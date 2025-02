Safari tra gli alberi giganti di Palermo, dall’orto botanico alla città

Palermo è di per sé un giardino botanico diffuso. Arrivata nella ex capitale del Regno delle Due Sicilie per la prima volta, nonostante le alte aspettative, è stata tutta una meraviglia. Basta una passeggiata in centro sulle tracce di una rivendita di cibo, per incappare nelle Magnolie tentacolari gigantesche di quella che sarebbe altrimenti una normale piazzola, in San Francesco di Paola.

Ficus nella piazzola San Francesco di Paola (foto GioM)

In piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, il marciapiede è costellato da Ficus microcarpa dai fusti bitorzoluti e rigonfi, sotto ai quali sostano i carretti trainati da cavalli.

Ficus davanti al Teatro Massimo Piazza Verdi con Ficus microcarpa (foto GioM)

Un grande esemplare di ficus magnolioide è all’ingresso dei Giardini Reali, nel parco aperto a tutti di Villa Garibaldi, per non dire delle Palme grandi e rigogliose che spuntano un po’ dappertutto.

Giardini Reali, Palermo (foto GioM)

Il giardino botanico vanta un esemplare ancora più grande di ficus magnolioide a colonne (tecnicamente ficus macrophyilla columnaris). Credevo fosse il grande, doppio, esemplare che accoglie il visitatore all’ingresso. Niente affatto. L’albero monumentale è quello che ti si para davanti all’improvviso, verso la fine del giro del giardino. È stato portato qui dall’isola di Lord Howe, in Australia. Messo a dimora 185 anni fa da Vincenzo Tineo, uno dei primi direttori dell’Orto botanico, ora supera i 14 metri di larghezza.

Il ficus magnolioide

Originario degli stati australiani del Queensland e del Nuovo Galles del Sud, questo tipo di magnolia è stato introdotto in Italia proprio quando è stato piantato il primo esemplare nell’orto botanico di Palermo, attorno all’anno 1840. La pianta rappresenta quindi il capostipite dei grandi Ficus dei giardini di Palermo, della Sicilia e dell’Italia meridionale. La sua struttura è formata da più fusti che si affiancano a un corpo centrale, creato dalla saldatura di propaggini arboree e da radici aeree che, nel complesso, gli conferiscono una forma sinuosa a raggiera.

Le colonne portanti del ficus (foto GioM)

Lo sviluppo avviene in tutte le direzioni: il corpo centrale svetta sì verso l’alto, ma si prolunga anche lateralmente. Le ramificazioni vanno in su e le radici aeree colonnari si appoggiano al suolo, sorreggendo i rami della pianta come zampe elefantiache. La pianta appoggia infatti sulla superficie della terra con le sue radici esterne, a forma di grandi lame che emergono dal suolo verticalmente, estendendosi sul terreno e consolidando l’ancoraggio. L’albero, grazie a questo e alle colonne che autoproduce, riesce a sostenere un peso che sarebbe altrimenti spropositato.

Le radici tabulari del Ficus macrophylla

La scheda del ficus dell’Orto botanico palermitano enumera ben 44 fusti. I più grandi di questi hanno una circonferenza di oltre tre metri e mezzo, e sostengono l’allungamento di undici grosse ramificazioni principali, a sviluppo quasi orizzontale, da cui partono i rami di ordine inferiore.

Il capostipite dei grandi Ficus di Palermo

Il sentiero d’ingresso conduce poi sul viale degli Alberi bottiglia. Tecnicamente, queste piante dal fusto panciuto che si va affusolando verso l’alto – tutto costellato di spine durissime – sono esemplari di “Ceiba speciosa“.

Alberi bottiglia (foto GioM)

L’albero è chiamato anche falso kapok o falso cotone, perché le grosse capsule dei suoi frutti si aprono, liberando una morbida lanugine bianca.

