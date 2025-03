Si può fare: liberiamo Ferrara da Hera!

La campagna entra nel vivo. Davanti all’ufficio Hera di viale Cavour un folto gruppo manifesta pacificamente, armato di lettere giganti, di buone intenzioni e molte ragioni.

Ecco il video del flash mob:

Ma quanto costa riportare il servizio in mano pubblica?

🤥 Ci dicono che ripubblicizzare il servizio dei rifiuti urbani a Ferrara costa troppo.

Non è vero! È un buon investimento per il futuro.

Se prendiamo come riferimento lo studio realizzato dall’Università di Ferrara sulla gestione dei rifiuti, si evidenzia che il “costo” per costruire un’azienda interamente pubblica per gestire il servizio dei rifiuti urbani oscilla tra i 4,5 e 5,2 milioni di Euro.

🤑 Risorse che sono più che reperibili tramite due possibili strade:

👉🏼l’utilizzo di parte delle riserve di utili di Ferrara Tua, azienda interamente partecipata dal Comune di Ferrara, che ammontano nel 2023 a più di 17 milioni di €, di cui circa 8 disponibili.

👉🏼Oppure attraverso la vendita di parte delle azioni di Hera possedute dal Comune di Ferrara e di cui lo stesso può liberamente disporre, che arrivano ad un valore superiore ai 20 milioni di €.

💁🏻‍♀ Insomma, se si ha la volontà politica, si possono tranquillamente trovare le risorse per un investimento, non un costo, volto a ripubblicizzare il servizio, che può portare benefici importanti per i cittadini.

#liberiamoFerraraDaHera