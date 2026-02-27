Home

ITALIANI BRAVA GENTE(?)

Dagli eccidi fascisti in Etiopia alle nuove forme di colonialismo.

Domenica 1 marzo, dalle 17 – Circolo Blackstar Ferrara

ITALIANI BRAVA GENTE(?)

Dagli eccidi fascisti in Etiopia alle nuove forme di colonialismo MOSTRA FOTOGRAFICA – INCONTRO E DIBATTITO – DJ SET REGGAE DUB

Domenica 1 Marzo – Circolo Blackstar Ferrara – dalle 17:00 Il conflitto italo-etiope ha segnato l’inizio della crisi internazionale che ha portato alla seconda guerra mondiale. Nato dalla violenta invasione coloniale del fascismo, non può non rimandare a vicende attuali, come il piano coloniale denominato “Board of Peace” a Gaza, figlio del genocidio palestinese e che vede proprio l’Italia scalpitare per un posto d’eccezione nella “gestione” della Striscia. Parallelismi che si individuano nella distruzione provocata dal conflitto: l’invasione fascista dell’Etiopia produsse circa un milione di morti e danni ambientali e morali incalcolabili. Così come pratiche immorali e continue violazioni del diritto internazionale: uso di gas venefici, stragi, violenza, stupro, abusi sui civili e sui religiosi. Un olocausto dimenticato, quello del popolo etiope, ma anche la storia di una grande lotta anti-coloniale e anti-fascista, oltre che un grande insegnamento di pacifismo e una grande lezione di cultura della pace impartita dall’imperatore Haile Selassie al termine del conflitto. Proprio in questi giorni cade la ricorrenza Yekatit 12 del calendario etiope

Giornata di Lutto Nazionale nella Repubblica Federale Democratica di Etiopia in memoria delle vittime dei massacri del colonialismo italiano e per questo ci proponiamo di riscoprirne la storia con l’etiopista Nicolò Matyas Tekle Selassie Bonifati, attraverso una mostra fotografica sull’invasione fascista dell’Etiopia e un incontro con dibattito sul tema. Introduce e dialoga Franco Ferioli, attivista, ricaricatore e documentarista, insieme a cui rifletteremo sulle analogie delle pratiche coloniali e delle ferite che si lasciano dietro e sugli aspetti di quella che potrebbe essere definita l’altra metà del 25 aprile o il lato oscuro del colonialismo italiano, quello cioè con cui, noi italiani brava gente, non abbiamo mai fatto i conti. Dj Set REGGAE/DUB a cura di Al Anárch, Clood, Edo Connection Esposizione di artigianato etiope

.

Free Entry

Circolo Blackstar

FERRARA

via Ravenna 104 Franco Ferioli ha dedicato diversi articoli ad una accurata storia del colonialismo italiano, dei suoi miti e dei suoi crimini. Per leggerli clicca sulla rubrica Controcorrente. Cover: L’opera utilizzata nel Flyer è un dipinto di MATTEO DI DOMENICO

