“La felicità è una ricompensa che giunge a chi non l’ha cercata“

(Alain)

Magica notte di maggio

Cammino in un cielo notturno

capovolto

con polvere di stelle

sparsa

tra l’erba alta delle rive dei fossi.

Galleggiano,

si accendono, si spengono…

ora si riaccendono.

Sono le lucciole

di una magica notte di maggio

(Nei pressi di San Bartolo – Maggio 1998)

Novembre

Affettate

dalla nebbia

che a strati

sale

sono le case

d’intorno

Senza gravità

sospesi

sono gli alti

pioppi cipressini

ormai

indifesi

Ma

graffiata

dai rami spogli

ora

la nebbia

lacrima

E gocciolano

gli alberi

intrisi

come melanconici

visi.

Ed è magia

ed è silenzio

ed è, della Natura,

sinfonia

voce

fioca

flebile

del vento.

Gioco antico

Piatto è il sasso:

lanciato

sulla superficie dell’acqua

rimbalza, si alza

saetta e scivola

ricade.

Netto è il tonfo:

il sasso è ingoiato dalla corrente.

Antico gioco

che sa di niente,

ma non per me

non per la mia mente

che ritorna fanciulla.

Malinconia e tristezza

in breve il gioco

annulla.

Disteso ora è il volto …

e rido

finalmente.

Ride la mia bocca

ridono gli occhi

ride la mano

che

pronta

afferra un altro sasso

e attende

ancora una volta

quel piccolo miracolo.

La scaglia marmorea

solleva gocciole d’argento fuso

s’invola

e bacia appena

la liquidità che tocca

e poi scappa…

Guizza saltellando

due o tre volte

prima che l’abbraccio

concentrico e mortale

metta fine ad un sogno,

al breve viaggio

con un dondolìo lieve

sul canale.

I narcisi

Un ricordo

trasfigurato dal tempo

mi rimane.

Sembra ieri

quando le tue mani

risalivano il mio corpo;

sostavano sulle lievi rotondità del seno;

un dito ne sfiorava il profilo

disegnandolo nell’aria;

un ventaglio, le tue dita,

si apriva tra la mia chioma.

Ora non più:

la terra ti ha voluto.

L’avrà saziata il tuo corpo?

Si sarà impregnata dei tuoi umori?

Ho piantato bulbi

su quella terra

e, al limitare dell’inverno,

fioriscono narcisi.

Da troppi inverni, oramai,

recido i gialli fiori

che sprigionano il tuo profumo

catturato dalla terra

e rimandano la luce

che emana la tua anima.

Felicità

Ti ho rincorsa per tutta la vita;

poi,

d’improvviso,

mi sono fermata.

Voltandomi ti ho vista:

eri dietro di me.

(Un grazie all’autrice per avere autorizzato la pubblicazione di questi suoi versi).

Gianna Andrian, da anni si occupa di associazionismo e volontariato nel settore culturale. Ha fondato il Gruppo Caschi Blu della Cultura di Ferrara che dal 2015 organizza conferenze aperte al pubblico che trattano di arte, storia, territorio, ambiente, archeologia, turismo, letteratura e poesia. Organizza eventi culturali come mostre fotografiche e artistiche collaborando con diversi artisti locali. Si diletta a scrivere, soprattutto racconti e poesie, a volte anche in vernacolo (dialetto veneto) partecipando a concorsi letterari e a Reading poetici.

