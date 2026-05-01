L’AI sbaglia. E forse non è un caso. L’errore, il narcisismo e il paradosso del token

L’AI sbaglia. E forse non è un caso.

L’errore, il narcisismo e il paradosso del token.

Qualche giorno fa stavo scrivendo il contenuto per il sito web di un cliente — un’azienda che voleva raccontare i propri valori fondativi — e avevo trovato per un titolo un’espressione che mi sembrava perfetta: dalle radici alle ali. Una di quelle formule che condensano tutto: la solidità dell’origine, lo slancio verso il futuro. Adatta a un’azienda, adatta a un valore, adatta a un racconto. Molto usata e riconoscibile, ma non banale.

Dopo averla scritta mi sono chiesto da dove venisse. Perché quando usi una frase che ti sembra così giusta, così naturale, così tua, spesso è perché l’hai letta da qualche parte e il cervello l’ha archiviata senza dirti da dove. Ho chiesto all’AI.

Prima risposta: Goethe. “Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali.”

Ho fatto un salto di gioia sulla sedia. Goethe! Io che amo Goethe, che ho letto e riletto il Faust in gioventù, che conosco il concetto di Streben — l’aspirazione, il tendere verso l’alto. Tutto aveva senso. Tutto tornava. Dalle radici alle ali: era esattamente il tipo di frase che Goethe avrebbe potuto scrivere. Mi sono sentito confermato nella mia identità culturale, riconosciuto dal mio alter ego digitale. Se la mia intuizione linguistica mi aveva portato a Goethe senza saperlo, significava che il mio istinto professionale funzionava ancora. Che trent’anni di mestiere avevano sedimentato qualcosa.

Poi mi sono fermato. Ho riflettuto un secondo sul concetto. E mi è venuto un dubbio. L’ha davvero detto Goethe?

Ho chiesto all’AI di approfondire. L’AI, candidamente, ha corretto il tiro: no, in realtà la frase è del Dalai Lama. In una versione più lunga: “Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.” Al terzo tentativo, l’ha definita di attribuzione incerta. Al quarto, me l’ha attribuita a Hodding Carter — un giornalista americano degli anni Cinquanta che a sua volta la attribuiva a una “saggia donna” di cui non specificava il nome.

Goethe non c’entrava per niente da un punto di vista storico, ma era perfetto per farmi comprendere l’esperienza che stavo vivendo. Non ero arrabbiato per l’errore. Ero soddisfatto — quasi fisicamente soddisfatto — di averlo scoperto. Di aver messo in dubbio. Di aver fatto la domanda giusta. Di essere stato, in quel momento, più bravo della macchina.

E qui mi sono fermato, bloccato, perché faccio il consulente di marketing. Da trent’anni studio e riconosco i meccanismi psicologici — e a volte li progetto. Quella soddisfazione la conoscevo. L’avevo costruita per i clienti. Era il pattern del rinforzo, della conferma, della ricompensa. Ed ero dentro uno di essi, dall’altra parte del tavolo, caduto in una delle mie trappole.

La domanda che ne è seguita non mi ha lasciato in pace per giorni: chi sta usando chi?

Non ho trascorso notti insonni, ma mi ha costretto a chiedermi qualcosa a cui non so ancora rispondere del tutto.

Narcisismo nell’era dell’AI

Quando si parla di narcisismo, l’immaginario comune evoca qualcosa di patologico: il personaggio egomaniaco, il collega che non ascolta, il capo che parla solo di sé. Ma il narcisismo, inteso come struttura psichica, è qualcosa di molto più fondamentale e molto più diffuso.

Freud aveva già intuito che “l’Io non è padrone in casa propria”: la nostra identità è costruita su fondamenta che non controlliamo del tutto, da forze che precedono la nostra consapevolezza. Ma esiste, dentro questa architettura fragile, una funzione narcisistica di base che è normale, necessaria, fisiologica: il bisogno di confermare che contiamo, che esistiamo, che siamo capaci.

È Lacan, però, a portare questa intuizione alle sue conseguenze più radicali: il soggetto non è mai autonomo, è sempre strutturato dall’Altro — quell’ordine simbolico esterno (il linguaggio, la cultura, le istituzioni) che ci precede e ci attraversa.

Slavoj Žižek, rileggendo Lacan in chiave contemporanea, osserva che i nuovi media digitali producono “soggetti narcisistici che scambiano messaggi tramite i loro avatar digitali”, muovendosi in ambienti che escludono sistematicamente quella che Lacan chiamava la “mostruosità opaca del prossimo” — cioè la relazione con qualcosa che resiste, che sorprende, che ci contraddice davvero. Quando interagiamo con un LLM, interagiamo con qualcosa che per definizione non ha soggettività propria, non ha desideri, non ha una prospettiva che si scontri davvero con la nostra.

Il confronto con la macchina, in questo contesto di incertezza occupazionale e identitaria — dove l’AI “ruba lavori”, “sostituisce competenze”, “supera gli esperti” — è diventato il test quotidiano di chi siamo. Ogni sessione è una piccola verifica: valgo ancora qualcosa? So ancora cose che la macchina non sa?

Quando la macchina sbaglia, la risposta è: sì. E il cervello se ne accorge.

L’AI come slot machine

B.F. Skinner era uno psicologo comportamentale che negli anni Cinquanta aveva scoperto qualcosa di fondamentale sul come gli esseri viventi imparano a ripetere un comportamento. Il principio si chiama rinforzo variabile, e funziona così: se una ricompensa arriva sempre, il comportamento si stabilizza ma poi si normalizza. Se non arriva mai, il comportamento si estingue. Ma se arriva a volte — in modo imprevedibile, casuale, non correlato agli sforzi del soggetto — il comportamento diventa ossessivo, resistente all’estinzione, quasi compulsivo. È il principio delle slot machine. È il principio del feed di Instagram. È il principio dello swipe di Tinder. Ed è il principio dell’interazione con un LLM. L’AI non sbaglia sempre né mai. Sbaglia a volte, in modo imprevedibile: qualche volta su un fatto cruciale, qualche altra su un dettaglio irrilevante, qualche volta in modo che nemmeno noti. Le stesse piattaforme digitali usano, documentatamente, il “variable ratio reinforcement per creare modelli di dipendenza simili al gioco d’azzardo”. La frase è nata per descrivere i social media, ma si applica con precisione inquietante a qualunque sistema che alterna prestazioni eccellenti a errori imprevedibili. Ogni sessione con l’AI è potenzialmente quella in cui la macchina ti delude — e tu la correggi, e provi soddisfazione. Ma ogni sessione è anche potenzialmente quella in cui performa perfettamente — e ti senti potenziato, aumentato, più efficace. In entrambi i casi, usi l’AI di più. Il loop non si chiude mai su un’uscita. La macchina della perversione Žižek — sempre a partire da Lacan — identifica nella risposta all’errore dell’AI qualcosa di più preciso della semplice soddisfazione. Il concetto è quello di jouissance: un godimento nel senso più ampio e ambiguo del termine, che non coincide con il piacere ma lo eccede.