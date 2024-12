Alcune poesie edite ed inedite di Marco Plebani,

“Si muore tutte le sere, si rinasce tutte le mattine: è così. E tra le due cose c’è il mondo dei sogni.“

(Henri Cartier-Bresson)

CHERNOBYL

Non ho pianto quando Chernobyl

sotto forma di nube al cancro

rubò i miei giochi esposti

in terrazzo.

Né quando mia madre

la serenità perse e non fece finta di nulla.

Né quando mio padre si è sigillato,

chiuso per sempre nel suo dolore

e nel trafitto silenzio: “Addio fratelli dispersi”.

Né quando,

per giorni,

mia sorella si è sentita

completamente sola

sotto un sole ripieno di sorrisi.

Né soprattutto

sopr’ogni cosa,

quando nell’87 gli infermieri mi hanno chiesto

di “gonfiare un palloncino”

in una sala operatoria.

Anestesia totale.

Mi svegliai burattino nei legni dolente.

Ho pianto ogni volta che qualcuno è morto

ed una parte di me ha camminato

per sempre nei cortei funebri.

Troppo preziose e troppo rare

le lacrime di un uomo.

VALE DI PIÙ

Essere innamorato di te fa male

e vale di più della

crisi nervosa che attanagliante

ricopre mio corpo nudo tremolante,

di plumbee giornate in cui sfortuna

accanisce incisiva,

della vigna che prepara il vino

per la tua bocca,

di chi è passato e ha lasciato

strisce di sangue pubico,

del sanguine di Cristo

e dell’ideal marxista-leninista,

del tuo volto che s’asconde ancora

alla mia sessualità erettile,

inopportuna ed ansiogena.

Essere innamorato di te è un

Mistero conficcato nel palpito.

(poesie tratte da “Decimo dan“, Edizioni La Gru, 2022)

Morsa l’epidermide sopra l’osso frontale in cucina,

convivente,

torna tutto nelle rifiniture o nella ceramica di un pavimento insoddisfacente.

Occhi, divieto di cinque anni fa,

aumentata secrezione lacrimale dal Falerio.

Calore in dispersione da ricarica.

L’ultimo giorno di scuola a colazione ad un certo punto ha detto: “Aheee,

aheee, aheee” alla scolaresca allibita dall’ipotesi infondante.

Le espressioni di una religiosità interiorizzata

giustappostandosi sul letto nel sonno

del passaggio dal solstizio all’equinozio.

(inedito)

*

Esisti perimetrata da muri abbraccianti,

calpestata su pattern persiani

dissepolti su stoffa,

gioia di questo giorno immune.

Né fiori né ombre sotto al neon.

Arrivare nudi a nuove cadenze.

*

Guerra nuova in riscaldo,

fredda pareva.

Non diremo agli alunni

che non avremmo più temuto

scacchieri

forieri

di missili a lungo raggio

e tremato come balaustre d’allumimio

appoggiate da mani malferme.

Qualcuno assemblerà

futuri tavoli, robusti,

di noce,

per firmare accordi

e preparare voli d’oltreoceano.

(Queste ultime due poesie inedite provengono da un laboratorio di poesia tenutosi a Macerata che aveva come temi rispettivamente la “gioia primaverile” e il “futuro”)

Marco Plebani (1978). Insegnante di lettere presso la Scuola Media “Enrico Fermi” di Macerata (MC). Pubblicazioni: “Un giorno qualsiasi” (Ed. OTMA, Milano, 2011) secondo classificato al premio A.U.P.I. (Albo Ufficiale Poeti Italiani) (2011), “Decimo Dan” (Ed. La Gru, Latina, 2022). Segnalazioni su blog, riviste e rubriche: Poesia del Nostro Tempo, Versante Ripido, Niederngasse, L’Estroverso, Independent Poetry, ‘900 Letterario, Poesia Ultracontemporanea (a cura di Sonia Caporossi), La Poesia e lo Spirito (a cura di Fabrizio Centofanti e Pasquale Vitagliano), Di Sesta e di Settima Grandezza (a cura di Alfredo Rienzi), Almanacco (pagina di Puntoacapo Edizioni), La Rosa in più (a cura di Salvatore Sblando), Le parole di Fedro (a cura di Sergio Daniele Donati), Fare Voci (bimestrale a cura di Giovanni Fierro), Il Tasto Giallo (a cura di Rosanna Frattaruolo e Antonio Corona), Bibbia d’Asfalto, Margutte, Monolith Volume, Limina Mundi, Brainstorming Culturale, Emme24, Pelagos, Il Passaparola dei Libri, Federico Preziosi (blog), L’Osservatore, Neobar, Casa della Poesia Torino, TuttaToscana Libri, PoetryDream (a cura di Antonio Spagnuolo), Il Mangialibri, Enea Biumi (blog letterario), Dianora Tinti (blog letterario), Lucaniart Magazine, Dissonanze Letterarie (a cura di Giulia Scialò), Libri e Recensioni, Verso Libero (a cura di Patrizia Baglione), Libriamoci, Circolare Poesia, Cultura e Letteratura (a cura di Lorenzo Spurio), Arcipelago Itaca (blog magazine), L’Altrove, Il Giornalaccio, Lo Specchio Magazine, traduzione di Antonio Nazzaro in spagnolo di “Adriatica” per il Centro Cultural Tina Modotti, Scafffale (Rai 3 Marche).