La Dracaena draco

Più avanti, sulla destra, si incontrano strisce verdi ordinate. E qui appare l’Albero del drago (Dracaena draco).

Passarci sotto mette davvero inquietudine, con quei rami scuri e grifagni. Le sue propaggini sono nere come membra mostruose, che sembrano allungare inquietanti, piccole manine verso il basso e verso chi osa passarci sotto. Rasserena scorgere il passaggio di una più tranquillizzante e comune gallina, dalle piume rossastre, che becchettta lì intorno.

Una gallina a sorpresa sotto l’albero del drago

In fondo, verso la palazzina ai margini del giardino, spiazza ancora la tracotanza botanica di una Monstera Deliciosa.

Monstera rampicante (foto GioM)

È la pianta che di solito dà un tocco graziosamente esotico a salotti e hall di palazzi e alberghi, con quelle sue foglie grandi e forate, che formano grandi dita verdi simmetriche. L’esemplare della raccolta vegetale palermitana serpeggia con il suo fusto scaglioso, arrotolato intorno al grosso tronco del Pecan (la Carya illinoensis), che appartiene non a caso alla famiglia delle Junglandaceae. È infatti l’albero che produce quelle forme grosse di noce, da cui deriva il nome della specie, che significa Ghiande di Giove (Jovis =Giove e Glans =ghianda).

Abituati all’aloe dei nostri vasi, qui le piante grasse si fanno tentacolari nella forma di Agave salmiana, che supera i 4 metri, incurante di essere stata lasciata in un’area completamente scoperta.

Agave salmiana

Protetto invece dai vetri della Serra delle succulente, l’esemplare di Cactacea si dipana pallido e spinoso come un serpente apparentemente immobile.

Nel Boschetto di bambù si sente un rumore sinistro: cigolii, lamenti degli alti fusti che oscillano col vento come porte di un antico maniero. Un gatto grigio fa eco al lamento con un verso stridulo di rimando che si fatica ad attribuire a un mammifero.

Bambù dell’orto botanico Cigolii si alternano a miagolii

Quest’area è particolarmente popolata di felini. Un micio bianco a chiazze scure posa tranquillo, mentre quello grigio si muove inquieto emettendo suoni inquietanti e un altro, di colore rosato, si muove silenzioso mimetizzandosi nella stessa gamma di tonalità di canne, foglie secche e muretti.

Il gatto mimetico (foto GioM)

Le possibilità di godere dello spettacolo di una natura spropositatamente rigogliosa si moltiplicano nei giri per la città. Il giardino della Cattedrale di Palermo offre la vista geometrica dei bossi squadrati, in contrasto con l’arricciamento dei cactus e delle forme rotondeggianti delle palme dai fusti longilinei.

Giardini del Duomo di Palermo (foto GioM) Bosso e cactus

Bella come un centrotavola monumentale la palma a sei zampe del Chiostro dei Benedettini, che affianca il Duomo di Monreale. Una proliferazione di tronchi, che si moltiplica nelle variegate colonne – tutte diverse – che circondano l’area verde.

Palma del chiostro di Monreale (foto GioM)

Non c’è quindi da stupirsi che quando l’antico re Ruggero decise di farsi decorare una stanza all’interno dello stupefacente e luccicante Palazzo dei Normanni, le piante tornassero così frequenti e rigogliose. Nei mosaici di sapore orientale le palme e le zagare trionfano accanto a gattopardi e leoni, pavoni e cigni.

Sala di Ruggero a Palazzo Normanni PA (foto GioM)

Perché, a Palermo, la natura ha questa forza esotica, felina e ferina, che non si contiene. Una natura che sprizza rigogliosa, ovunque la si posi.

In copertina: Le radici verticali, colonne portanti del Ficus Macrophylla – ph HGiorgia Mazzotti.

Tutte le foto del servizio che corredano l’articolo sono di Giorgia Mazzott.

Per leggere tutti gli articoli di Giorgia Mazzotti clicca sul nome dell’autrice.