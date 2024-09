“Autori in città”, il festival organizzato da Kite edizioni a Padova, dal 12 al 15 settembre : tanti autori, narrazioni e illustrazioni

Nella cornice del cuore della città di Padova, nei giorni 12, 13, 14 e 15 settembre avrà luogo la ormai quinta edizione annuale della manifestazione culturale AUTORI IN CITTÀ che quest’anno si ingrandisce e si struttura e diventa un festival di illustrazione e narrazione ideato da Valentina Mai e organizzato dalla nuova associazione omonima, collegata alla casa editrice Kite. L’evento quest’anno si arricchisce di nuovi incontri, mostre, appuntamenti e molte altre novità rispetto a tutte le annualità che lo hanno preceduto ed è patrocinato e supportato dal Comune e la Provincia di Padova.

Il festival coinvolgerà tutte le librerie indipendenti della città, e alcune in provincia, per un numero totale di diciotto, e si svolgerà in diversi spazi culturali e sociali pubblici e privati, in parchi e giardini e nella meravigliosa Piazza degli Eremitani.

Inizierà il giovedì pomeriggio del 12 settembre con una mostra personale di Marco Leoni alla libreria Minerva alle ore 18.00, continuando alle ore 21.00 con l’apertura ufficiale dell’evento che sarà un reading in sala Rossini, in cui Giulia Belloni e Davide Calì leggeranno al pubblico loro testi editi e inediti con videoproiezioni.

Saranno presenti al festival nomi celebri dell’editoria dal rilievo internazionale come lo scrittore Davide Calì, con i suoi oltre cento libri pubblicati, tradotto in più di trenta paesi del mondo e il pluripremiato autore e illustratore Raùl Nieto Guridi, a cui la kermesse dedicherà quest’anno la grafica di lancio della quinta edizione e una mostra personale allo spazio Biosfera che si inaugurerà venerdì 13 alle ore 18.30. Guridi converserà con Alessandro Mele sabato alle 10.30 al San Gaetano.

Il premio Andersen, miglior illustratrice dell’anno, Isabella Labate, sarà al festival per presentare e autografare i suoi libri illustrati e dialogherà in pubblico con Pietro Guglielmino sabato pomeriggio alle 16.30 a Palazzo Santo Stefano.

Saranno inaugurate 8 mostre di illustrazione che resteranno aperte contestualmente in svariati luoghi della città. Oltre a quelle nelle librerie, Pangea (personale: Richolly Rosazza), Minerva (personale: Marco Leoni) Libreria Zabarella (personale: Monica Barengo), ce ne saranno in altri spazi della città, al Cortile pensile a Palazzo Moroni (collettiva: La vita segreta degli animali) allo spazio Instudio (personale: Giovanna Ranaldi) allo Spazio Biosfera (personale: Guridi) allo spazio Unobis (personale: Tommaso Carozzi) e infine anche in sede alla Kite Edizioni (personale: Isabella Labate). Al contempo le creazioni di stoffa di Liza Rendina saranno esposte presso le librerie Il Piccolo Grande Bubo e Altrevoci.

Le librerie per ragazzi ospiteranno laboratori e letture per bambini, le altre workshop e reading per adulti. Sarà sempre possibile, in quelle occasioni, farsi fare una dedica e un disegno dal proprio illustratore preferito in una delle tante sessioni di firmacopie, oppure approfondire la sua conoscenza partecipando a uno dei Talk in programma.

Illustratori esordienti potranno candidarsi per una revisione del portfolio con professionisti del mondo dell’editoria.

Il festival propone anche seminari e approfondimenti culturali per addetti ai lavori e non, denominati Focus nel programma. L’albo illustrato nelle strutture per anziani (Anna Cascone) giovedì 12 in sala Rossini alle ore 15.00, Portare a scuola gli albi illustrati (Davide Calì) venerdì 13 al San Gaetano alle ore 15.00, L’altro illustrato, mediatore di relazioni (modera Irene Greco, con Valentina Mossa, Maria Sole Pipino, Anna Cascone, Luisa Capparotto) sabato 14 alle ore 10.30 in sala Paladin a Palazzo Moroni, Workshop esperienziale di Libroterapia illustrata (Maria Sole Pipino e Valentina Mossa) sabato 14 alle ore 14.00 sempre in sala Paladin, e infine Workshop esperienziale, Albi illustrati e lettura nella secondaria di secondo grado con il metodo WRW (Sabina Minuto) domenica alle ore 10.00 nella sede di Kite.

Alcuni di questi approfondimenti metteranno in luce il valore dell’albo illustrato come possibile strumento utilizzabile anche nelle psicoterapie, nelle RSA e nel sostegno alla genitorialità, proponendo quindi un’inedita e innovativa visione dell’albo qui sostenuta da diversi operatori del settore e psicologi.

La casa editrice Kite è stata la prima in Italia a dedicare una collana editoriale specifica denominata ‘Le voci’ all’albo illustrato per adulti e continua da diversi anni ad investire in questo settore particolare.

Domenica 15 pomeriggio il festival culminerà con una mostra mercato in piazza Eremitani, evento realizzato in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon APS, in cui saranno presenti molte librerie indipendenti con i loro stand. Ci saranno letture, laboratori per bambini e una caccia al tesoro. Dalle 18 letture per adulti.

Il Festival si chiuderà domenica sera con una proiezione di cortometraggi di animazione in stop motion in lingua sottotitolati, alle ore 21.30 al Cinema Lux, sempre in collaborazione con il Circolo The Last Tycoon APS.

Il festival Autori in città è una kermesse di quattro giorni irrinunciabile per chi ama l’illustrazione e la narrazione, che coinvolgerà la città in modo reticolare, attraendo il pubblico con incontri, letture ad alta voce, workshop, mostre e firmacopie.

