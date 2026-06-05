Il paziente zero e l’eclissi del desiderio

Non ho convinzioni granitiche, né pretendo di avere proposte concrete e definitive su un tema così complesso e stratificato. Mi piacerebbe però vivere in una comunità capace di reagire a queste dinamiche di cambiamento profondo in un modo un po’ più maturo e consapevole di quello al quale sto assistendo oggi.

Ovviamente, la prima reazione di molti di fronte a casi come quello del “Paziente Zero” veneziano è dare per scontato che la soluzione al problema sia normare l’AI, inventando nuovi divieti e restrizioni. Ma scaricare ogni responsabilità e ogni soluzione sul legislatore non si è mai rivelato particolarmente efficace. Se fosse così facile, se bastasse vietare una sostanza o un comportamento per curare il malessere, non esisterebbero più le dipendenze e nemmeno i SerD.

Il problema non è l’algoritmo in sé. Il problema è il vuoto cosmico di desiderio in cui lo facciamo proliferare.

Massimo Recalcati, ospite di Corrado Augias nella trasmissione La Torre di Babele più di un anno fa. Parlando di ciò che ci rende umani di fronte al vuoto, Recalcati disse: “Che cosa ci può salvare? Fare del desiderio una legge“. Mi piace avviarmi alla chiusura di queste riflessioni ricordando una frase potentissima pronunciata dallo psicoanalista, ospite di Corrado Augias nella trasmissione La Torre di Babele più di un anno fa. Parlando di ciò che ci rende umani di fronte al vuoto, Recalcati disse:

Eppure, “fare del desiderio una legge” rischia di sembrare un bellissimo slogan da talkshow televisivo, ma ben difficile da applicare alla pratica cruda del marketing e della comunicazione quotidiana. Come si traduce questa “legge del desiderio” nel nostro lavoro?