Parole a capo / Nicoletta Zucchini: «Tre poesie per non dimenticare»

Nicoletta Zucchini: «Tre poesie per non dimenticare»

“Quando il potere dell’amore supererà l’amore per il potere il mondo potrà scoprire la pace.”

(Jimi Hendrix)

…e all’improvviso

…e all’improvviso

nella canicola estiva

il gelato divenne amaro

e il gusto si tramutò in disgusto

come potevo godere

di quell’innocente piacere

quando bimbi inermi

a migliaia

erano cinti e sono cinti d’assedio

fino alla carestia totale

fino alla morte per fame?

…e all’improvviso

non potevo più dire

non ho visto, non sapevo…

(10 agosto 2024)

Teniamo presente

Noi educati alla religione della memoria

delle efferatezze dei regimi passati

teniamo presente

che anche il presente

diverrà presto passato

e il nostro silenzio sull’oggi

diverrà memoria

di tempi futuri

e sulle nostre pietre tombali

sarà inciso:

hanno taciuto sulla verità

della menzogna

evidente ad ogni giusto di cuore,

hanno taciuto sulla propaganda quotidiana

spacciata per obiettività di notizie

dove, ogni parola

scelta con cura

risuonava mendace

come il suono

di una campana fessa

e la banalità del male

ancora una volta

galleggiava sulla memoria.

Le vestali della guerra

Le vestali della guerra non dormono mai,

dalla notte dei tempi sotto le ceneri

custodiscono carboni ardenti.

Sotto montagne di carta stampata

celebrano testarde

la tortura perpetua della pace

innalzano canti strabici

ai fautori di verità parziali.

La pace langue e geme

in ogni cuore sincero

che sa la verità

che non abita in una parte sola

né sui teleschermi:

la verità è pudica, si mostra a chi

ha desiderio autentico di giustizia.

Una giustizia che non abita in una parte sola.

Giustizia va reclamando e urlando

chi, impostore, si mantiene cieco

alle sofferenze dell’altro.

E si perpetuano le morti dei figli

da una e dall’altra parte.

Le vestali della guerra non dormono mai

insonni fabbricano verità parziali

utili ad incendiare le pire funebri

dei figli dell’una e dell’altra parte.

Le vestali della guerra

amano il chiacchiericcio

che con la scusa di discernere

testimonianze false da quelle vere

alimentano alte e orride fiamme.

La pace giace abbracciata alla morte

e la ragione si stringe stretta

all’interesse di parte.

La storia avanza cieca

e non trova pace duratura.

Le vestali della guerra non dormono mai

usano armi “intelligenti” di distrazione di massa.

Le vestali della guerra sono i sacerdoti,

della difesa armata ad oltranza.

(30/10 2024)

Nicoletta Zucchini “Sono nata in campagna a metà del secolo scorso. Dopo alcune parentesi lontano da Ferrara, sono ritornata, fortunatamente, a vivere in campagna. Ho trascorso tutta la mia vita lavorativa ad insegnare nella scuola primaria. A chi mi chiede cosa insegnavo, rispondo: “Insegnavo tutto, i primi dieci anni pensavo di dover essere io a pagare lo Stato, facevo ciò che mi realizzava con grande piacere. Poi le cose iniziarono a mutare, ma mutò soprattutto l’organizzazione, poi mutò il clima antropologico/culturale. Nel Tempo Pieno insegnavo le materie letterarie, poi nel Tempo Prolungato (i Moduli) a volte materie letterarie e finito un ciclo, per mantenere vivo il mio interesse, sceglievo le materie scientifiche.” Se nutrito di curiosità e sperimentazione attiva, tutto il conoscere è meraviglioso. Stimolare il desiderio di conoscere e narrare mi risulta naturale, così dopo il pensionamento mi sono ritrovata a percorrere vie simili, ma ora le percorro insieme ad altri adulti.”

Ha pubblicato La crosta e la mollica, ovvero le avventure di Cesarino, NUOVE CARTE ed. 2013.

Ha pubblicato sull’Ippogrifo rivista del Gruppo scrittori ferraresi Aps recensioni, racconti e poesie.

NOTA: “Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”. Per rafforzare il sostegno al progetto invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT36I0567617295PR0002114236

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.

In copertina: foto di Gerd Altmann da Pixabay.