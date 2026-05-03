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Per certi versi / La radura

La radura

Oggi, il dottore

mi ha mostrato la radura

Ho sostato

Dimenticato il bosco fitto

L’intrico

 

Mi sono seduta

Sugli alberi abbattuti

Dal vento che io sono

Dalla mia tempesta

 

Guardavo in alto

Quel brandello di spazio

Di grigio tra i rami

 

Ho provato il desiderio

Di chiamarlo cielo

 

IN SEDUTA. PICCOLA PSICOTERAPIA DEL CUORE, PUNTOACAPO 2026

 

In copertina: radura con il sole – Foto di Nowaja da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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