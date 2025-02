PRIVATO È PEGGIO!

FLASH MOB

SABATO 22 FEBBRAIO – ORE 10

davanti alla sportello di Hera – viale Cavour 62

Hera Spa sembra avere il monopolio dei servizi nella nostra città: servizi pubblici che continuano ad essere dati in gestione al privato. Ma la verità è che “PRIVATO E’ PEGGIO” .

Lo vediamo tutti nelle bollette del servizio rifiuti, maggiorate dagli utili del gestore privato, e da una qualità scadente del servizio raccolta rifiuti, poco attento all’ambiente e alla salute dei cittadini,

e quindi alla qualità della vita.

RIPUBBLICIZZIAMO LA GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI A FERRARA!

* PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

* PER FAR USCIRE HERA DAL SERVIZIO

* PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA

* PER DIMEZZARE L’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI