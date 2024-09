“Non bisogna lasciare che la fatica entri nel cuore. Può darsi che la fatica controlli il tuo corpo, ma fai del tuo cuore una cosa tua.”

(Haruki Murakami)

È il corpo stesso quando saturo di liquidi

a lasciarsi scivolare addosso

quelli nuovi ricevuti dall’esterno.

Come fosse cosparso di unguenti e invece

sono gli intenti purificatori a farsi resistenti

all’acqua che scende sull’osso dello sterno. La pelle si rende superficie d’eccezione

per quel bisogno che parla secondo obbligo espresso:

sembra quasi equazione di tensioni e rilasci

l’andare dritto della goccia – senza mai

deviare – nell’incavo liscio tra inguine e coscia.

Il toccare lo stato ultimo di compromesso

cui ogni forma esatta è chiamata ad arrivare.

*

A forma di mezzaluna è il segno

dell’unghia che sulla carne rimane

appena sotto al costato: ricordi ti abbiano insegnato essere

quello il punto adatto dove fare pressione.

Se il diaframma è contratto

diceva tutto rischia di finire

spostato altrove.

Eppure non è mai stato un dramma

per te svegliarsi col dolore – un respiro mancato.

Infila dunque diceva le dita

e spingi con forza fin dentro le ossa,

fin oltre quel setto stretto di vano

– fossa cava dove arginare

ogni pensiero che fosse deglutito.

Insieme a quel poco di vino rimasto per cena.

*

La fine di giornata: è la luce che rimane

sulla tovaglia usata.

*

Lo stigma della mosca

Il dormire delle mosche è morire

apparente su una parete bianca.

Tenti spostando con mano pendolare

la prima luce l’ombra la luce

sugli occhi composti della mosca domestica

a testarne lo stato vigile, o il rigido trapasso:

nessun palpito del labbro inferiore – dei suoi palpi

mascellari che tanto riconosci quando passa l’insetto

muovendoli a pasteggiare sulla tovaglia usata.

La mosca come tutti ha uno stigma,

sulla pleura – appena sopra il prosterno, con cui le è permesso

respirare: nulla che preveda

l’espiare una colpa, un’estasi di salvezza.

La fermezza del corpo esiguo suggerisce

non venire o andare niente per quei fori anteriori: il suo stare

ambiguo tra sonno eterno e veglia, mentre fuori alla finestra resta

il giorno. E tu che guardando cominci a sanguinare.

*

A volte sistemo le cose

davanti allo specchio, forse a cercare

forme di moltiplicazione; a tentare il conto

di ciò che sempre rimane

in sospeso e sempre

sbagliare. Non c’è tempo speso

che dica quanto sia

importante il riflettere su tale misura non lineare;

il capire quando sia

ultima quella ratio cui si cede

– cui si crede ogni volta di arrivare.

Arianna Vartolo è nata nel 1998 a Roma. L’aiuto a non morire (Cultura e Dintorni Editore, 2019) è la sua opera prima in versi. Compare nell’antologia Abitare la parola: poeti nati negli anni Novanta per Giuliano Ladolfi Editore (2019). Di lei è stato scritto, tra gli altri, su ClanDestino, Pangea, Laboratori Poesia – della cui redazione fa inoltre parte dal 2021. Alcuni suoi inediti e lavori sono apparsi su riviste cartacee e online tra cui Atelier e Inverso (per cui ha collaborato), nonché su La bottega della Poesia del quotidiano La Repubblica – Roma. Nel 2021 è rientrata tra i finalisti del Premio di Poesia Città di Borgomanero – Achille Marazza e del XXII Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Guido Gozzano”. Poesie di Arianna Vartolo sono state pubblicate in Parole a Capo il 6 ottobre 2022.

