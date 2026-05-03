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IL QUOTIDIANO

Per certi versi / La radura

La radura Oggi, il dottore mi ha mostrato la radura Ho sostato Dimenticato il bosco fitto L’intrico Mi sono seduta Sugli alberi abbattuti Dal vento che io sono Dalla mia tempesta Guardavo in alto Quel brandello di spazio Di grigio tra i rami Ho provato il desiderio Di chiamarlo cielo IN SEDUTA. PICCOLA PSICOTERAPIA DEL CUORE, PUNTOACAPO 2026 In copertina: radura con il sole – Foto di Nowaja da Pixabay Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.