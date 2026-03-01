Home

Mi serve il tuo fianco ossuto

Mi serve il tuo fianco ossuto
Gli incubi che ti scuotono la notte
Mi serve ogni tuo punto di sutura
Ogni artiglio che non riesci a ritrarre
Le parole che hai schiantato nella fuga
Mi serve la tua chiave macchiata
La pelle d'animale con cui ti travesti
L'afrore della cattura
Della paura improvvisa
Non voglio dimenticare, mai
che sono un cervo scuoiato
che sono nata da incesti
Ho bisogno del tuo fango
quanto dell'artemisia
della tua ruta
del fuoco

(inedito)

Per l'anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.