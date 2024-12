Israele, Palestina e Italia, uniti contro la guerra da :

Il 15 dicembre, Giornata nazionale dell’obiezione di coscienza e del servizio civile, è stata resa pubblica la Dichiarazione congiunta di obiezione di coscienza alla guerra di tre movimenti che lavorano insieme in Israele, Palestina e Italia. Con questo documento (non il solito appello, ma un’assunzione di responsabilità), che presentiamo nelle lingue dei tre movimenti, ci impegniamo a sostenere azioni concrete nei prossimi mesi in Italia, in Israele e Palestina, chiedendo il sostegno (morale, economico, operativo) di tutti coloro che vogliono favorire un processo di pace. Il testo che segue è uno dei frutti del lavoro di solidarietà internazionale con i gruppi misti che il Tour in Italia, sostenuto dalla Campagna di Obiezione alla Guerra, promosso dal Movimento Nonviolento con le associazioni israelo-palestinesi Mesarvot e CPT ha generato.

È scritta in arabo, ebraico, italiano, la Dichiarazione congiunta dei tre movimenti pacifisti che lavorano come “gruppo misto” di obiezione alla guerra. Israele, Palestina e Italia, uniti contro la guerra.

Dichiarazione congiunta per un comune lavoro di pace

a partire dall’obiezione alla guerra

إعلان مشترك من أجل العمل لسلام مشترك،

رفض الحرب والاحتلال

הצהרה משותפת למען פעילות שלום משותפת,

מסרבים למלחמה ולכיבוש

La violenza genera violenza, il sangue chiama altro sangue, e noi siamo determinati a spezzare questo ciclo che altrimenti conduce alla morte e alla distruzione reciproca di tutti. Siamo obiettori di coscienza e resistenti nonviolenti che hanno scelto la nonviolenza, convinti che sia per noi la forma migliore di resistenza al male, a difesa della vita, della giustizia e dei diritti di tutti.

العنف يولد العنف، والدم يدعو إلى مزيد من الدماء، ونحن عازمون على كسر هذه الدائرة التي تؤدي إلى الموت والدمار المتبادل للجميع. نحن المستنكفين ضميريًا والمقاومين السلميين اخترنا اللاعنف، مقتنعين بأنه أفضل شكل من أشكال المقاومة للشر، دفاعًا عن الحياة والعدالة وحقوق الجميع.

אלימות מולידה אלימות, דם קורא ליותר דם, ואנו נחושים לשבור את המעגל הזה שאחרת מוביל למוות ולהרס הדדי לכולם. אנחנו סרבני מצפון ומתנגדים לא אלימים שבחרו באי אלימות, משוכנעים שזו הדרך הטובה ביותר להתנגד לרוע, להגן על החיים, הצדק והזכויות של כולם.

Attraverso l’obiezione di coscienza e la resistenza nonviolenta, lavoriamo per ripristinare la giustizia per tutti, dalla quale può sorgere la pace. E la pace, a sua volta, promuoverà la giustizia e il rispetto del diritto. “Giustizia e pace si baceranno,” è scritto nei testi sacri per ebrei, cristiani e musulmani.

من خلال الرفض الضميري والمقاومة السلمية، نسعى إلى استعادة العدالة للجميع التي منها سينبثق السلام. والسلام بدوره يعزز العدالة واحترام القانون. “العدل والسلام يتبادلان القبلة”، كماورد في النصوص المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء.

באמצעות סרבנות מצפון והתנגדות לא אלימה, אנו שואפים לשקם את הצדק לכולם, שממנו יוכל לצמוח השלום. שלום, בתורו, יקדם צדק וכיבוד החוק. “צדק ושלום יתנשקו”, נכתב בטקסטים הקדושים של יהודים, נוצרים ומוסלמים כאחד.

Già lavoriamo insieme – israeliani, palestinesi, italiani – per difendere il diritto umano fondamentale all’obiezione di coscienza e il diritto di tutti a vivere in pace e libertà. Le armi e le voci dell’odio devono tacere per lasciare spazio alla verità e alla riconciliazione. Chiediamo un immediato cessate il fuoco, che noi stessi abbiamo già attuato, lavorando insieme come gruppi misti per dimostrare che la collaborazione, anche in mezzo a una radicata oppressione, può piantare i semi di un futuro più giusto e pacifico.

نحن نعمل معًا – إسرائيليون وفلسطينيون وإيطاليون، للدفاع عن الحق الإنساني الأساسي في الرفض الضميري وحق الجميع في العيش بسلام وحرية. يجب إسكات الأسلحة وأصوات الكراهية لإفساح المجال للحقيقة والمصالحة. نطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وهو ما قمنا به بالفعل من خلال العمل معًا في مجموعات مختلطة، مما يظهر أن التعاون، حتى وسط القمع العميق، يمكن أن يزرع الآن بذور مستقبل أكثر عدلاً وسلامًا.

