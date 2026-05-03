Per certi versi / La radura
La radura
Oggi, il dottore
mi ha mostrato la radura
Ho sostato
Dimenticato il bosco fitto
L’intrico
Mi sono seduta
Sugli alberi abbattuti
Dal vento che io sono
Dalla mia tempesta
Guardavo in alto
Quel brandello di spazio
Di grigio tra i rami
Ho provato il desiderio
Di chiamarlo cielo
IN SEDUTA. PICCOLA PSICOTERAPIA DEL CUORE, PUNTOACAPO 2026
In copertina: radura con il sole – Foto di Nowaja da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
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