboli assurdi del caso

chi può capire Gandhi o Martin Luther King?

chi può penetrare nella profondità

dei loro occhi di anemoni armoniosi?

*

Pendenza

Io propongo di erigere un monumento a Pendenza

chi è Pendenza?

è la torre di Pisa in chiave umana

è un centauro allegro che mangia bottoni ed elastici

è la mascotte delle giraffe travestite

è l’amico che tutti possono trovare

in ogni tempo in ogni luogo

passa per le strade fischiettando e cantando

non esiste ferrarese che non lo conosca

lui si ferma portando un raggio di luna in pieno giorno

Piazza Trento Trieste è il suo salotto

i paracarri sono i suoi tavolini con servizio da the

un mare in miniatura che fornisce voli di ostriche

quando parla svela i trucchi dei poliziotti

i segreti degli scarabei stercorari

il quadro completo della gente fidata

che ha l’incarico di coltivare pompe funebri

peperoncini e balli impossibili

insomma Pendenza è l’eroe dell’individualismo

che si traduce nell’ippogrifo di messer Ludovico Ariosto

trauma complicato condito con cicoria effervescente

la vendita di tutti gli ideali

la strage di tutti i sogni

un filo di fulmine che si collega con le orecchie asinine di Re Mida

i buoni borghesi pisciano dentro pitali di limone

prendono i mendicanti con trappole di cielo

ma Pendenza se ne infischia

lui si è messo al di sopra di questa commedia banale

perla falsa

bolla di sapone che vaga nella notte

e che scoppi alla prima denuncia del sole

i delinquenti organizzati

che occupano il privilegio dei posti più in vista

gli esperti di cultura greca

inventano nuovi tempi per Pendenza

ma Pendenza è al di fuori del tempo

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.