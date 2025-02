Albi per San Valentino, fra baci e abbracci

Si avvicina San Valentino e, come ogni anno, ci piace suggerire ai nostri fedeli lettori cosa regalare ai loro innamorati, mariti, figli, fidanzati o genitori che siano. L’innamorato può essere chiunque e di ogni età. Come tradizione, dunque, ecco tre magnifici albi dai colori delicati che parlano di baci, amore e scelte. Buona lettura.

PS: Avevamo già parlato de La baceria di Felice, che potete aggiungere alla lista, a testimonianza di quanto ci piacciano i baci (insieme agli abbracci).

Maria José de Telleria, 79 baci + 1, Kite edizioni, Padova, 2022, 32 p.

Baci in scatola, baci che arrivano da lontano in una comoda scatola di cartone, un lunedì mattina, giorno della settimana dove ogni sorpresa è la benvenuta. Se è questa poi…

Che amore incontenibile! Che bella, preziosa e unica idea! Di che lasciare a bocca aperta.

Regalo fantasmagorico. Profondo respiro, aspettate un attimo, qualcosa non torna.

Che cosa fareste se vi recapitassero una scatola di ottanta baci ma ne mancasse uno? Chiedere ai vicini? Pensereste forse che l’hanno aperta all’ufficio postale e allora ecco pronto un modulo di reclamo? Meglio magari andare alla compagnia di spedizioni al porto per cercare di capire il doloroso mistero? O pensereste, invece, che durante il viaggio qualcuno ne ha sottratto uno? Oppure potrebbe esserci un’altra spiegazione?

Una storia sul senso di incompletezza e sull’imprevedibilità della vita. Correre per credere.

Maria José de Telleria collabora come illustratrice con riviste argentine e spagnole ma dedica la maggior parte del suo tempo a progetti come autrice integrale. Le sue illustrazioni sono state esposte in Argentina, Italia, Giappone.

Satoe Tone, Dove batte il cuore, Kite edizioni, Padova, 2°14, 32 p.

Un albo dai colori tenui, l’azzurro domina. Sembra una fiaba di altri tempi.

Una coppia di gatti innamorati passeggia lungo la sponda di un lago sotto il cielo stellato. Lei è Bianca, lui è Nero, sono dolcissimi. Sono diversi ma si completano.

Il gatto vorrebbe donare alla sua amata le luci che vede sull’acqua e prova ad afferrarle ma prima gli restano le foglie tra le zampette, poi una conchiglia, e ancora un pesce e un polpo gigante. Si getta nell’acqua profonda, tutto è buio. Nulla da fare. Si ostina in mille e ancora mille modi senza riuscirci, perché quelle luci sono il riflesso delle stelle.

Per fortuna lei non ha bisogno di prove d’amore, sa già tutto quello che deve sapere.

Satoe Tone è nata in Giappone e vive in Italia. Ha studiato illustrazione e graphic design a Kyoto e in Inghilterra. Kite Edizioni ha pubblicato la sua opera prima come autrice totale Questo posso farlo (2011) e Il mio migliore amico (2012). Nel 2012 è stata selezionata per l’Annual della Fiera del libro di Bologna. I suoi albi, dalle illustrazioni delicate e soffici, si rivolgono sia ai giovani lettori sia agli adulti, illustrando temi universali (l’identità, l’amicizia e l’amore) attraverso prospettive insolite e sviluppi imprevedibili, nel segno di una spiritualità e di un senso del divenire orientali.

Yael Frankel, (amore) A prima vista, Kite edizioni, Padova, 2022, 32 p.

L’orsa si crede una signora e fa cose da signora: si prende cura di sé, si tiene informata, segue l’arte e lavora qualche giorno a settimana. Un signore, invece, si crede un orso e fa cose da orso: cerca il miele, va nel bosco, dorme. Quando lei lo incontra desidera di nuovo sentirsi un’orsa, accade anche a lui, però al contrario. Ma i dettagli non contano.

A volte si è qualcuno ma si vorrebbe essere qualcun altro, a volte si è qualcun altro ma si vorrebbe essere qualcuno. Ma quando l’amore arriva, c’è chi ci vuole proprio così come siamo. E finalmente anche a noi va bene così. Chi lo avrebbe mai detto?

Una storia sulla capacità dell’amore di restituirci a noi stessi e insegnarci chi siamo.

Yael Frankel vive a Buenos Aires, dove lavora come grafica e illustratrice. Nel 2013 è selezionata per il catalogo “México Iberoamerican Illustration”. Nel 2014, viene selezionata per il “Sharjah Children’s reading festival exhibition”, il “Ukranie Cow Design festival” e il “Portugal Illustration Festival” e, nel 2016, al Bologna children’s book fair, Italia. È arrivata finalista nell’edizione 2016 del Silent book contest, Italia.