Dal monopattinense al selfomane: “¡Horripilante!”, un libro per ridere e riflettere sui mostri contemporanei. Presentazione del volume venerdì 27 marzo alle 18 alla libreria La Pazienza. Con gli autori Marcello Carrà e Andrea Musacci d ialogherà la giornalista Stefania Andreotti

Chi di noi non ha provato il sobbalzo di vedersi tagliare la strada da un passante che il monopattino aveva trasformato in un razzo sparato in mezzo ai pedoni? E non è forse capitato ad ognuno – almeno una volta – il disagio di trovarsi a condividere forzatamente le confidenze e i resoconti di vicini di scompartimento ferroviario, di ombrellone o anche solo di strada, che al cellulare raccontavano tutti i dettagli della loro vita?

L’Imbrattatore Ecologico L’Aperitivomane Lo scrollatore – disegni di Marcello Carrà

I mostri che costellano il nostro mondo hanno tante forme. E la tecnologia sembra aver potenziato le loro mostruose capacità. Se ne sono accorti due attenti osservatori: l’artista-ingegnere virtuoso del disegno a penna, Marcello Carrà, e il giornalista con una particolare passione per l’arte e i temi dell’umanità Andrea Musacci.

Così, giorno dopo giorno, i due autori hanno osservato, scrutato e condiviso un accurato elenco dei loro mostri contemporanei, portatori di fastidio fisico e spirituale. L’artista Carrà li ha identificati con il suo caratteristico tratto a Bic, tanto dettagliato quanto ironicamente visionario. E il giornalista li ha definiti con una penna ironica e pungente, che va in profondità e illumina in maniera liberatoria tanti sassolini che turbano la quiete senza riuscire, tante volte, a dare loro un nome e quindi a poterli identificare ed espellere.

Ne è uscito fuori un prontuario godibilissimo da leggere e da guardare, che fa ridere e riflettere. Perché il volume ¡Horripilante! dedicato a 30 (+1) creature orribili del quotidiano con le illustrazioni di Marcello Carrà e i testi e le definizioni di Andrea Musacci si può rivelare una lettura divertente e catartica. Quasi uno strumento di sollievo, liberatorio da tanti fastidi repressi, oltre che di riflessioni lievi, ironiche, taglienti.

Marcello Carrà e Andrea Musacci con il libro (foto GioM)

Un volume che è pure un’occasione di autocritica per andare a stanare quel pezzetto di mostro che si può infilare dentro ognuno di noi. Alzi la mano chi non è stato tentato almeno da un selfie auto-incensante o dallo sprofondo negli abissi di serie tv e videogame. Un monito a non abbassare la guardia e a non cedere all’abitudine e all’ondata che attraversa i momenti quotidiani. Perché la mostruosità contemporanea può travolgerci tutti, al pari del monopattinense, del selfomane seriale, dello speculatore e del bullo.

“Abbiamo voluto fare un libro ironico, corrosivo ma non moralistico”, sottolinea Andrea Musacci. Perché può generare mostri anche un’eccessiva sicurezza su ciò che è giusto e ciò che non lo è”.

L’illustratore Marcello Carrà e il giornalista Andrea Musacci – foto GioM

Scherzo e leggerezza restano così i fili conduttori di un libro che dà un nome e una forma ad attitudini tanto diffuse quanto insopportabili. ¡Horripilante! è una raccolta che fa pensare, ma che resta soprattutto giocosa e spassosa. Per stare in guardia, ricordando di non alzare troppo la cresta, perché si può rischiare di diventare, a nostra volta, “horripilanti”.

Un lavoro, insomma, basato su ironia, ma anche tanta autoironia, di cui sarà bello poter ascoltare direttamente la storia e le ragioni dai suoi autori Carrà e Musacci in dialogo con la giornalista Stefania Andreotti.

La presentazione ufficiale è in programma per venerdì 27 marzo 2026 alle 18:00 presso la libreria La Pazienza, via de’ Romei 38 – Ferrara

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