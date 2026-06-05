Nemmeno io so come rispondere alla domanda, secca e impertinente, che Marchetto riporta nell’ultimo paragrafo del suo intervento (Si, ma in pratica? ). Non so se creatività, desiderio e mistero possano segnare un percorso per resistere alla interpassività e alla dittatura dell’algoritmo cibernetico. La strada (anzi, le strade) proposte da Massimo
Marchetto aprono però, parallelismi,
metafore e interrogativi inediti. E illuminanti: vedi l’immagine di copertina. C’è da augurarsi che l’autore prosegua la sua indagine trasversale sul confronto tra Intelligenza Artificiale e Desiderio. Il match è cominciato e siamo tutti sul ring.
Il paziente zero e l’eclissi del desiderio
Il paziente zero e l’eclissi del desiderio
Che reale impatto ha il nostro modo di comunicare sul benessere psicologico delle persone?
Il manifesto di Dudovich e la Gradiva di Freud
Il passante (o io, fermo a un casello autostradale quasi cento anni dopo) guarda l’immagine e, come l’archeologo di Freud, si innamora del fantasma.
Sycophancy, interpassività e la dittatura del godimento
Il “pari e dispari” cibernetico: una profezia degli anni ’50
Fare del desiderio una legge
La cura del capitale semantico contro l’espropriazione
Quella a cui stiamo assistendo, ed è il dramma del nostro “Paziente Zero”, è una silente e gigantesca espropriazione del capitale semantico.
Forse ha ragione lei: sono caduto nuovamente in una trappola della comunicazione mainstream sull’AI, che mi ha condotto a schierarmi a favore dell’innovazione tecnologica costruendo un’elaborata prospettiva salvifica che nella realtà è contraddetta da episodi quali quello della ventenne di Venezia?
Bibliografia e Spunti di Lettura
- Wilhelm Jensen, “Gradiva. Una fantasia pompeiana” (1903). Il racconto originale dell’archeologo innamorato del “passo” della statua. Le traduzioni italiane sono coperte da copyright, ma la versione integrale in lingua inglese, ormai di pubblico dominio, è liberamente consultabile online sul Progetto Gutenberg: [Gradiva su Gutenberg](https://www.gutenberg.org/ebooks/52104).
- Sigmund Freud, “Delirio e sogni nella “Gradiva” di W. Jensen” (1907). Un saggio monumentale in cui Freud analizza il testo letterario, considerato il primo saggio di psicologia dell’arte. Anche in questo caso non esistono PDF legali gratuiti in italiano (le traduzioni, come quella edita da Boringhieri, hanno i loro diritti attivi), ma la traduzione inglese originale è disponibile sempre su Gutenberg: [Delusion and Dream su Gutenberg](https://www.gutenberg.org/ebooks/54051).
Massimo Marchetto
Commenti (2)
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Francesco Monini
Nemmeno io so come rispondere alla domanda, secca e impertinente, che Marchetto riporta nell’ultimo paragrafo del suo intervento (Si, ma in pratica? ). Non so se creatività, desiderio e mistero possano segnare un percorso per resistere alla interpassività e alla dittatura dell’algoritmo cibernetico. La strada (anzi, le strade) proposte da Massimo
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Nicola Cavallini
Un pezzo bellissimo, d’altri tempi, mi viene da dire: il che è curioso, se penso che tratta dell’argomento più contemporaneo e futuristico del momento.
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