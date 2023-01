L’ultima notte

L’ultima notte

l’ultima notte

……………..

………………

struggente

nella fatica dilatata

di un tempo

a fingere la fine

come ultima onda

abbracciata

ad un sentimento di rena

sospirando

un mare che è stato.

(Francesco Loche)

Versi augurali su misura

Non scriverò in questo capodanno

il solito pensiero augurale

di speranze e illusioni,

di commiato per il vecchio anno,

di sollievo se ci ha fatto male

Non sono gli anni vecchi o nuovi

che giocano a freccette col destino

Nemmeno credo ai piani del divino,

perciò solo agli umani scriverò

versi augurali su misura

Auguro tanta guerra solo a chi

la guerra vuole fare,

a chi con morte e dolore

vuole guadagnare

Auguro loro la fame e la paura,

sepolti da quintali di armi e bombe

che non potranno mangiare

Auguro a trafficanti e carcerieri

in fondo al mare fredde tombe,

con in tasca il denaro a macerare

L’umanità è malata, in agonia

e sta esalando l’ultimo respiro

e tuttavia profondamente ammiro

chi ancora prova a rimanere umano,

senza contare troppo sul divino

Auguri a chi la Pace cercherà,

a chi continuerà a salvare vite

in mare e in terra e sui marciapiedi,

a tutti quelli che nemmeno vedi

ma giorno e notte se ne stanno là,

coraggiosi e silenti a regalare

briciole preziose di normalità

(Sara Ferraglia)

Ci sono cancelli che non voglio aprire

Ci sono cancelli che non voglio aprire

come foglie che voglio far risalire,

come molliche da dare ai piccioni

che non mi fanno sentire triste,

che non esistono nelle mie tasche.

Ogni passata stagione

è vestita con gambe accavallate

e pomeriggi lunghi

mischiati al sole alto delle finestre,

con cantilene senza memoria,

con la frutta fresca nella cesta

ed i sentiti omaggi

alle visioni di pochi,

quando volano fin dove

le risposte restano personali.

Toglieteci ogni strumento

che possa ferirci,

e noi ci faremo trovare

pronti lo stesso,

a farci benedire con la pelle d’argento

che sostituisce la luna.

(Francesco D’Angiò)