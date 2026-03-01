Skip to main content

Per certi versi /
Mi serve il tuo fianco ossuto

Mi serve il tuo fianco ossuto

 

Mi serve il tuo fianco ossuto

Gli incubi che ti scuotono la notte

 

Mi serve ogni tuo punto di sutura

Ogni artiglio che non riesci a ritrarre

Le parole che hai schiantato nella fuga

 

Mi serve la tua chiave macchiata

La pelle d’animale con cui ti travesti

L’afrore della cattura

Della paura improvvisa

 

Non voglio dimenticare, mai

che sono un cervo scuoiato

che sono nata da incesti

 

Ho bisogno del tuo fango

quanto dell’artemisia

della tua ruta

del fuoco

 

(inedito)

 

In copertina: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

