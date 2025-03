E l’ottavo giorno Dio creò il teatro

Questa frase l’ho sentita da Massimiliano Piva regista, attore e direttore del Teatro Cosquillas di Ferrara (Vedi una sua intervista su Periscopio, Ndr). Non ho trovato la fonte originaria, ma ho scoperto che ormai è una frase diffusa, ci sono Associazioni e Progetti con questo nome ma, per me, in cerca di una chiave di lettura, è sembrata straordinaria.

Il settimo giorno Dio si è riposato ed il giorno dopo ha sentito la necessità di creare una rappresentazione dell’universo.

Non appartengo al mondo del teatro, ma poiché ogni forma espressiva è psicologicamente importante, pur variando lo strumento attraverso il quale si esplicita: pittorico, poetico, danza, prosa, musica e tanto altro, ho pensato che anche il teatro è “Arte che cura”.

Che il teatro faccia bene lo hanno detto addirittura anche al festival di San Remo di quest’anno. Vox populi, vox dei! Nel corso della terza serata di Sanremo 2025, infatti, si è dato spazio ad un progetto importante, il Teatro patologico, una compagnia formata da attori con disabilità psichiche che smantella lo stigma e favorisce l’inclusione. 1)

Basaglia con Marco Cavallo 2) aveva già intuito come il teatro può diventare denuncia, agitazione politica, formidabile comunicazione.

Ma anche la nostra città non è da meno, come ci insegnano le esperienze del Teatro Nucleo nato nel 1978, propulsore poi del progetto del Teatro Comunitario a Pontelagoscuro, il Teatro Carcere e le altre esperienze attuali: Balamos, CPA – Centro Preformazione Attoriale, CTU – centro teatro universitario, Ferrara Off, Il Baule Volante – Ass. Teatrale Otiumetars, Officina Teatrale A_ctuar, Teatro Bianco che propongono, oltre ai loro spettacoli, corsi di formazione professionale per operatori civili e sociali, progetti pedagogici, attività in ospedali psichiatrici, attività in quartieri emarginati, e iniziative rivolte ai bambini, ai giovani, alle scuole.

Molti illustri psicoanalisti, a partire dallo stesso S. Freud, si sono cimentati nell’indagine sull’arte teatrale e, in modo diretto o indiretto, il teatro è sempre stato presente, nella storia del pensiero psicoanalitico. Cominciando dalla lettura psicoanalitica delle tragedie greche allo psicodramma moreniano, il teatro è strumento di comprensione dell’animo umano e di trasformazione. 3)

La rappresentazione teatrale aiuta ad esplorare e risolvere conflitti interiori, permette di rivivere esperienze, esprimere emozioni e ottenere nuove prospettive sulle situazioni personali. L’obiettivo non è imparare a recitare, ma entrare in contatto e prendere consapevolezza di sé stessi.

Ma non voglio dilungarmi, lascio a Massimiliano e alla sua esperienza l’aspetto metodologico ed artistico con i suoi attori disabili e non.

Mi prendo un piccolo spazio, quello osservato nel back stage di Permettiti che io ti aiuti 4)

Vi racconto la mia esperienza dietro le quinte. Lo scorso anno, come cantante del Coro Femminile SonArte partecipo ad un evento nel quale il nostro canto è di supporto allo spettacolo, i veri protagonisti sono gli attori di Cosquillas.

Quello che si percepisce subito è l’attenzione all’altro, vedo, a profusione, abbracci, carezze, strette di mano, sento frasi come “sei stanco”? “ te la senti?” “cambiamo?” e sono travolta da questa modalità, “Ci fermiamo un po’?”, “Bravo, ci sei riuscito.”, “Sì, così!”.

Penso: ma quando e quanto poco noi “ abili” siamo così attenti, motivanti, validanti? Amore carezze abbracci fiducia quanto ne avremmo bisogno tutti?

Non vi descrivo le disabilità degli attori e neppure le abilità, non è importante.

Il mio è un resoconto di quello che ho provato.

Siamo alla prova generale G. è stanco, è dalla mattina che proviamo, non gli riesce bene il suo ballo: girarsi su se stesso, in terra, senza la carrozzina attraversare il palcoscenico. Nessun rimprovero, ma dalle quinte entra in scena, leggera, una delle attrici, si stende vicino a lui e lo guida al movimento dimenticato, sta al suo fianco e lo accompagna. Nessuna parola. G. supera l’empasse e rotola rotola rotola…il sorriso felice per il gesto ritrovato.

F. è rabbuiato, non ha dato il meglio di sé. Poche indulgenze. Si ritira, si siede da solo, le braccia conserte, la faccia buia. La compagnia lo conosce e non dà spazio a questo suo perfezionismo, la prova continua ed ecco F. riemergere, non resiste a partecipare, c’è un risultato da ottenere, c’è un gruppo da sostenere.

Ancora F., durante la recita, una scena buffa, surreale, non si attiene alla parte e l’effetto esilarante che trascina sempre tutti viene meno. “Perchè ridono” chiede, forse con una sensazione orribile che ridano di lui. Cerca di dare un tono al suo personaggio, ma si perde tutta l’intenzione della scena. Dalla regia una voce come l’ex machina comincia a parlare con il protagonista, ora è un’altra cosa questa messa in scena, ma nessun rimprovero, nelle defaiance ci si aiuta.

E poi c’è L. una bambolina in miniatura che balla aerea come una libellula. Cerca la costumista, non riesce ad indossare l’abito di scena o non lo trova. Non è pensabile! Si agita! Ma la costumista arriva, tranquilla, la veste e lei entra in scena concentrata e serena.

Il pas de deux tra i più belli e commoventi. L’entrata dei due interpreti, un adagio eseguito da entrambi, qualche variazione e il ricongiungimento per il finale danzato insieme. Le carrozzine sono estensioni dei loro corpi, non sono un impedimento costruiscono una nuova elegante coreografia. Il metallo brilla come pallettes, le ruote girano in un virtuosismo poetico.

Il sipario è chiuso. La prima scena ci vede tutti presenti, attori, musicisti, cantanti. È il risveglio. Da terra man mano ci alziamo, cominciamo a muoverci, la musica ci accompagna.

Sono, per fortuna, in fondo. Da giorni ho male alle ginocchia, (implacabile, il mio tempo avanza!) riesco goffamente a chinarmi con lamenti soffocati ma, soprattutto, non riesco ad alzarmi da sola. Alla prova mi hanno aiutato le amiche del coro ma, vedo con spavento che, adesso, non c’è nessuna di loro vicino a me.

Si apre il sipario, che fare? Sono accoccolata per terra e devo levarmi in piedi. Sento già il dolore che mi aspetta, ma mi terrorizza soprattutto la brutta figura. Mi guardo sgomenta intorno, tutti troppo lontano e non posso chiamare: lo spettacolo è iniziato.

Poi mi accorgo che G. è vicino, un passo dietro di me. Lo guardo, gli sussurro “aiutami!”. G. si guarda intorno, poi incredulo indica se stesso “Chi Io?”, gli spiego, bisbigliando, che non riesco ad alzarmi, capisce, controlla il freno della carrozzina, sposta la mano per lasciare posto alla mia e voilà un appoggio sicuro e sono in piedi. G. mi guarda complice, io gli rispondo con gli occhi, riconoscente.

Non finisce qui ho l’onore anche quest’anno di partecipare ad un nuovo spettacolo con la compagnia Cosquillas, ERGO SUM, sarà nuovamente emozionante, straordinario, terapeutico.

Note