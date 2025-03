“ Già 2550 anni fa Erodoto scriveva: “Solo un pazzo può preferire la guerra alla pace perchè in tempo di pace sono i figli a seppellire i padri, in tempo di guerra sono i padri a sepellire i figli. Eppure con le bugie si riesce a far credere ogni volta che c’è una ragione per la guerra.”. (Gino Strada)

“‘Nessuna guerra ha l’onestà di confessare: io uccido per rubare.

Le guerre invocano sempre motivi nobili, uccidono in nome della pace, in nome di Dio, in nome della civiltà, in nome del progresso, in nome della democrazia, in nome della sicurezza.

Se tante menzogne non bastano, Se sorgono dubbi, ci sono i grandi media pronti a inventare nemici immaginari per giustificare la conversione del mondo in un grande manicomio e in un enorme mattatoio.

In Re Lear, Shakespeare aveva scritto che in questo mondo gli stolti conducono i ciechi e quattro secoli dopo, i padroni del mondo sono pazzi innamorati della morte che hanno trasformato il mondo in un luogo dove ogni minuto 10 bambini muoiono di fame o di malattie e ogni minuto 3milioni di dollari sono spesi per l’industria militare che fabbrica morte.

Le armi richiedono guerre e le guerre richiedono armi.”.

(Eduardo Galeano)