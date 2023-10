“Dove la giustizia è credibile anche la famosa omertà mafiosa scompare.“

(Giorgio Bocca)

No non amo la mia terra

non amo più la mia terra neanche un pochino.

Ho amato

suoi odori profumi calori,

le ho dato

la mia forza

confidato

i miei sogni.

Figlio affettuoso

avrei potuto avere un’altra madre,

ho amato la mia terra sino a lacrimare

al rivederla ritrovarla.

Erba secca afa pomodori gustosi fichidindia

zibibbo capperi pupi

offerti a profusione dalla terra natale,

misti a storia e tradizioni.

C’erano ci sono

tanti nomi terribili

corruzione indolenza mafia prepotenza

non rispetto di regole…

Ha un bel mare la mia terra natale

frutti gustosi cibo gustoso e dolci…

ma virus secolari

sin nei panorami più belli.

Mi ha tradito condannato

ingiustamente punito isolato

silenziosamente ucciso in modi viscidi ed orrendi.

Serba nei suoi sepolcri

miei amici più cari e parenti,

io però adesso amo soltanto la mia Terra.

*

Ieri notte

l’altra notte ancora,

sempre,

ho accostato la mano al tuo cuore

non t’ho toccata

non sfiorata non l’hai chiesto.

Volevo udire il tuo battito

se avvertivo un attimo

di pulsazioni tachicardiche,

per capire

se una stilla del tuo sangue

fuggiva dalle tue vene

per entrare nelle mie.

Follia sperare

avvengano tali fenomeni,

sperare che tu sorrida a me

sempre e soltanto.

Ma tu,

ti chiedo ti prego ascolta

dimmi come posso fare per amarti meglio

dimmi cosa posso fare per amarti

fino in fondo

qualsiasi cosa tu faccia,

perché tu non soffra

a colpa mia,

perché tu sia felice

anche a causa mia.

Perché ad occhi chiusi

o nella notte buia

tu veda sempre le tue stelle

sapendo che

ti sono sempre vicino

su questa terra

*

Ho visto in cielo

greggi di pecore

tramutarsi in nuvole,

greggi di nuvole pecore

scender sulla terra

a brucar erba.

Cuori induriti

versar una lacrima

per bimbo spiaggiato.

Visti malinconici visi

abbozzar sorrisi

tornare a vivere.

Vedrei bimbi

sgranocchiar pannocchie

brustite al fuoco

e sputacchiar bruscolini.

Ho osservato allegre comitive

sciogliersi a tornare

unità separate.

Non ho visto Dio,

e sono solo io.

*

Nel suono di ruscelli

nel canto di merli

udrò la tua voce.

Venne una merla

a scavar nell’aiuola.

In ali di colibrì

rintraccerò i tuoi colori

m’hai riempito di colori.

Prenderò tuo calore

da ogni raggio di sole.

Ho sempre sole

a me vicino.

Essenza di te

acqua sazia la mia sete,

non ho più sete.

La luce dei tuoi occhi

mi farà splendere di più.

Sorriderò pensando

sei.

Così,

come vorrei

tu fossi.

Non dir nulla,

sai

ti voglio felice.

Così,

come dici

che sei.

*

Che bella cosa la vita!

Me ne andavo stamani

a passeggiar lento,

anche a sostare,

per goder sole,

aria, la luce,

fischio di merli

tremolio di foglie d’alberi.

Quando vidi

non una barca in mezzo al mare

sventolante una bandiera tricolore,

alcuna contadina spigolava.

Sostai a guardare vidi:

coccinella rossa

sull’apice d’un ramo

difendeva l’albero

da ghiotti afidi incompetenti.

Che incontri fa farti la vita!

Subito dopo,

dopo giorni di mia assenza,

ti rividi.

Che bella cosa la poesia!

Rossa anche tu,

ma senza puntini neri in te.

(Queste poesie sono tratte dall’ultima opera poetica di Romano Calandra “Come una donna Ama“, Transeuropa, 2022)

Romano Calandra (Palermo, 1940). Laurea in scienze geologiche presso l’Università di Palermo, è stato ricercatore scientifico presso l’ente minerario siciliano, geologo, docente di Matematica e Materie scientifiche a scuola. Ha pubblicato in precedenza (2020) la silloge “Provare a comunicare“, per l’associazione culturale Amarganta e la silloge “Non uso più il rasorio a lama” per Transeuropa.

LO SCAFFALE POETICO

Segnalazioni editoriali interne (o contigue) al mondo della poesia.

Francesca Del Moro, Sovraliminale , Ed. Progetto Cultura, 2023

AA. VV., I giorni invisibili , Il Babi Editore, 2023

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio. Per leggere i numeri precedenti clicca[Qui]