אנחנו כבר עובדים יחד – ישראלים, פלסטינים, איטלקים – כדי להגן על זכות האדם הבסיסית לסרבנות מצפונית והזכות לחיות בשלום ובחופש. יש להשתיק את כלי הנשק ואת קולות השנאה כדי לפנות מקום לאמת ולפיוס. אנו דורשים הפסקת אש מיידית, אותה כבר יישמנו בעצמנו על ידי עבודה משותפת בקבוצות מעורבות, ומוכיחים כי שיתוף פעולה, גם תחת דיכוי עמוק, יכול לשתול כבר עכשיו את זרעי עתיד צודק ושלו יותר.

Conosciamo la forza della nonviolenza come stile di vita e come potenza capace di contrastare l’ingiustizia, la violenza e la guerra. Lavoriamo sia per resistere nonviolentemente alla guerra sia per favorire trasformazioni sociali, promuovendo una cultura di pace. Crediamo nella libertà, nella democrazia e nei diritti umani, e ci impegniamo per un rispetto reciproco tra i nostri popoli.

نحن نعرف قوة اللاعنف كأسلوب حياة وكقوة عظيمة لمواجهة الظلم والعنف والحرب. نحن نعمل على مقاومة الحرب بطريقة سلمية وتحقيق التحول الاجتماعي وتعزيز ثقافة السلام. نحن نؤمن بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونسعى إلى الاحترام المتبادل بين شعوبنا.

אנו מכירים בעוצמתה של ההתנגדות הבלתי-אלימה כדרך חיים וככוח אדיר להתמודדות עם אי-צדק, אלימות ומלחמה. אנו פועלים הן להתנגדות למלחמה בדרכי שלום והן להשגת שינוי חברתי, תוך טיפוח תרבות שלום. אנו מאמינים בחירות, בדמוקרטיה ובזכויות אדם, ואנו שואפים לכבוד הדדי בין עמינו.

La coscienza individuale è una difesa contro la propaganda di guerra e può proteggere i civili dal coinvolgimento in guerre di conquista e oppressione. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere il diritto umano all’obiezione di coscienza al servizio militare nelle nostre comunità.

الضمير الفردي هو حصن ضد دعاية الحرب ويمكن أن يحمي المدنيين من الانخراط في حروب الغزو والقمع. سنبذل قصارى جهدنا لحماية الحق الإنساني في الرفض الضميري للخدمة العسكرية في مجتمعاتنا

המצפון האישי הוא מגן מפני תעמולת מלחמה ויכול להגן על אזרחים מפני מעורבות במלחמות כיבוש ודיכוי. נעשה כל שביכולתנו כדי להגן על הזכות האנושית לסרבנות מצפון בשירות צבאי בקהילותינו.

L’occupazione militare israeliana della terra destinata al popolo palestinese è da lungo tempo fonte di oppressione, una violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali dei palestinesi: il diritto di esistere come persone libere e sovrane. Questa occupazione, che ha causato profonde ingiustizie e sofferenze insostenibili, è aggravata da altre forme di violenza contro civili inermi, a cui si risponde con la brutalità delle stragi di civili innocenti a Gaza, alimentando la spirale di odio e vendetta: finché esiste l’oppressione, la resistenza persisterà. Per interrompere questo ciclo vizioso, è necessario abolire il sistema di occupazione e apartheid che lo genera.

منذ مده طويله يشكل الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مصدرا للقمع، وينتهك القانون الدولي والحقوق الأساسية للفلسطينيين: الحق في الوجود كشعب حر وذو سيادة. هذا الاحتلال، الذي تسبب في ظلم عميق ومعاناة لا تطاق، يزداد سوءًا بأشكال أخرى من العنف ضد المدنيين الأبرياء، كالمجاز الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في غزة، هذا العنف يؤدي إلى تصاعد دوامة الكراهية والانتقام: طالما استمر القمع، ستستمر المقاومة. لكسر هذه الدائرة العنيفة، يجب إلغاء نظام الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي يولدها.

הכיבוש הצבאי הישראלי של אדמות הפלסטיניות הוא המקור של הדיכוי, ומהווה הפרה של המשפט הבינלאומי ושל הזכויות הבסיסיות של הפלסטינים, כולל את הזכות להתקיים כעם חופשי וריבוני. הכיבוש הזה, שגורם לעוולות עמוקות ולסבל בלתי נסבל, מייצר צורות אחרות של אלימות המופנות כלפי אזרחים תמימים, המלוות באכזריות של טבחים באזרחים תמימים בעזה, ומתדרדרות לספירלה של שנאה ונקמה: כל עוד יהיה דיכוי, ההתנגדות תימשך. כדי לשבור את המעגל האכזרי הזה, יש לבטל את משטר הכיבוש ואת משטר האפרטהייד המוליד אותו.

Tutto questo deve finire.

Ci sentiamo uniti e siamo solidali con chi soffre per qualsiasi guerra nel mondo oggi.

هذا يجب أن ينتهي.

نحن شعر بالوحدة والتضامن مع كل من يعاني من أي حرب في العالم اليوم.

זה חייב להסתיים.

אנו מרגישים מאוחדים ועומדים בסולידריות עם כל קורבן מלחמה בעולם כיום.

Community Peacemaker Teams – Palestine

Mesarvot – Israel

Movimento Nonviolento – Italia