Care cittadine e cittadini di Ferrara,

continua la nostra iniziativa per sostenere la ripubblicizzazione del servizio rifiuti e, successivamente, il passaggio alla modalità di raccolta porta a porta e il dimezzamento dell’incenerimento.

Dopo la campagna di comunicazione, il flash mob realizzato il 22 febbraio scorso davanti allo sportello di Hera e l’importante convegno di approfondimento del 27 marzo, lanciamo ora una petizione online per dare forza a quegli obiettivi.

La petizione si può firmare andando al seguente link http://www.change.org/ Liberiamo_ferrara_da_hera

Vi chiediamo non solo di sottoscriverla, ma anche di diffonderla a tutti i vostri contatti e promuovere la raccolta firme, via mail, social ( wa e pagine Fb). Pensiamo abbiate presente l’importanza di raccogliere migliaia di firme sotto la stessa, visto che il risultato che raggiungeremo costituirà non solo una verifica del consenso della nostra iniziativa, ma anche la possibilità che l’Amministrazione comunale riveda la propria posizione a favore della gara, e cioè riconsegnare ad Hera la gestione del servizio per i prossimi 15-20 anni.

Inoltre, venerdì 11 marzo dalle 11 alle 12 organizziamo un nuovo flash mob sotto il Volto del Cavallo per dare ancora più forza e risalto alla nostra iniziativa: vi invitiamo ad essere presenti e a far partecipare anche altre persone ( vedi volantino in allegato).

Infine, vi informiamo che abbiamo chiesto all’assessore Balboni, a mezzo stampa e direttamente a lui, che l’Amministrazione comunale organizzi un’assemblea pubblica rivolta a tutta la cittadinanza per discutere sulla politica dei rifiuti e sul futuro della gestione del servizio. L’abbiamo fatto anche perchè, nonostante l’invito che gli avevamo rivolto, l’assessore ha preferito non venire al nostro convegno del 27 marzo. Vedremo la sua risposta e così potremo valutare anche l’interesse che l’Amministrazione dimostra nel coinvolgimento della cittadinanza.

In attesa di una vostra forte partecipazione alle varie iniziative, un caro saluto.

FORUM FERRARA PARTECIPATA

RETE GIUSTIZIA CLIMATICA FERRARA