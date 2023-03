Elena Vallin: “Lavoro quotidiano” e altre poesie

“Le stagioni non si inchinano davanti a nessuno, nemmeno davanti all’imperatore.”

(Proverbio cinese)

Crociera notturna

Parto

salpo le vele e parto

di notte

al sopraggiungere del sogno

Parto con un volo a spirale

verso la luna e la sua coorte

sul mio veliero silenzioso e corsaro.

Lavoro quotidiano

Occorrerà tempo

A dispiegare i tratti

Del pensiero nascosto

A svelare i misteri

Di anfrattuosità segrete.

Allargo di più

Il mio sentire

Per non soccombere

A tenere quotidianità

Su ferree leggi

Di nutrimento e riposo

Ah… desiderio mi prende…

Per ore scivolate

Annodate lente

A infilare concetti

Come coralli

E liquide atmosfere intorno.

Ora non ascolto

Andare e venire il pensiero,

solo il mormorio mi giunge

a testimoniarne presenza:

ora ascolto la passione tenera

per radice piccina,

ora ascolto i suoi movimenti di lenta possessione

attenta a non farmi

ingoiare tutta.

(Questa poesia è stata scritta dopo la nascita del primo figlio)

Estate 2

Anche gli alberi ormai

allentano la presa e

liberano la notte

che svanisce rapida sotto

l’incalzare prepotente

di una luce già forte e aspra

al mattino

e del calore già ovunque assestato.

Iniziano male le attività

pesanti e umane

dover andare

dover fare

dover dire e poi capire…

E il calore s’intrufola

a sconnettere le logiche usuali…

Notte di lavoro

Come alchimista

allucinato e indomito,

cerco

i segni nei residui

indago

gli elementi nei composti,

del dolore furioso

che travolge impazzito

e sicuro chiude il respiro.

Cerco un precipitato d’angoscia

che riconoscerò dal bagliore ametista.

Tra i fumi degli alambicchi

voglio vedere luccicare l’antidoto

polvere di fatica

contro la pena che tracima

funesta e mortifera.

(Questa cosa è stata scritta dopo l’eccidio di Beslan, e l’orrore che

avevo provato per quella terribile situazione, con bambini prigionieri,

caldo infernale e prospettiva di saltare per aria; anche la conclusione

non era stata leggera.)

Notte

Batte

l’imposta per un vento incostante.

Ascolto

la notte che fruscia

sui muri di casa e

dal folto degli alberi folti

scende

lungo i tronchi

dilaga…

S’allarga sui letti e

vince

il chiarore azzurro

della luna che

Illuminava

strisce di coperta.

E’ notte piena

mantello benefico

sul mio capo:

non accabadora funesta…

cambio riva

senza passaporto alcuno

cambio lavoro

senza averlo imparato a scuola

cambio alfabeto

per non farmi capire più.

Elena Vallin è nata e vive a Trecenta (Rovigo) il 17 giugno 1952. Superiori e Università a Padova, si laurea in Pedagogia. Ha insegnato alle scuole elementari a Padova. Ha due figli. Nel 1999 si laurea in Filosofia, nel 2013 si iscrive ad un Master Erasmus Quaternario e preistoria. Le poesie le ha stampate in 4 volumetti ma le ultime le scrive mano a mano che “arrivano” sul PC. I temi trattati riguardano i sogni, l’avvicendarsi delle stagioni, gli inciampi della vita…

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio.

